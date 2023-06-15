Российских спортсменов допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев («Весь спорт»)

МОК определился с критериями допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

Об этом сообщает агентство «Весь спорт» со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, за основу взяты условия формирования команды беженцев, которая существует с 2016 года.

– Российские спортсмены в Париже будут выступать в нейтральном статусе, под флагом МОК и под названием «Нейтральные атлеты» или «Нейтральные олимпийские атлеты»;

– заявки на участие в Играх спортсмены должны будут подавать лично, без посредничества Олимпийского комитета России (ОКР) и национальных федераций;

– проверка заявок будет проводиться и на выполнение квалификационных нормативов, и на соответствие критериям рекомендаций МОК;

– после того, как МОК утвердит заявку участника, спортсмен должен прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую (финансовую, организационную) поддержку от российских спортивных организаций;

– МОК готов финансировать только участие спортсмена в Олимпийских играх, то есть оплатить проезд, проживание, питание. Решением бытовых вопросов спортсменов на Играх будут заниматься сотрудники, утвержденные МОК. Вопрос присутствия на Играх личных тренеров и специалистов (врачей, массажистов) пока не проработан;

– МОК разработает экипировку для нейтральных атлетов.

По данным агентства, принципы МОК уже доведены до российских спортивных руководителей. Возможно, они будут обсуждаться и даже приниматься на ближайшем заседании исполкома МОК (20-22 июня) и внеочередной сессии МОК (22 июня).