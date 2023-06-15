Тина Канделаки о «Матч ТВ»: «Таких спортивных каналов, уверенно могу сказать, в мире нет»
Тина Канделаки назвала «Матч ТВ» лучшим спортивным телеканалом в мире.
«Мы как телеканал «Матч ТВ», судя по рейтингам, прекрасно с вами понимаем, что, несмотря на то что наши спортсмены не участвуют в международных турнирах, за счет собственных мероприятий и турниров прекрасно себя чувствуем.
Вы посмотрите на техническое оснащение, на то, как «Матч ТВ» развивается, какая у нас студия, какой у нас вообще телеканал. Я думаю, таких спортивных каналов, уверенно могу сказать, в мире нет.
Когда мы делали большую поддержку для чемпионата мира по футболу, то, что мы сделали и какую студию построили и с какой графикой, обсуждали все арабские СМИ, поэтому нас никто не остановит в развитии.
Остановить себя можем только мы сами. Нас можно запрещать, но нас нельзя остановить!» – сказала Канделаки.
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