Братт подписал 8-летний контракт с «Нью-Джерси» с зарплатой 7,87 млн долларов в год
«Нью-Джерси» и Йеспер Братт согласовали контракт на 63 миллиона долларов.
24-летний шведский нападающий продлил договор с «Дэвилс» на восемь лет. Клуб официально подтвердил сделку.
Среднегодовая зарплата хоккеиста составит 7,875 миллиона долларов. Общая сумма сделка – 63 миллион долларов.
Кэпхит форварда по предыдущему контракту составлял 5,45 млн долларов.
Йеспер Братт набрал 73 (32+41) балла за результативность в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне. В плей-офф шведский нападающий отметился 6 (1+5) баллами в 12 играх.
В общей сложности в НХЛ нападающий записал на свой счет 276 (102+174) очков в 389 матчах.
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