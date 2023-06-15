Братт подписал 8-летний контракт с «Нью-Джерси» с зарплатой 7,87 млн долларов в год

«Нью-Джерси» и Йеспер Братт согласовали контракт на 63 миллиона долларов.

24-летний шведский нападающий продлил договор с «Дэвилс» на восемь лет. Клуб официально подтвердил сделку.

Среднегодовая зарплата хоккеиста составит 7,875 миллиона долларов. Общая сумма сделка – 63 миллион долларов.

Кэпхит форварда по предыдущему контракту составлял 5,45 млн долларов.

набрал 73 (32+41) балла за результативность в 82 матчах регулярного чемпионата в прошедшем сезоне. В плей-офф шведский нападающий отметился 6 (1+5) баллами в 12 играх.

В общей сложности в НХЛ нападающий записал на свой счет 276 (102+174) очков в 389 матчах.