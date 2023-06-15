Испания сыграет в финале Лиги наций 2-й раз подряд – против Хорватии. Италия снова поборется за 3-е место
Сборная Испании вышла в финал Лиги наций.
Команда Луиса де ла Фуэнте одолела Италию (2:1) в полуфинале.
В решающем матче она встретится с Хорватией – это случится 18 июня. Италия сыграет с Нидерландами за 3-е место в тот же день.
Испания вышла в финал Лиги наций второй раз подряд. В 2021 году она уступила Франции (1:2).
Италия в 2021-м также играла в матче за 3-е место и победила Бельгию (2:1).
только почему-то гави он в старте он выпустил
Им что не повезло что - ли в этом матче ?
Пусть в футбол играют , а не за мячом бегают .
Хорваты обязаны их победить