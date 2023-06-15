Братт подписал 8-летний контракт с «Нью-Джерси» с зарплатой 7,87 млн долларов в год

Теги Нью-Джерси НХЛ Йеспер Братт Хоккей

«Нью-Джерси» и Йеспер Братт согласовали контракт на 63 миллиона долларов.

24-летний шведский нападающий продлил договор с «Дэвилс» на восемь лет. Клуб официально подтвердил сделку.

Среднегодовая зарплата хоккеиста составит 7,875 миллиона долларов. Общая сумма сделка – 63 миллион долларов.

Кэпхит форварда по предыдущему контракту составлял 5,45 млн долларов.

Йеспер Братт набрал 73 (32+41) балла за результативность в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне. В плей-офф шведский нападающий отметился 6 (1+5) баллами в 12 играх.

В общей сложности в НХЛ нападающий записал на свой счет 276 (102+174) очков в 389 матчах.

11 комментариев

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avalanch
Для брата ничего не жалко
+20
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Юрий Безуглый
Короче, Братт всю карьеру будет недоплаченным
+7
-1
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Сергей Орлов
Адекватно.
+5
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+5
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hhlg
Минимум лям не доплатили ;)
+3
0
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хОКкейный батя
Многовато для него
+1
-1
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костя Suchkov
Главное чтобы американец не кинул Братта
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Айнур Билалов
оттдуши братт
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PEGEON
Сила в контракте, у кого контракт, тот и сильнее.
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Babyboy
Ответ avalanch
Для брата ничего не жалко
для сестры тем более
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