«Наполи» назначил тренером Руди Гарсию, уволенного из «Аль-Насра» Роналду в апреле
«Наполи» объявил имя нового главного тренера.
Команду возглавил Руди Гарсия. Он занял место, освободившееся после ухода Лучано Спаллетти.
Последним местом работы француза был «Аль-Наср». 59-летний специалист был уволен клубом, за который играет Криштиану Роналду, в апреле.
У Гарсии есть опыт работы в Италии. С 2013 по 2016 год он возглавлял «Рому» и дважды занял с ней второе место в Серии А.
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