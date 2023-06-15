Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании женщины. Это произошло во время финального матча НБА (TMZ)

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании женщины.

Инцидент якобы произошел во время четвертой игры финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером».

Адвокат Ариэль Митчелл, к которому обратилась женщина, сообщает, что ирландец совершил действия насильственного характера в мужском туалете. Охрана НБА и «Майами» разделила женщину со своей подругой, а затем заставила ее пойти в туалет, где уже были охранники Макгрегора.

Телохранители бойца запрещали кому-либо выйти или войти в туалет. А потом якобы Конор вышел из кабинки для инвалидов и засунул язык в рот жертвы, агрессивно целуя ее. Макгрегор принуждал женщину к оральному сексу, но прежде схватил и прижал к стене, пытаясь обездвижить.

Митчелл передает, что потерпевшая отбивалась от Конора локтями, сумев найти возможность для побега. При этом она забыла в туалете кошелек, который оказался у охранников Макгрегора, чем они и пытались ее компрометировать.

Женщина сбежала и сообщила о нападении в местный участок. Офицер посоветовал ей искать адвоката.

Потерпевшая не торопится обращаться в суд, желая урегулировать конфликт с НБА, «Майами Хит» и Макгрегором. Представители ирландца заявляют, что обвинения ложны.

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37 комментариев

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hORnOR
Потерпевшая не торопится обращаться в суд, желая урегулировать конфликт с НБА, «Майами Хит» и Макгрегором.
Как удобно, сразу 3 цели с которых можно попробовать сорвать куш)
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
"Митчелл передает, что потерпевшая отбивалась от Конора локтями, сумев найти возможность для побега. "
Ничего себе техника, раз сумела отбиться от чемпиона UFC, Махачев, берегись!
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Максим Ачкасов
Туалет, секс, деньги. Все как обычно.
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Юрий Костыгин
Очередное подтверждение того, что Коннор слаб в грэпплинге.
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Тимур Ибрагимов
по закону жанра, эта история должна была всплыть через 25 лет
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Дмитрий Осипов
Алвес, Тилль, теперь Конор. Заговор?
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malchikov
Ответ Максим Черкашин
В фильме Гая Ричи "Секс, деньги, туалет".😁
Тубзик, деньги, один ствол
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Kuryanin
Нокаутировал маскота и изнасиловал маскошку?
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Максим Черкашин
Ответ Максим Ачкасов
Туалет, секс, деньги. Все как обычно.
В фильме Гая Ричи "Секс, деньги, туалет".😁
+3
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fedorbazaykin
Как скучно я живу, глядя на Макгрегора😂
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micka
За ложные обвинения садить таких женщин в тюрягу.
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past present future
Охрана НБА и «Майами» разделила женщину со своей подругой, а затем заставила ее пойти в туалет, где уже были охранники Макгрегора
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Капец, целая спецоперация. Конор из тысяч зрителей попросил привести конкретно ее? От кого тогда прятался в кабинке? Что бы напугать или чтобы что?

Телохранители бойца запрещали кому-либо выйти или войти в туалет
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войти понятно, а почему выходить не разрешали?
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filippa
Ответ hORnOR
Потерпевшая не торопится обращаться в суд, желая урегулировать конфликт с НБА, «Майами Хит» и Макгрегором. Как удобно, сразу 3 цели с которых можно попробовать сорвать куш)
надо ВВП и РФ обвинить. сейчас это беспроигрышный варик!!!
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ericssons
Ответ Тимур Ибрагимов
по закону жанра, эта история должна была всплыть через 25 лет
Нет, старые истории стали всплывать потому что стали потенциально финансово выгодными именно в наше время. А новые могут быть выгодны "жертвам" уже сейчас.
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Mr@k
в кабинку дял инвалидов Коконор зашёл по привычке?..))
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MaitreML
дайте угадаю,это женщиной был канон ярус?
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SKA Rostov1992
Что за хрень 😂 ещё можно поверить, что охрана Конора могла в этом принимать участие... но как вы себе представляете, что сотрудники ХИТ и сотрудники стадиона помогли ему затащить ее в туалет
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Спартак пичинен
так все подробно описано, такая она боевая и ещё обращаться не спешит. за кого они людей держат? кто в такое верит? тем более на макрегора наехать хочет. за ним весь Дагестан охотился, с дедами махался, не думаю что шантаж от бабы его напугает
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Пьяный Ёж
Всем стадионом крутили и насильно от всех отдергивали бабу, тащили толпой в туалет, охраняли, пока Коннор пытался мадмуазель очаровать своим языком у неё во рту. Как то чутка попахивает враньём
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Freddy Durst
"Конор вышел из кабинки для инвалидов и засунул язык в рот жертвы, агрессивно целуя ее." Это заявка на 2й сезон документалки для Netflix !!! Как раз первый сезон только что показали...)
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ericssons
Видимо прошла в ноги и таким образом сбежала. С борьбой у Конора проблемы.
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Варюжки Булыкина
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
"Митчелл передает, что потерпевшая отбивалась от Конора локтями, сумев найти возможность для побега. " Ничего себе техника, раз сумела отбиться от чемпиона UFC, Махачев, берегись!
граунд-энд-паунд!))
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shln
верим?
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Freddy Durst
Ответ Mr@k
в кабинку дял инвалидов Коконор зашёл по привычке?..))
совпадение)))
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Savardus
Странно, что подобная жалоба поступила сразу, а не, как это принято в современном мире и с современными знаменитостями лет через 15-20. Тогда бы точно куш сорвала
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