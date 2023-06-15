Фетисов о главе ИИХФ: «Этого дебила выбрали в Санкт-Петербурге. Не в того вложились. Они провели мультяшный ЧМ – не смотрел ни одной минуты»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Кубок Стэнли Вячеслав Фетисов Рене Фазель НХЛ суперсерия ЧМ по хоккею Вегас Иван Барбашев Политика Матч ТВ Павел Дорофеев Люк Тардиф контент Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал главу ИИХФ Люка Тардифа «дебилом».

Тардиф был избран президентом ИИХФ на конгрессе международной федерации в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 года.

– Международная федерация хоккея поздравляла «Вегас» в своих соцсетях, перечислила игроков четырех стран – Канада, США, Швеция, даже Латвия, которые выступают за «Голден Найтс». Но забыла о России – наши представители там Иван Барбашев и Павел Дорофеев. Как вы реагируете на такие вот мелкие гадости ИИХФ?

– Да забудьте вы про эту организацию! Кстати, вот здесь, в городе Санкт-Петербург мы выбрали этого дебила – нового президента ИИХФ…

– Люк Тардиф.

– Да какая разница, кто он – Тардиф или не Тардиф? Это человек, который не понимает смысла всего, что происходит. Хоккей в свое время был большой политикой. Это и Суперсерии, и все, что связано с НХЛ.

Национальная хоккейная лига ведь не делает отмену россиян, правильно? Поэтому просто мы не того выбрали президентом ИИХФ. Не в того вложились. Хотя я знаю, что мы ставили на другого. То есть мы потеряли свое влияние в хоккее.

Не знаю, как Рене Фазель повел бы себя в этой ситуации, оставайся он президентом ИИХФ. Но точно было бы все иначе.

Интересно, что эти люди из ИИХФ начнут говорить, когда все вернется на круги своя. А на картинках в соцсетях пусть они рисуют что угодно. Это их проблемы и их дела.

Они провели в Финляндии и Латвии какой-то мультяшный чемпионат мира. Я не смотрел ни одной минуты, ни одного матча этого турнира! Считаю, что это было бы предательством. Нас оттуда выгнали, а мы бы рассуждали, кто как там выступает. Это просто позор, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команда не будет участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

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28 комментариев

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Atsuktuvas
Минутка знаменитой русской культуры.
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BearS
Ответ Atsuktuvas
Минутка знаменитой русской культуры.
Не в того вложились (с)
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banchik1
Был хорошим хоккеистом, а стал эталонным судаком.
+63
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Aleksey Yashin
"Они провели какой-то мультяшный ЧМ. Я не смотрел ни одной минуты"

Тогда откуда ты знаешь, какой он был, если не смотрел ни минуты?🤔
+42
-6
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ДудьСдулся
Честно признал, что Россия покупает всех этих фазелей и тардифов...
+33
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Pikachu Pikachu
Деградация отечественных чиновников и иже с ними идет прямо семимильными шагами
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MironSM84
Третьяк версия 2.0)
+15
-1
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Илья Савчук
как же круто претворялись нормальными людьми эти все спортсмены... Чего не сделаешь ради правильной повесточки и одобрения Кремля.
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Иван Коваленко
Лучше быть дебилом, чем подонком
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LaffyTaffy
Фетисов в бешенстве, что Тардифф не такой коррумпированный как Фазель?
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oldgordon
Это сколько же у нас в стране предателей, которые смотрели ЧМ? А истинные патриоты,
видимо те, кто смотрел на команду Ротенберга в суперсерии с Белоруссией.
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Алар
Фетисов напоминает Моську из басни Крылова, которая брехала на слона. Так вот Фетисов тоже лает, а ИИХФ с Тардифом идут своей дорогой дальше и ни на кого не обращают внимание)) Фетисов утверждает, что ИИХФ провел мультяшный чемпионат мира... Ну, здесь все субъективно, а вот объективно то, что на чемпионате мира 2023 был определен чемпион, которому вручили кубок и золотые медали. И при этом не главное кто на этом чемпионате играл или не играл, а то, что чемпион останется в истории хоккея навсегда!
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Demon69
Пропаганда выходит на новый неистовый уровень..Давно пора заткнуться и заниматься своими делами..
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alexbor083
Мы тоже одного выбрали...не В,а ИЗ Петербурга...живем как в мультике теперь...хотя тоже ни одной минуты жить в нем не охота....
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Artmann
Ответ Илья Савчук
как же круто претворялись нормальными людьми эти все спортсмены... Чего не сделаешь ради правильной повесточки и одобрения Кремля.
*прИтворялись
ПрЕтворялась вода в вино в Кане Галилейской. Если одной книжке верить, конечно.)
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Белый офицер
У Фетисова просматривается биполярка
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Дмитрий
В переводе с русского чиновьичего: как же меня бесит эта изоляция, я так хочу тусить там на западе. Меня там раньше ждали и обожали!
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Антон
Кинули кидалу, люблю такое
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Alex_V69
Ответ Aleksey Yashin
"Они провели какой-то мультяшный ЧМ. Я не смотрел ни одной минуты" Тогда откуда ты знаешь, какой он был, если не смотрел ни минуты?🤔
Он не смотрел, он подглядывал!😂
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Bayern-fan
я три дня бежала за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны)))
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DenSpM
Ответ BearS
Не в того вложились (с)
Духовность такая, ничего Вы не понимаете))
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Al561
Слава похоже бухой
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Melnikov1968
Только не понятно, при чем здесь Санкт-Петербург? Если выборы были бы в Москве,что бы изменилось в решениях ИИХФ и Тардиффа? А что касается ЧМ,то просмотр личное дело каждого. И кстати, много матчей было приличного уровня по всем параметрам. Уж явно было не хуже суперсерии Россия-Беларусь. Слава,не задохнись от злобы.
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RomanKan
Я прям подумал по адресу Ротенбергу, но нет. Поэтому сам дибил
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alexbor083
Ответ Aleksey Yashin
"Они провели какой-то мультяшный ЧМ. Я не смотрел ни одной минуты" Тогда откуда ты знаешь, какой он был, если не смотрел ни минуты?🤔
бабки у подъезда рассказали...
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