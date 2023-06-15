Испания сыграет в финале Лиги наций 2-й раз подряд – против Хорватии. Италия снова поборется за 3-е место

Сборная Испании вышла в финал Лиги наций.

Команда Луиса де ла одолела Италию (2:1) в полуфинале.

В решающем матче она встретится с Хорватией – это случится 18 июня. сыграет с Нидерландами за 3-е место в тот же день.

вышла в финал наций второй раз подряд. В 2021 году она уступила Франции (1:2).

Италия в 2021-м также играла в матче за 3-е место и победила Бельгию (2:1).