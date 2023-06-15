Испания сыграет в финале Лиги наций 2-й раз подряд – против Хорватии. Италия снова поборется за 3-е место

Теги сборная Нидерландов по футболу сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Лига наций УЕФА Луис де ла Фуэнте Футбол

Сборная Испании вышла в финал Лиги наций.

Команда Луиса де ла Фуэнте одолела Италию (2:1) в полуфинале.

В решающем матче она встретится с Хорватией – это случится 18 июня. Италия сыграет с Нидерландами за 3-е место в тот же день.

Испания вышла в финал Лиги наций второй раз подряд. В 2021 году она уступила Франции (1:2).

Италия в 2021-м также играла в матче за 3-е место и победила Бельгию (2:1).

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29 комментариев

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blaugrano
Кино Calcio Is Back, которое смотрели Капелло, Каннаваро и Тони, завершилость заставкой "Directed by Robert B. Weide".
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Nice_eyes
Италия проиграла все что могла
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Дани Алисса
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
да, согласен.
только почему-то гави он в старте он выпустил
+15
-7
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Вова Пупкин
Можно только посочувствовать итальянцам. Ну реально, 2023 год, для Италии - проклятый!
+10
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Игорь Климов
Удачи и победы сборной Испании в финале!
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Красная стрела
Пора менять Манчини. Выиграл евро-отлично. Но на большее видимо не тянет. Вот Спалетти пора попробовать. От клубного футбола устал, а вот сборная б ко двору,думаю, пришлась.
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GuruFutbola
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Александр
Этот недотурнир еще и каждый год проходит, хоспади.
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Turs
Ответ Вова Пупкин
Можно только посочувствовать итальянцам. Ну реально, 2023 год, для Италии - проклятый!
Проклятием было бы проиграть в финале…
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shiko101
Ответ Вова Пупкин
Можно только посочувствовать итальянцам. Ну реально, 2023 год, для Италии - проклятый!
Так они ужасно , по крайней мере во втором тайме, который смотрел . Окей , один момент у них был и всё , их испанцы возили .
Им что не повезло что - ли в этом матче ?
Пусть в футбол играют , а не за мячом бегают .
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Arthur Jacob
Ответ shiko101
Так они ужасно , по крайней мере во втором тайме, который смотрел . Окей , один момент у них был и всё , их испанцы возили . Им что не повезло что - ли в этом матче ? Пусть в футбол играют , а не за мячом бегают .
А Испания чем запомнилась ? Их вывел в финал Шальной удар Родри с двумя рикошетами.

Хорваты обязаны их победить
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Ответ Любезный Коссутий
хорваты должны побеждать - Испания слаба.
Да, хорваты будут достойны выиграть. Хотя бы ради Модрича! Но то игра, как там пойдет.
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Ответ bel01
Ну какая же трусливая тактика у Италии. В лучших её версиях - эта динамическая оборона с реактивными жалящими контратаками. А у Манчини весь второй тайм - просто тупой стоячий автобус. Идеальный вариант именно для стиля Испании с её тики-такой. Италии - поделом за бездарный антифутбол.
Да, плохо сыграли 2-й тайм, один удар, испанцы дожали
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Владддд
Ответ bel01
Ну какая же трусливая тактика у Италии. В лучших её версиях - эта динамическая оборона с реактивными жалящими контратаками. А у Манчини весь второй тайм - просто тупой стоячий автобус. Идеальный вариант именно для стиля Испании с её тики-такой. Италии - поделом за бездарный антифутбол.
Де Ла Фуэнте и тики-така? Вы за футболом не следите видимо, это энриковская тема, как раз против его сборной тупо автобус идеальное оружие, но сейчас силучшка испанская раскроется в полной мере, энрике и на 30% не мог реализовать потенциал команды.
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Веня Веньяминыч
Ответ Александр
Этот недотурнир еще и каждый год проходит, хоспади.
Если ч’е’ - щас 23 год..
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