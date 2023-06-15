«Наполи» назначил тренером Руди Гарсию, уволенного из «Аль-Насра» Роналду в апреле

«Наполи» объявил имя нового главного тренера.

Команду возглавил . Он занял место, освободившееся после ухода .

Последним местом работы француза был « ». 59-летний специалист был уволен клубом, за который играет Криштиану Роналду, в апреле.

У Гарсии есть опыт работы в Италии. С 2013 по 2016 год он возглавлял «Рому» и дважды занял с ней второе место в Серии А.