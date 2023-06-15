Зинченко о позиции Денисова по конфликту на Украине: «Человек с большими яйцами. Разве с ним что-то случилось? Вот вам и пример»
Александр Зинченко высказался о позиции Игоря Денисова по конфликту на Украине.
«Есть один бывший футболист. Он играл за «Локомотив», «Динамо», был капитаном сборной России. Его зовут Игорь Денисов.
Он дал интервью, в котором заявил, что если бы еще играл, то после 24 февраля закончил бы карьеру.
И что же с ним случилось? Я ничего не слышал. Что-нибудь произошло? Разве он в тюрьме? Вот вам и пример.
Человек с большими яйцами», – сказал защитник «Арсенала» и сборной Украины в интервью Пирсу Моргану.
Денисов записал обращение к Путину из-за событий на Украине, но его не опубликовали: «Готов встать на колени перед вами»
Денисов поддерживает отстранение клубов и сборных: «Мы все причастны к тому, что происходит»
Так где демократия в итоге?
Ведь в украине бы убили условного Денисова.
Там уже за Тимощуком идет охота, за то что остался в Зените.
Любого несогласного вступить в секту Бандеры и Шухевича там ждет смерть.
Зигуй или умри.
P.S. Хорошо, возможно, Денисов в действительности сейчас живёт в России, не особо следил за его жизнью, но в этом случае для Зинченко всё ещё хуже. Как это в "тоталитарном Мордоре" человек посмел высказать своё несогласие с действиями государства и его за это даже не посадили и не убили? В "стране эльфов" такое немыслимо, там с 2014 года физически уничтожают тех, кто смеет выражать несогласие с действиями режима
"подборку фотографий молодых парней с проломленными головами опубликовал нацист Максим Жорин со следующим текстом: «Так теперь выглядят «Патриоты за жизнь» из Северодонецка. 7 марта они исчезли, а теперь появились их новые фото. Выглядят так себе…"
Видел фотки?
А слепого инвалида в СБУ видел?
А сотни таких историй тоже не хочешь видеть?
На улицах нацисты убивают и запугивают простых людей годами.
А публичные люди боятся рот открыть. Либо зигуй со всеми, либо на подвал. С убийц никто не спросит.
Много село тех кто убивал в доме профсоюзов?
- "Где я был все эти 8 лет? Да, тут я был. Помогал бойцам в АТО".
По факту, сейчас нужны яйца скорее, чтобы что то против светлоликих эльфов в вышиванках что-то сказать
Таким как Денисов действительно ничего не будет если они собирутся все вместе, а возгласы что "мы не выходим из-за дубинок" это просто прикрытие своей трусости и равнодушию.Отечественные хомячки способны только протестовать на спортсе.Потому что бездари и ничтожества)
Правда Зинченко этого не понял. Хотя у него очень плохо с соображалкой - в свое время ведь он уехал строить карьеру в "страну-агрессор", а теперь такими интервью просто всячески пытается откреститься от этой части карьеры, попутно выставляя себя лицемером.