Ротенберг о «России 25»: «12 млн зрителей посмотрели наши игры по телевизору, еще 8 млн – матчи по хоккею «3 на 3». Рейтинги превысили показатели ЧМ. Все заговорили о сборной»
Роман Ротенберг отметил, что рейтинги матчей «России 25» превысили показатели ЧМ по хоккею.
«Нужно всем вместе преодолевать сложности, принимать вызовы. Совместно с Минспорта продумали, как привлечь новых болельщиков, в нынешних условиях работать на максимуме. Ввели дисциплину «три на три».
Видим цифры, медийный охват, который может сравниваться с киберспортом. Цифры уникальные. Надо больше работать, чтобы как можно больше детей и болельщиков были вовлечены в хоккей.
Наш проект «Россия 25». Нашей задачей было как можно быстрее подготовить команду к туру и выиграть его. Конкуренция – двигатель прогресса. Медийный охват на всех играх высокий, на всех играх аншлаги. 12 миллионов посмотрели наши игры по телевизору, еще 8 миллионов – игры по хоккею «три на три». Итого 20 миллионов зрителей.
Мы видели, каков эффект от таких игр, все заговорили о сборной России. Рейтинги превысили рейтинги чемпионата мира, – сказал главный тренер «России 25» и СКА Ротенберг в рамках сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту» на ПМЭФ.
Напомним, «Россия 25» в мае провела товарищеские матчи против сборных Беларуси и Казахстана.
Больные сталкиваются со зрительными, слуховыми и тактильными галлюцинациями, продолжительное время пребывают в бессознательном состоянии.
Не миллионов, а миллиардов
Внимательнее, Роман Борисович
Кого не спрошу из знакомых, никто не смотрел, но вот рейтинги говорят что друзья нагло врут)))
8 млн смотрели матчи хоккея 3х3
🤔
Если Россия-25 будет играть в формате 3х3, то матчи будут смотреть 8*12=96 млн человек!