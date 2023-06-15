Испания не выдала визы сборной России по борьбе для въезда на молодежный чемпионат Европы

Теги сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен Борьба

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что Испания отказала в выдаче виз молодежной сборной для участия в чемпионате Европы.

Турнир пройдет с 26 июня по 2 июля в Сантьяго-де-Компостела.

«Сегодня нашей команде до 20 лет Испания отказала в выдаче виз для участия в чемпионате Европы – всей команде, всем тренерам, всем специалистам. Ничего страшного, будем сильнее, работаем дальше.

Сейчас наша команда выступает на первенстве до 17 лет в албанской Тиране, допущены были все. И команда уже принесла медали, а впереди еще несколько дней соревнований.

Достойные ребята, рад за них, за их регионы, их тренеров, которые, невзирая на запреты, живут верой и надеждой. Низкий им поклон. За всех регионы переживают всем сердцем, следят за каждым поединком.

С такой поддержкой, которая оказывается спортсменам в нашей стране, мы справимся. Посмотрите, какой подарок сделал наш президент всем представителям единоборств в «Сириусе» – «Академия единоборств», где теперь бок о бок могут тренироваться дзюдоисты, самбисты, борцы. Наша делегация была там за несколько дней до вылета в Албанию и сполна ощутила там настоящую заботу. Такого в мире нет нигде», – сказал Мамиашвили.

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30 комментариев

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Alex1104
Ответ Pasa Muromcev
Есть ещё Минск, Магадан, Мухосранск... Не огорчайтесь.
Первые два города знаю, вот третий где? У вас, в Галичине?
+26
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Adeen
Мелкопакостничество:)
+25
-8
+17
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Booligan
Ответ карабашка
Ну детям-то можно было дать визы.
почти 20-летние борцы это вообще не дети. Ну то есть интеллект у них может быть на уровне 7 лет, но и у сопровождающих точно так же
+14
-1
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Жиртрес
Ответ Lacrosse-style goal
В конце не упустил возможность лишний раз орально полирнуть царские места общего пользования....
А ты не упустил возможности лишний раз выплеснуть свою желчь
+26
-16
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SlevinKelevra8
Гойда!
+11
-5
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sashka.loker
Ответ карабашка
Ну детям-то можно было дать визы.
и как они без сопровождения взрослых бы полетели?)
+6
-2
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Lacrosse-style goal
В конце не упустил возможность лишний раз орально полирнуть царские места общего пользования....
+25
-23
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карабашка
Ну детям-то можно было дать визы.
+4
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Зубы Дзюбы
И сейчас ВВ такой: блииин, придётся завершать сво.
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brig_Mercury
Эсток в спину
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Мишаня Кашников
Ответ SlevinKelevra8
Гойда!
Зрада!
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Коэн Варвар
Мелкая шпана. Тьфу, бл...
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Russ Ivan
Давно пора разорвать дипотношения со всем евроколхозом, достаточно одного посольства в Брюсселе для этой камарильи...
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СержМиранэн
Ответ Adeen
Мелкопакостничество:)
мелкотравчатое
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Booligan
Ответ brig_Mercury
Эсток в спину
в эспину
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Dmitry__HiLL
Ответ Егор Павлов
Да уж, подарок президент всем сделал действительно великолепный.
Зеленский -он такой, согласен
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