Зинченко о позиции Денисова по конфликту на Украине: «Человек с большими яйцами. Разве с ним что-то случилось? Вот вам и пример»

Теги Локомотив Игорь Денисов Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Динамо Москва Александр Зинченко Политика Пирс Морган Футбол

Александр Зинченко высказался о позиции Игоря Денисова по конфликту на Украине.

«Есть один бывший футболист. Он играл за «Локомотив», «Динамо», был капитаном сборной России. Его зовут Игорь Денисов.

Он дал интервью, в котором заявил, что если бы еще играл, то после 24 февраля закончил бы карьеру.

И что же с ним случилось? Я ничего не слышал. Что-нибудь произошло? Разве он в тюрьме? Вот вам и пример.

Человек с большими яйцами», – сказал защитник «Арсенала» и сборной Украины в интервью Пирсу Моргану. 

Денисов записал обращение к Путину из-за событий на Украине, но его не опубликовали: «Готов встать на колени перед вами»

Денисов поддерживает отстранение клубов и сборных: «Мы все причастны к тому, что происходит»

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221 комментарий

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Pigmalion
Ответ eao79rus
Насколько я помню, Денисов давно не живёт в России и высказывался с безопасного расстояния. А вот что сделали бы с Зинченко в 404, если бы он там высказался в поддержку русских - вопрос риторический. В лучшем случае его сейчас соскребали бы со стенок сгоревшей Брэдли, в худшем - сгинул бы в застенках СБУ или просто пропал без вести P.S. Хорошо, возможно, Денисов в действительности сейчас живёт в России, не особо следил за его жизнью, но в этом случае для Зинченко всё ещё хуже. Как это в "тоталитарном Мордоре" человек посмел высказать своё несогласие с действиями государства и его за это даже не посадили и не убили? В "стране эльфов" такое немыслимо, там с 2014 года физически уничтожают тех, кто смеет выражать несогласие с действиями режима
Это ложь, Денисов живет в России.
+180
-10
+170
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Генадий Филимонов
Плакса, лучше расскажи, как с Донбасса в 2014 уехал в Россию из-за ежедневных прилетов, хрр тьфу
+269
-122
+147
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igoruhanov85
"...вот вам и пример нормальной страны.." хотел сказать Зина и зарыдал
+155
-59
+96
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Dimario
На Украние Денисов бы присел или был бы застрелен СБУ, если бы не поддерживал линию партии и Зеленского.

Так где демократия в итоге?
+180
-94
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Bartez1986
сказал человек с большими слезными железами
+91
-30
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Александр Колодин
Ответ Groondler
Денисов прямо в том интервью сказал "Я ничего не понимаю в политике" все эти противники СВО - все как один. Никто ничего не понимает в политике Мыслят только примитивными категориями в духе "Ой война это плохо, ой как плохо" А пару книжек по геополитике почитать? А изучить ситуацию? а понять, что блин это реально вынужденная мера была? не, не дано? Ок, тогда
Можно подумать сторонники СВО что-то смыслят в политике? У большинства в головах соловьиный помет и ненависть к украинцам. А война действительно это плохо. В особенности если ее начинает твоя родная страна.
+94
-36
+58
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S-V-D
Ответ igoruhanov85
"...вот вам и пример нормальной страны.." хотел сказать Зина и зарыдал
Он походу хотел высказаться против России, а получилось, что он похвалил ))) Типа в России можно запросто быть против СВО, и ни чего за это не будет. Шах и мат.
+73
-17
+56
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fil_spb
Гораздо интереснее что сделали бы с Зинченко на Украине если бы этот очень говорливый персонаж стал говорить о запрете русского языка, событиях 2 мая 2014 года в Одессе и многом другом. Но про это Зинченко героически молчит.
+84
-31
+53
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CherenkovF
А что фанаты украины минусуют адекватные комменты?
Ведь в украине бы убили условного Денисова.
Там уже за Тимощуком идет охота, за то что остался в Зените.
Любого несогласного вступить в секту Бандеры и Шухевича там ждет смерть.
Зигуй или умри.
+57
-18
+39
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Runaldos
Вот вам и пример свободной страны, где люди спокойно высказывают своё отношение к тем или иным политическим событиям. Без страха оказаться наказанным СБУ или уличными нациками-активистами
+67
-34
+33
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eao79rus
Насколько я помню, Денисов давно не живёт в России и высказывался с безопасного расстояния. А вот что сделали бы с Зинченко в 404, если бы он там высказался в поддержку русских - вопрос риторический. В лучшем случае его сейчас соскребали бы со стенок сгоревшей Брэдли, в худшем - сгинул бы в застенках СБУ или просто пропал без вести
P.S. Хорошо, возможно, Денисов в действительности сейчас живёт в России, не особо следил за его жизнью, но в этом случае для Зинченко всё ещё хуже. Как это в "тоталитарном Мордоре" человек посмел высказать своё несогласие с действиями государства и его за это даже не посадили и не убили? В "стране эльфов" такое немыслимо, там с 2014 года физически уничтожают тех, кто смеет выражать несогласие с действиями режима
+124
-96
+28
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TiNO
В отличие от тебя никто из наших футболистов не публиковал фото ракеты и не радовался гибели людей. Двуличный плакса.
+28
-3
+25
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CherenkovF
Ответ Дмитрий Бервинов
какой ужас с людьми делает телек
Телек?
"подборку фотографий молодых парней с проломленными головами опубликовал нацист Максим Жорин со следующим текстом: «Так теперь выглядят «Патриоты за жизнь» из Северодонецка. 7 марта они исчезли, а теперь появились их новые фото. Выглядят так себе…"
Видел фотки?
А слепого инвалида в СБУ видел?
А сотни таких историй тоже не хочешь видеть?
На улицах нацисты убивают и запугивают простых людей годами.
А публичные люди боятся рот открыть. Либо зигуй со всеми, либо на подвал. С убийц никто не спросит.
Много село тех кто убивал в доме профсоюзов?
+28
-6
+22
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mean machine/
У пацана, который в Одессе "Пачку сигарет" спел, яйца больше, чем у плаксы Зинченко.
+24
-4
+20
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Pigmalion
Ответ Groondler
Денисов прямо в том интервью сказал "Я ничего не понимаю в политике" все эти противники СВО - все как один. Никто ничего не понимает в политике Мыслят только примитивными категориями в духе "Ой война это плохо, ой как плохо" А пару книжек по геополитике почитать? А изучить ситуацию? а понять, что блин это реально вынужденная мера была? не, не дано? Ок, тогда
А что надо понимать чтобы поддерживать СВО?
+51
-32
+19
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Aggrrist
Ответ Генадий Филимонов
Плакса, лучше расскажи, как с Донбасса в 2014 уехал в Россию из-за ежедневных прилетов, хрр тьфу
Из интервью Алиева Красаве:
- "Где я был все эти 8 лет? Да, тут я был. Помогал бойцам в АТО".
+29
-11
+18
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Гамарджоба Генацвале
Почему вообще футболисты должны высказываться? Много украинских футболистов высказались когда в 2014 году гос.переворот в их стране случился? Где тогда были их "огромные" яйца?
+21
-4
+17
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XavIniesta2008-2015
Но у нас же всех посадили, как же так ?
По факту, сейчас нужны яйца скорее, чтобы что то против светлоликих эльфов в вышиванках что-то сказать
+24
-8
+16
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Serg Irk
Окей, ну высказался Денисов, но что это изменило?
+22
-8
+14
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Rio de Janeiro
Кремль не боится политических протестов "либерального меньшинства" потому что слово либерал начиная с перестройки себя настолько дискредитировало и маргинализировало в России, что власть может позволить себе делать с этой прослойкой что хочет.Чего реально боится Кремль так это протестов социальных и если выйдет в Москве 100К ничего им не будет как не было тем кто выходил в Хабаровске, Екатеринбурге, Башкортостане, Шиесе, Нарьян-Маре и тд, ибо это протесты представителей большинства, по сути путинского электората а режим ВВП это классический электоральный авторитаризм когда народная поддержка легитимизирует его власть и действия а также сводит к нулю риск раскола элит потому что нельзя пойти против того за кем стоит большинство.Те кто говорит что на Путина невозможно повлиять просто не понимают как устроена система власти в России и насколько она зависима от народной конъюнктуры, именно поэтому Кремль любыми способами старается избежать 2 волну мобилизации особенно перед важным для себя 2024
Таким как Денисов действительно ничего не будет если они собирутся все вместе, а возгласы что "мы не выходим из-за дубинок" это просто прикрытие своей трусости и равнодушию.Отечественные хомячки способны только протестовать на спортсе.Потому что бездари и ничтожества)
+24
-12
+12
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Аркадий Аркадич
Еще год рассуждений и поиска логических связей и до Зины наконец дойдет, что никто не боится ничего сказать или опубликовать, вы просто всех достали настолько, что скоро начнут требовать референдума по вопросу организации над Киевом ядерных осадков. Давай, Зина, почти дошел ты до стадии человека думающего, поднажми еще чуть чуть.
+29
-18
+11
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a2wai
Да никуда бы Денисов не ушел, если бы еще играл. Даже он любит деньги, и он бы играл дальше. Что кстати и подтверждает его участие в ретро-матчах, вряд ли игроков позвали сыграть за просто так. А сказал он все это для красного словца, чтобы заработать политических очков среди оппозиции.

Правда Зинченко этого не понял. Хотя у него очень плохо с соображалкой - в свое время ведь он уехал строить карьеру в "страну-агрессор", а теперь такими интервью просто всячески пытается откреститься от этой части карьеры, попутно выставляя себя лицемером.
+13
-2
+11
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hardy33
Ответ А.Э.РАСИМ
Да все против войны на Украине, Россия ошиблась, 6икто не спорит. Но и отнимать язык, расколоть церковь, сжигать книги, устраивать факельные шествия, переименовать улицы в честь фашистов, устраивать нацистские вечеринки, запрещать символы Великой Победы- не 5сть хорошо. Мои деды воевали против этого. Как быть нам? Могу ли я навестить могилу деда и принести ему дорогие ему символы Победы, скажем в Одессе? Нет. Значит и суда нет.
Ну так в итоге ошиблась или нет? Когда у неё на границе уже военные биолаборатории работали, например? Когда армада нациков собиралась резню на Донбассе устроить? В чём ошибка?
+11
-1
+10
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Spartakus1984
Объясни е этому ту пору,что все началось не 24 февраля,а ещё в 2014г,когда в Украине случился государственный переворот
+12
-2
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riverman1980
Заголовок должен быть: "Зинченко подтвердил, что в России есть свобода слова" )))
+13
-3
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