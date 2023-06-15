Jogel стал новым экипировщиком сборной России. Контракт – до 2026 года

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов adidas игровая форма Р-Спорт Jogel Футбол

Jogel стал новым экипировщиком сборной России.

РФС подписал контракт с компанией. Соглашение рассчитано до 2026 года. 

«Мы рады подписать этот контракт с российским производителем, который рассчитан до 2026 года. Уверен, что партнерство только укрепит развитие нашего футбола, а все игроки, не только профессионалы, получат качественную экипировку», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. 

«Для нас честь стать частью истории. Впервые сборные будут одеты отечественным экипировщиком. Мы рады, что РФС обратил на нас внимание», – отметил основатель бренда Jogel Артур Мовсесян.

Ранее техническим спонсором сборной России была компания adidas. Контракт был расторгнут в январе этого года.

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
"Основатель бренда Артур Мовсесян"

Производство у этого бренда наверное под Геленджиком расположено?
+86
-9
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Apol
Ответ Екн Лор
"Основатель бренда Артур Мовсесян" Производство у этого бренда наверное под Геленджиком расположено?
Как удивительно, что бренд, основанный в 2019 году, так быстро дорос до сборной, когда в профессиональном футболе начали появляться лишь летом 2022 года. При этом есть и 2К, и bosco, да тот же Jako никуда не уходил. Совпадение ли и удача, что такой вот Артурчик попал на жирный контракт
+83
-10
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wayne Gretzky 99
С учетом того, что сборная все равно ни с кем не играет, по фигу кто там их одевает, хоть Артур, хоть Ашот.
А как все закончится, дадут под зад этому ёгелю на следующий же день.
+59
-8
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ronny92
Ответ Екн Лор
"Основатель бренда Артур Мовсесян" Производство у этого бренда наверное под Геленджиком расположено?
Турция, мамой клянусь.
Вай, как сидит да)
+42
-3
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lacrosse-style goal
Хоть жогель, хоть жопель. Какая разница в чем катать 0-0 с таджиками и туркменами...
+32
-4
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Millencolin
Ответ Сергей Жарковский
Теперь даже в товарняках традиции обменом футболками не будет, кто возьмёт эту дрянь!🤣
ну да, прежде чем поменяться игроки ведь смотрят у кого какой там бренд на футболке) такую ерунду написал, а еще лайкает кто-то
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Censormorum
А примерка для игроков сборной будет на картоне на каком-нибудь рынке?
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стены Иерихона
Шмотки для тренинга хорошие, пользуюсь не первый год, насчет спортивных форм не скажу, но на тех же маркетплейсах выложено полно вариантов, так что удачи и процветания лавке.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ Apol
Шрифт будто из рынка 90-х, качество соответствующее. С красивыми формами можно распрощаться
А когда они были при адидасе? В 2009-2010 разве что.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klshk
Ответ Mortimer1
Ты перепутал, это украинский бренд)
это твой бренд
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Теперь даже в товарняках традиции обменом футболками не будет, кто возьмёт эту дрянь!🤣
+15
-12
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БородаХардена
А я то думал это немецкий бренд
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ronny92
Ответ Гоша Петров
Ну да особенно армянин будет произносить Турция(совершивая геноцид армян) и мама клянусь в одном предложении.Вы настолько видимо кроме шовинизма свой мозг не заполнили что даже истории не знаете.
Чел, ты... Я в курсе про тёрки между Турцией (+Азербайджаном) и Арменией, уже настолько преисполнились осуждением в интернетиках, что даже малейшую шутку про нацию готовы выставить новым холокостом. Форточку открой
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Hasanow
Ответ шампион
Этот бренд хоть одну команду экипировал в свой истории?
Всё в жизни бывает когда нибудь в первые
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гоша Петров
Ответ Екн Лор
"Основатель бренда Артур Мовсесян" Производство у этого бренда наверное под Геленджиком расположено?
А у всех иностранных компаний думаешь производство в США или Германии?В Геленджике производство будет дорогое,проще как и все спорт фирмы,отшиваться в Китае или Пакистане.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гоша Петров
Ответ Ronny92
Турция, мамой клянусь. Вай, как сидит да)
Ну да особенно армянин будет произносить Турция(совершивая геноцид армян) и мама клянусь в одном предложении.Вы настолько видимо кроме шовинизма свой мозг не заполнили что даже истории не знаете.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Жду, когда Demix будет)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V_J_I_K
Ответ БородаХардена
А я то думал это немецкий бренд
Та же песня) Имел дело с баскетбольными мячами. Но,кажется, в прошлом году они стали экипировать детские турниры под эгидой РФБ и я узнал,что не немецкий))
Мячи, кстати, хорошие.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ветер
Сборная России, любезнно предоставила свои манекены компании Жогель. Всé равно пыляться без дела.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Этот бренд хоть одну команду экипировал в свой истории?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EnergyStyle
С одной стороны хорошо, с другой много вопросов...из медиа лиги сразу к главной сборной...и делается ли пошив на территории рф? То таких "рос производителей" у нас вагон и телега по стране... которые при заказе из Китая даже не всегда надпись "сделано в китае" убирают...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гоша Петров
Ответ Andrewxyz
Комментарий удален модератором
это магазин обуви
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TFP_Sports
Йогель лучше звучит и по написанию похоже, с чего они решили, что Джогель.
Качество отвратительно, через 1 игру перчатки пришли в негодность, обувь просто ужасна)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Ответ TFP_Sports
Йогель лучше звучит и по написанию похоже, с чего они решили, что Джогель. Качество отвратительно, через 1 игру перчатки пришли в негодность, обувь просто ужасна)
Типа сделана по немецким лекалам)
Но отшита в Китае)
Они конечно вовремя подсуетились и грамотно подсуетились.
Тем более скоро адидас возвращается в РФ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Куликов
Ответ Екн Лор
"Основатель бренда Артур Мовсесян" Производство у этого бренда наверное под Геленджиком расположено?
скорее где-то ближе к Гуанчжоу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий