Российских спортсменов допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев («Весь спорт»)

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Париж-2024 Легкая атлетика

МОК определился с критериями допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

Об этом сообщает агентство «Весь спорт» со ссылкой на собственные источники. 

По информации агентства, за основу взяты условия формирования команды беженцев, которая существует с 2016 года. 

– Российские спортсмены в Париже будут выступать в нейтральном статусе, под флагом МОК и под названием «Нейтральные атлеты» или «Нейтральные олимпийские атлеты»;

– заявки на участие в Играх спортсмены должны будут подавать лично, без посредничества Олимпийского комитета России (ОКР) и национальных федераций;

– проверка заявок будет проводиться и на выполнение квалификационных нормативов, и на соответствие критериям рекомендаций МОК;

– после того, как МОК утвердит заявку участника, спортсмен должен прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую (финансовую, организационную) поддержку от российских спортивных организаций;

– МОК готов финансировать только участие спортсмена в Олимпийских играх, то есть оплатить проезд, проживание, питание. Решением бытовых вопросов спортсменов на Играх будут заниматься сотрудники, утвержденные МОК. Вопрос присутствия на Играх личных тренеров и специалистов (врачей, массажистов) пока не проработан;

– МОК разработает экипировку для нейтральных атлетов. 

По данным агентства, принципы МОК уже доведены до российских спортивных руководителей. Возможно, они будут обсуждаться и даже приниматься на ближайшем заседании исполкома МОК (20-22 июня) и внеочередной сессии МОК (22 июня). 

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yossarian23
Это уже гойда?!
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дандрей
Ощущение, что хотят как можно больше поиздеваться и унизить...
+16
-11
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HaLaVa666
Желание усидеть на двух стульях у МОК не получилось - стул с желанием допустить "всех" у МОК свалился. Сочувствие спортсменам
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Листок яблони
Ответ Fullhouse
Комментарий удален модератором
Никогда
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChecoPerezzz
Скорее всего поедут только Медведев, Рублёв и Хачанов
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
Ответ Дандрей
Ощущение, что хотят как можно больше поиздеваться и унизить...
точнее до последнего пытаются хоть кому-то позволить выступить и ищут компромиссы
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sutekh Hexen
Триумф Архистратига!
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GullitRuud
Ответ Savardus
Если на таких условиях уже несколько лет кто-то выступает, значит это не такие уж и пдохие условия? Или местные "патриотичные" комментаторы сейчас будет всячески высмеивать нейтральных спортсменов, унижать их, и очень по-православному призывать к их сегрегации?
Странные у вас выводы . Это добровольная !! сегрегация отказ от символов... поддержки и т.п. словом отречение от Родины . Никто их не заставляет совершать сие неблаговидное дело . Но , а коль назвался груздем полезай в кузов .
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bedLaM
Ответ Дандрей
Ощущение, что хотят как можно больше поиздеваться и унизить...
Да это не ощущение, а так и есть)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kub999
Ответ Lukich 161
ну и условия, мимо
вот и ответ спортсмена, достойно. Не подпиваса-псевдопатриота с дивана, так ведь?
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Если на таких условиях уже несколько лет кто-то выступает, значит это не такие уж и пдохие условия? Или местные "патриотичные" комментаторы сейчас будет всячески высмеивать нейтральных спортсменов, унижать их, и очень по-православному призывать к их сегрегации?
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nnn4404
Ответ Любитель побеждать
С одной стороны понятно, что спортсмену главное участие, с другой, а не пошли бы они
да сидите дома там у себя
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Георгий Большаков
Если они нейтральные спортсмены, почему живут в России, а не на нейтральной территории?
это где, в нейтральных водах?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GullitRuud
Ответ Chavilove
Автозака?
сочувствия и аплодисментов эти люди недостойны . автозак .. не знаю , лично мое мнение если не будет автографов под разными предательскими бумажками пусть себе путешествуют.. все равно пятно останется .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Большаков
Ответ Savardus
Если на таких условиях уже несколько лет кто-то выступает, значит это не такие уж и пдохие условия? Или местные "патриотичные" комментаторы сейчас будет всячески высмеивать нейтральных спортсменов, унижать их, и очень по-православному призывать к их сегрегации?
Если они нейтральные спортсмены, почему живут в России, а не на нейтральной территории?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nnn4404
Ответ Kareglazaya
Приравнять граждан страны к беженцам - это уже за гранью. Наши спортсмены никуда не бегут и вовсе не обязаны пропускать внутренние турниры ради весьма сомнительной поездки на ОИ.
граждан? уверен?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Kareglazaya
Приравнять граждан страны к беженцам - это уже за гранью. Наши спортсмены никуда не бегут и вовсе не обязаны пропускать внутренние турниры ради весьма сомнительной поездки на ОИ.
а беженцы не люди?
в чём грань-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chavilove
Ответ GullitRuud
Странные у вас выводы . Это добровольная !! сегрегация отказ от символов... поддержки и т.п. словом отречение от Родины . Никто их не заставляет совершать сие неблаговидное дело . Но , а коль назвался груздем полезай в кузов .
Автозака?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marky777
Ответ nnn4404
изолировать от цивилизации
Теннисисты: не, не слышали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сервисник
Ответ Fullhouse
Комментарий удален модератором
А я думаю для кого такие заголовки придумывают) вот типичный представитель этой аудитории)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
На детекторе лжи тоже проверять будут? А если трусы в цвет флага, то отнимут и забанят?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Хорошо бы просто послать МОК безо всяких условий...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nnn4404
Ответ Marky777
Теннисисты: не, не слышали
а что теннисисты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валентин и ыч
интересный заход вытащить спортсменов из-под чиновников нац федераций и НОК.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лепехин
Любители и профи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий