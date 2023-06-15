Испания не выдала визы сборной России по борьбе для въезда на молодежный чемпионат Европы

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) сообщил, что Испания отказала в выдаче виз молодежной сборной для участия в чемпионате Европы.

Турнир пройдет с 26 июня по 2 июля в Сантьяго-де-Компостела.

«Сегодня нашей команде до 20 лет Испания отказала в выдаче виз для участия в чемпионате Европы – всей команде, всем тренерам, всем специалистам. Ничего страшного, будем сильнее, работаем дальше.

Сейчас наша команда выступает на первенстве до 17 лет в албанской Тиране, допущены были все. И команда уже принесла медали, а впереди еще несколько дней соревнований.

Достойные ребята, рад за них, за их регионы, их тренеров, которые, невзирая на запреты, живут верой и надеждой. Низкий им поклон. За всех регионы переживают всем сердцем, следят за каждым поединком.

С такой поддержкой, которая оказывается спортсменам в нашей стране, мы справимся. Посмотрите, какой подарок сделал наш президент всем представителям единоборств в «Сириусе» – «Академия единоборств», где теперь бок о бок могут тренироваться дзюдоисты, самбисты, борцы. Наша делегация была там за несколько дней до вылета в Албанию и сполна ощутила там настоящую заботу. Такого в мире нет нигде», – сказал Мамиашвили.