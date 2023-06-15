Jogel стал новым экипировщиком сборной России. Контракт – до 2026 года
Jogel стал новым экипировщиком сборной России.
РФС подписал контракт с компанией. Соглашение рассчитано до 2026 года.
«Мы рады подписать этот контракт с российским производителем, который рассчитан до 2026 года. Уверен, что партнерство только укрепит развитие нашего футбола, а все игроки, не только профессионалы, получат качественную экипировку», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Для нас честь стать частью истории. Впервые сборные будут одеты отечественным экипировщиком. Мы рады, что РФС обратил на нас внимание», – отметил основатель бренда Jogel Артур Мовсесян.
Ранее техническим спонсором сборной России была компания adidas. Контракт был расторгнут в январе этого года.
Производство у этого бренда наверное под Геленджиком расположено?
А как все закончится, дадут под зад этому ёгелю на следующий же день.
Вай, как сидит да)
Мячи, кстати, хорошие.
Качество отвратительно, через 1 игру перчатки пришли в негодность, обувь просто ужасна)
Но отшита в Китае)
Они конечно вовремя подсуетились и грамотно подсуетились.
Тем более скоро адидас возвращается в РФ.