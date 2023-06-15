Тина Канделаки о «Матч ТВ»: «Таких спортивных каналов, уверенно могу сказать, в мире нет»

Теги телевидение Матч ТВ Тина Канделаки Биатлон

Тина Канделаки назвала «Матч ТВ» лучшим спортивным телеканалом в мире.

«Мы как телеканал «Матч ТВ», судя по рейтингам, прекрасно с вами понимаем, что, несмотря на то что наши спортсмены не участвуют в международных турнирах, за счет собственных мероприятий и турниров прекрасно себя чувствуем.

Вы посмотрите на техническое оснащение, на то, как «Матч ТВ» развивается, какая у нас студия, какой у нас вообще телеканал. Я думаю, таких спортивных каналов, уверенно могу сказать, в мире нет.

Когда мы делали большую поддержку для чемпионата мира по футболу, то, что мы сделали и какую студию построили и с какой графикой, обсуждали все арабские СМИ, поэтому нас никто не остановит в развитии.

Остановить себя можем только мы сами. Нас можно запрещать, но нас нельзя остановить!» – сказала Канделаки.

Таким должно быть спортивное ТВ. Анри советует Холанду, Пеп мечтает о пиве, море шуток и анализа – прямо на поле после финала ЛЧ

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70 комментариев

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Rusada
Да, такого лютого генератора кринжа ещё поискать!
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damondiamond
абсолютно согласен с Тиной Канделаки - таких спортивных каналов в мире больше нет
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Андрей
Она права - таких, конечно, в мире больше нет. Но есть один нюанс…
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Gord Lane
В ESPN народ пошёл толпами увольняться и писать заявления на Матч ТВ
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klet
Ответ Gord Lane
В ESPN народ пошёл толпами увольняться и писать заявления на Матч ТВ
...но никого из них не взяли из-за отсутствия знаний фильмографии Стивена Сигала.
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АРТУР АЛИЕВ
таких неспортивных спортивных каналов в мире точно нет
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Антон Фалафель
ESPN нервно курит в сторонке, потомушто не может показывать фильмы с Жеки Чаном и Стивом Сигалом
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Konstantin Sonin
Единственный в мире убыточный спортивный канал, это да.
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<~Inter~>
Ни один телеканал в мире так не пилит гос бюджет
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Alexandr Tarakanoff
Ну а если серьезно, то она в чем-то права. Вряд ли есть такие спортивные каналы в мире, где транслируют фильмы Сигала нон-стопом, где настолько развязные и хамоватые комментаторы, и где в роли экспертов зовут Мостового с грязной башкой и рыдающую Бузову. А еще есть Губер ведь... Так что она права, такое гомно в мире только одно
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сервисник
Спорить не буду! Таких точно больше нет)
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Carver
Тина, а что вообще есть хорошего на Матч ТВ?

Непрофессиональные комментаторы, эксперты вроде Володьки, Ловчева и Мостового, прости господи Антон Анисимов, девушки-ведущие, такое ощущение, что набранные по каталогу.

У вас даже Орлов работать не хочет.
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Дмитрий Владельщиков
Как будто Ротенберг покусал, *мы лучшие в мире, и всё*. Зачем вообще всё это говорить? Я не понимаю. Вообще видели работу ESPN или Sky Sports??? И десятка других по всему миру. Нужно трезво оценивать себя, и стремиться к лучшему. А иначе это простое шапказакидательство.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Антон Фалафель
ESPN нервно курит в сторонке, потомушто не может показывать фильмы с Жеки Чаном и Стивом Сигалом
Были времена, когда Голливудские фильмы показывали по первому каналу, сейчас нельзя. "Нескрепная нечесть" Но это явно лучше, чем то, что сейчас там идёт 🤣🤣🤣
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Этот Райола хочет денег
Конечно нет. Сейчас все спортканалы однообразно и уныло показывают какую то игру с мячом между не пойми какими сборными в полуфинале не пойми какого отстойного кубка, в то время как мы!....
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Atsuktuvas
Еноты подтвердят!
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akaskuan
Аналоговнеты
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HI MARS
Да,не видел спортивных каналов с боевиками 80-х)
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Олег Пирожков
SKY Sports? BT Sport? DAZN? Это только те, кто в голову сходу пришли
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alik055
Так загубить все хорошие идеи и всё равно остаться на плову, конечно нет.
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Ковид 07.10.52
Конечно нет, там спортивные каналы зарабатывают и платят налоги государству , а у нас тратят собранные с народа налоги...
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agp_ekt
Ответ Оригинальный Ник
А в чём кринж-то? Студия хорошая, ведущие красивые, спорт показывают, картинка сносная. Обычный нормальный канал, но у нас всё через какую-то призму кринжа разглядывают
студия должна подходить спортивному каналу
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KOT_B_yHTAX
ESPN конечно нервно курит в сторонке....
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Красная стрела
Крути не крути, а топчики трансляции подгоняет. Хотя уровень аналитики конечно. Но это можно оставить домохозяйкам.
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укротитель троллей
Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?
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