Jogel стал новым экипировщиком сборной России. Контракт – до 2026 года

Jogel стал новым экипировщиком сборной России.

РФС подписал контракт с компанией. Соглашение рассчитано до 2026 года.

«Мы рады подписать этот контракт с российским производителем, который рассчитан до 2026 года. Уверен, что партнерство только укрепит развитие нашего футбола, а все игроки, не только профессионалы, получат качественную экипировку», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Для нас честь стать частью истории. Впервые сборные будут одеты отечественным экипировщиком. Мы рады, что РФС обратил на нас внимание», – отметил основатель бренда Jogel Артур Мовсесян.

Ранее техническим спонсором сборной России была компания adidas. Контракт был расторгнут в январе этого года.