Фетисов о главе ИИХФ: «Этого дебила выбрали в Санкт-Петербурге. Не в того вложились. Они провели мультяшный ЧМ – не смотрел ни одной минуты»
Вячеслав Фетисов назвал главу ИИХФ Люка Тардифа «дебилом».
Тардиф был избран президентом ИИХФ на конгрессе международной федерации в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 года.
– Международная федерация хоккея поздравляла «Вегас» в своих соцсетях, перечислила игроков четырех стран – Канада, США, Швеция, даже Латвия, которые выступают за «Голден Найтс». Но забыла о России – наши представители там Иван Барбашев и Павел Дорофеев. Как вы реагируете на такие вот мелкие гадости ИИХФ?
– Да забудьте вы про эту организацию! Кстати, вот здесь, в городе Санкт-Петербург мы выбрали этого дебила – нового президента ИИХФ…
– Люк Тардиф.
– Да какая разница, кто он – Тардиф или не Тардиф? Это человек, который не понимает смысла всего, что происходит. Хоккей в свое время был большой политикой. Это и Суперсерии, и все, что связано с НХЛ.
Национальная хоккейная лига ведь не делает отмену россиян, правильно? Поэтому просто мы не того выбрали президентом ИИХФ. Не в того вложились. Хотя я знаю, что мы ставили на другого. То есть мы потеряли свое влияние в хоккее.
Не знаю, как Рене Фазель повел бы себя в этой ситуации, оставайся он президентом ИИХФ. Но точно было бы все иначе.
Интересно, что эти люди из ИИХФ начнут говорить, когда все вернется на круги своя. А на картинках в соцсетях пусть они рисуют что угодно. Это их проблемы и их дела.
Они провели в Финляндии и Латвии какой-то мультяшный чемпионат мира. Я не смотрел ни одной минуты, ни одного матча этого турнира! Считаю, что это было бы предательством. Нас оттуда выгнали, а мы бы рассуждали, кто как там выступает. Это просто позор, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команда не будет участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.
Тогда откуда ты знаешь, какой он был, если не смотрел ни минуты?🤔
видимо те, кто смотрел на команду Ротенберга в суперсерии с Белоруссией.
ПрЕтворялась вода в вино в Кане Галилейской. Если одной книжке верить, конечно.)