«Наполи» назначил тренером Руди Гарсию, уволенного из «Аль-Насра» Роналду в апреле

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Футбол

«Наполи» объявил имя нового главного тренера.

Команду возглавил Руди Гарсия. Он занял место, освободившееся после ухода Лучано Спаллетти.

Последним местом работы француза был «Аль-Наср». 59-летний специалист был уволен клубом, за который играет Криштиану Роналду, в апреле.

У Гарсии есть опыт работы в Италии. С 2013 по 2016 год он возглавлял «Рому» и дважды занял с ней второе место в Серии А.

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64 комментария

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error505
Из всех возможных вариантов они выбрали его, очень странное решение
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Александр Суряев
Как бы показывает уровень амбиций Наполи.
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haykblaugrana
Ди Лаурентис и бывшие тренери Ромы
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Штаны Габора Кирая
Ответ Пирс Морган
Кринж отправился в пустыню, а Абубакар и Гарсия в Европу, на повышение пошли
Тебя бы ещё отправить куда-нибудь, чтоб не гадил здесь.
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dato akhaladze
Худший вариант из имеющихся. Следующий сезон без топ четыре. Увы
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Злобный Конь
Ещё лет 30 без чемпионства..
+5
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Жора Мутинов
Сколько можно назначать одних и тех же по кругу, неужели так мало новых тренеров со свежими идеями, которым также можно дать шанс
Новый тренер со свежими идеями учится, чтобы получить лицензию.
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Александр Никитин
Ответ Кирилл Голивец
Чел Азара раскрыл, чем Хвича хуже?)
ну,Спалетти скорее открыл Хвичу для Европы ( как Семин для России))))). теперь его только развивать надо
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yumurta
классный специалист. удачи
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versus_
Берут под ЛЧ, все равно в чемпе будет нечего брать. А в ЛЧ Гарсия в последний раз в полуфинал с Лионом выходил, выбив Сити Пепа, причем сделал это очень стильно.
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rej1sta
Ответ Инженер Управляющий
ну это получше чем Энрике и Гасперини
😂
Интересные тут люди попадаются)
+7
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Oleg Nikolaev
Его Рома была самой сильной за последнее десятилетие, может и в Наполи что-то получится
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red hikkikomori
Вот что Криш животворящий делает)
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Opelrus
Неожиданный выбор, хорошо поработал в Лилле, Роме и Лионе.
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Дмитрий Пирожков
Фейспалм
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Игорь Новиков
Про Наполи как большую силу, видимо, можно забыть.
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Оригинальный Ник
А вы говорите Роналду плохой, воскресил карьеру человеку!
+2
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Кирилл Голивец
Ответ Tahir Turk
чему он может научить Хвичу? странный выбор
Азара же научил
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Владимир Владимирович
Мне почему то нравится этот тренер, зря вы огорчаетесь. Он выигрывал чемпионат топ5, кубок, причём с клубами второго эшелона, Наполи самый сильный его клуб, если Осимхена как и Хвичу оставят на этот сезон Руди Гарсия будет минимум в топ4, минимум.
+1
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Roman Araslanov
Чувака Роналду из клуба выжил, а они его ставят тренером клуба-чемпиона страны? Впрочем ладно, кто следующие полгода тренером будет?
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rigobersong
Удачи Гарсии, прекрасный тренер:) Азар-Соу-Жервиньо увековечили его в памяти всех адекватных болельщиков!:))
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0rbit
ахахах:))) 😆😆😆 Прекрасные новости.
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Alex_V69
Жаль, что Спалетти ушел. В следующем сезоне будет совсем другое Наполи. Хотелось посмотреть развитие той команды.
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Пирс Морган
Ответ Redmurza
Комментарий удален модератором
Жаль, скоро удалят
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PokaNeBatya
Ответ Кирилл Голивец
Чел Азара раскрыл, чем Хвича хуже?)
так Хвича разве еще не раскрылся ? MVP Серии А так то
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