Вячеслав Фетисов назвал главу ИИХФ Люка Тардифа «дебилом».

Тардиф был избран президентом ИИХФ на конгрессе международной федерации в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 года.

– Международная федерация хоккея поздравляла «Вегас» в своих соцсетях, перечислила игроков четырех стран – Канада, США, Швеция, даже Латвия, которые выступают за «Голден Найтс». Но забыла о России – наши представители там Иван Барбашев и Павел Дорофеев. Как вы реагируете на такие вот мелкие гадости ИИХФ?

– Да забудьте вы про эту организацию! Кстати, вот здесь, в городе Санкт-Петербург мы выбрали этого дебила – нового президента ИИХФ…

– Люк Тардиф.

– Да какая разница, кто он – Тардиф или не Тардиф? Это человек, который не понимает смысла всего, что происходит. Хоккей в свое время был большой политикой. Это и Суперсерии, и все, что связано с НХЛ.

Национальная хоккейная лига ведь не делает отмену россиян, правильно? Поэтому просто мы не того выбрали президентом ИИХФ. Не в того вложились. Хотя я знаю, что мы ставили на другого. То есть мы потеряли свое влияние в хоккее.

Не знаю, как Рене Фазель повел бы себя в этой ситуации, оставайся он президентом ИИХФ. Но точно было бы все иначе.

Интересно, что эти люди из ИИХФ начнут говорить, когда все вернется на круги своя. А на картинках в соцсетях пусть они рисуют что угодно. Это их проблемы и их дела.

Они провели в Финляндии и Латвии какой-то мультяшный чемпионат мира. Я не смотрел ни одной минуты, ни одного матча этого турнира! Считаю, что это было бы предательством. Нас оттуда выгнали, а мы бы рассуждали, кто как там выступает. Это просто позор, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команда не будет участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.