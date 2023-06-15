Ротенберг о «России 25»: «12 млн зрителей посмотрели наши игры по телевизору, еще 8 млн – матчи по хоккею «3 на 3». Рейтинги превысили показатели ЧМ. Все заговорили о сборной»

Теги СКА болельщики рейтинги телевидение ЧМ по хоккею Министерство спорта России Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей 3х3 сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг отметил, что рейтинги матчей «России 25» превысили показатели ЧМ по хоккею.

«Нужно всем вместе преодолевать сложности, принимать вызовы. Совместно с Минспорта продумали, как привлечь новых болельщиков, в нынешних условиях работать на максимуме. Ввели дисциплину «три на три».

Видим цифры, медийный охват, который может сравниваться с киберспортом. Цифры уникальные. Надо больше работать, чтобы как можно больше детей и болельщиков были вовлечены в хоккей.

Наш проект «Россия 25». Нашей задачей было как можно быстрее подготовить команду к туру и выиграть его. Конкуренция – двигатель прогресса. Медийный охват на всех играх высокий, на всех играх аншлаги. 12 миллионов посмотрели наши игры по телевизору, еще 8 миллионов – игры по хоккею «три на три». Итого 20 миллионов зрителей.

Мы видели, каков эффект от таких игр, все заговорили о сборной России. Рейтинги превысили рейтинги чемпионата мира, – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг в рамках сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту» на ПМЭФ.

Напомним, «Россия 25» в мае провела товарищеские матчи против сборных Беларуси и Казахстана.

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67 комментариев

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bevooch
Думаю 12 миллионов - это искаженная цифра. Среди моего окружения матчи сборной смотрели абсолютно все. Каждую игру со стартовым свистком все, бросая все дела, работу, сон, притягивались к экранам гаджетов. Города буквально вымирали, останавливалось непрерывное производство, переставал ходить общественный транспорт, а самолёты летали с промежуточными остановками, чтобы каждый пассажир не пропустил ни одной минуты этих великих игр.
+93
-1
+92
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Abdul Aziz
чем болеет этот тип?
+63
-2
+61
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Амфитрион
Вот как верить хоть в какое-то светлое будущее для нашего хоккея, когда нам постоянно впаривают этого брызгающего дебильным восторгом персонажа.
+56
-3
+53
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bevooch
Ответ Амфитрион
Вот как верить хоть в какое-то светлое будущее для нашего хоккея, когда нам постоянно впаривают этого брызгающего дебильным восторгом персонажа.
Это только к хоккею применимо разве?
+42
-2
+40
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Filimon4ik
800 млн американцев отдали предпочтение Россия-25 просмотру финала Кубка Стенли.
+35
0
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Варлампий Варлампий
попроси на улице у сотни рандомных пассажиров назвать хотя бы одного игрока сборной России по хоккею, большинство будет недоумевать, что от них хотят, процентов 20 назовут самых раскрученных энхаэловцев старой школы Овечкина, Малкина и не к месту Ковальчука, процентов 5 назовут Панарина или Радулова, и никто не ответит на первоначальный вопрос
+25
0
+25
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Krypton92
Ответ Abdul Aziz
чем болеет этот тип?
в любом случае, это не лечится
+14
-2
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Гекдениз Кардениз
Как понять что у человека белая горячка?
Больные сталкиваются со зрительными, слуховыми и тактильными галлюцинациями, продолжительное время пребывают в бессознательном состоянии.
+11
0
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Артём Ралдугин
Перепутал
Не миллионов, а миллиардов
Внимательнее, Роман Борисович
+11
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Mbest77
Пацаны, признавайтесь, кто смотрел?
+12
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Russ Ivan
Человек живёт в своём пузыре, там всё очень спокойно, сыто и плюшево...
+9
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SeRgE23
Читаешь изречение "великого" и складывается ощущение, что я один пропустил это знаковые игры с белорусами...

Кого не спрошу из знакомых, никто не смотрел, но вот рейтинги говорят что друзья нагло врут)))
+9
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KRAN
Ответ Abdul Aziz
чем болеет этот тип?
Всем и побольше
+9
-2
+7
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concon
Ответ Filimon4ik
800 млн американцев отдали предпочтение Россия-25 просмотру финала Кубка Стенли.
Это ещё Россия-26 не играла. Я уж молчу что будет при 27.
+7
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Mbest77
12 млн смотрели матчи Россия-25
8 млн смотрели матчи хоккея 3х3
🤔
Если Россия-25 будет играть в формате 3х3, то матчи будут смотреть 8*12=96 млн человек!
+6
0
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Mbest77
Матчи сборной Ротенберга как Дом-2, никто не признается, что смотрит, но рейтинги большие 😂
+6
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Сергей Анисимов
Опять вырвался от санитаров Ромка
+6
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rngr
Ответ Abdul Aziz
чем болеет этот тип?
системностью
+5
0
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Kanonir152
Кто реально это смотрел? Кто хотя бы видел рейтинги?
+4
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Виталий Желтоусов
как же он любит заниматься нахваливанием себя.
+5
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Прям все дела бросали и сломя голову неслись к телевизору. Даже быстрее пикового Болта были
+3
0
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Bobby Clarke
12 миллионов посмотрели наши игры по телевизору, что в 4 с лишним раза больше, чем 5й матч финала КС.
+2
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Artmann
Ответ крок 58
Ну что ж твориться то такое
"Тся!")
+2
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мы есть чемпионы
Подсчет неверный. Считаем: 1 периоды посмотрели 12 млн., 2 периоды - 12 млн., 3 периоды - 12 млн. Итого 36 млн. Игры 3х3 тоже 8 млн. х 3 = 24 млн. Всего будет 60 млн.
+2
0
+2
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Контрольный выстрел
Опять курил небось, когда врачи обход делали.
+1
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