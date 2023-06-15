Кроссовки Майкла Джордана с легендарной «гриппозной игры» проданы за 1,38 млн долларов

Кроссовки, в которых шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан провел знаменитую «гриппозную игру», были проданы на аукционе Goldin за 1,38 миллиона долларов.

В этих кроссовках легендарный защитник « » играл в пятом матче финальной серии плей-офф 1997 года против «Юты». Джордан вышел на площадку с температурой и тошнотой, но сумел набрать 38 очков, 7 подборов и 5 передач за 44 минуты и помочь «Буллс» выйти вперед в серии (3-2). В итоге «Буллс» завоевали чемпионский титул.

После матча Джордан подарил кроссовки с автографом болбою «Джаз» Престону Труману, который продал их на аукционе Grey Flannel в 2013 году за 104 765 долларов.

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