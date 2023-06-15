Зинченко о позиции Денисова по конфликту на Украине: «Человек с большими яйцами. Разве с ним что-то случилось? Вот вам и пример»

Александр Зинченко высказался о позиции Игоря Денисова по конфликту на Украине.

«Есть один бывший футболист. Он играл за « », « », был капитаном сборной России. Его зовут .

Он дал интервью, в котором заявил, что если бы еще играл, то после 24 февраля закончил бы карьеру.

И что же с ним случилось? Я ничего не слышал. Что-нибудь произошло? Разве он в тюрьме? Вот вам и пример.

Человек с большими яйцами», – сказал защитник « » и сборной в интервью Пирсу Моргану.

Денисов записал обращение к Путину из-за событий на Украине, но его не опубликовали: «Готов встать на колени перед вами»

Денисов поддерживает отстранение клубов и сборных: «Мы все причастны к тому, что происходит»