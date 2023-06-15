Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании женщины. Это произошло во время финального матча НБА (TMZ)

Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании женщины.

Инцидент якобы произошел во время четвертой игры финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером».

Адвокат Ариэль Митчелл, к которому обратилась женщина, сообщает, что ирландец совершил действия насильственного характера в мужском туалете. Охрана НБА и «Майами» разделила женщину со своей подругой, а затем заставила ее пойти в туалет, где уже были охранники Макгрегора.

Телохранители бойца запрещали кому-либо выйти или войти в туалет. А потом якобы Конор вышел из кабинки для инвалидов и засунул язык в рот жертвы, агрессивно целуя ее. Макгрегор принуждал женщину к оральному сексу, но прежде схватил и прижал к стене, пытаясь обездвижить.

Митчелл передает, что потерпевшая отбивалась от Конора локтями, сумев найти возможность для побега. При этом она забыла в туалете кошелек, который оказался у охранников Макгрегора, чем они и пытались ее компрометировать.

Женщина сбежала и сообщила о нападении в местный участок. Офицер посоветовал ей искать адвоката.

Потерпевшая не торопится обращаться в суд, желая урегулировать конфликт с НБА, «Майами Хит» и Макгрегором. Представители ирландца заявляют, что обвинения ложны.

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