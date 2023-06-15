Защитник «Спартака» Тавареш порвал крестообразную связку колена на тренировке Португалии U21

Теги Спартак сборная Португалии U-21 премьер-лига Россия травмы Руй Жорже Томаш Тавареш Футбол

Игрок «Спартака» Томаш Тавареш получил серьезную травму.

Защитник порвал крестообразную связку колена на тренировке сборной Португалии U21. Об этом рассказал главный тренер команды Руй Жорже. 

«С Томашем Таварешем произошел очень большой непредвиденный инцидент. Он порвал крестообразную связку колена. Ждем подтверждения, но признаки не очень хорошие.

Он восстановился после серьезной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, играл, хорошо тренировался, и теперь у него такое несчастье», – сказал Жорже в эфире Canal 11.

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79 комментариев

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trav
Звоните Комбарову - пора возвращаться
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Фёдор Кузнецов
В этом и был риск перехода, травматичный очень игрок
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Р-У-С-С-К-И-Е И-Д-У-Т ДОМОООЙ
Ответ MrFrost
Теперь, думаю, вопрос о выкупе не стоит. Надо ещё и крайнего заща искать.
Какой выкуп? Полноценный трансфер был из Бенфики
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105DROTS 6DROTS
Ужас... Скорейшего восстановления!
+32
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Egor Aleksandrovich
жесть, чуть ли не единственный хороший трансфер у мясных за последний год, который нормально заиграл, и тут такое.

здоровья и скорейшего восстановления!
+27
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Злодей Спб
Сборные - зло. Национальные футбольные ассоциации должны брать на себя риски клубов, вызывая игроков в сборную. Как минимум страховать от травмы и в случае получения травмы выплачивать ЗП до полного выздоровления футболиста.
+28
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Roman Araslanov
Вторые кресты в 22 года… Здоровья Таварешу! Надеюсь выкарабкается он, уж больно хорош был эти полгода
+19
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Фёдор Кузнецов
Ответ Supreme Allah
Так же в потенциале один из лучших игроков мира на своей позиции
2бразрыва крестов к 22 годам, мало кто после этого возвращается
+15
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Никита Самарин
Это полный капец, что ж такое🤦‍♂️. Спартаку опять играть с Денисовым и Хлусевичем на флангах защиты.
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Кузя23
Ответ Supreme Allah
Так же в потенциале один из лучших игроков мира на своей позиции
В каком потенциале?? Потенциально лучшие игроки мира в этом возрасте или уже играют за топ клубы, или находятся в их системе. Но никак не в Спартаке..
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Slavnov
Нужно прощаться,жаль, играл лучше и лучше,от матча к матчу
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Ксяоми Ноутов
Надеюсь из-за этого Рыбуся не оставят. Тавареша жаль, талант есть, да и потенциал тоже, но травмы похоже не дадут ему реализоваться.
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Аркадий Аркадич
А, ну это все. У него вроде повторный разрыв уже. Жаль, хороший защитник, но видимо не судьба.
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arspurs9
Жаль, но во время перехода его травматичность была одним из главных вопросов.
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Football Forever
Ответ Roman Araslanov
Вторые кресты в 22 года… Здоровья Таварешу! Надеюсь выкарабкается он, уж больно хорош был эти полгода
Если кресты на другой ноге, вернётся, если на той же - это уже катастрофа.
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RAMIK
Блин, тока восстановился. Вроде неплохо выглядел. Очень жаль. Теперь после НГ будет в строю только.
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Demetrio-77
Ответ Slavnov
Нужно прощаться,жаль, играл лучше и лучше,от матча к матчу
на контракт типа пофиг?))
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Egobrain
Ответ Roman Araslanov
Вторые кресты в 22 года… Здоровья Таварешу! Надеюсь выкарабкается он, уж больно хорош был эти полгода
в смысле, выкарабкается? у него же не два инсульта
времена, когда из-за крестов заканчивали карьеру, давно прошли
поиграет еще
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Александр Быкович
Блин ну как так то а?Он же только после крестов и вот опять,пипец конечно (
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vaslover
Дай Бог парню здоровья и скорейшего восстановления.
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Аркадий Байдерин
Здоровья парню. Он уже проходил через это. Так что нормально восстановиться на опыте
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Supreme Allah
Ответ Кузя23
В каком потенциале?? Потенциально лучшие игроки мира в этом возрасте или уже играют за топ клубы, или находятся в их системе. Но никак не в Спартаке..
Повезло Спартаку , для меня загадка как они умудрились его подписать. Но как минимум при лучших раскладах это железный игрок основы сборной Португалии может быть. А выстреливают игроки по разному , кто то в 20 лет , кто в 25 , этого травма тормознула , но то что это топ как минимум будет , если ничего не случиться , я не сомневаюсь.
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MrFrost
Ответ Р-У-С-С-К-И-Е И-Д-У-Т ДОМОООЙ
Какой выкуп? Полноценный трансфер был из Бенфики
да, уже посмотрел. мне, просто, почему-то казалось, что аренда была.
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TFP_Sports
1 раз кресты - всегда кресты, очень жаль
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Kasper N . P .
Ответ mean machine/
Бог шельму метит. Это ему за подлый подкат прямой ногой в Малкома.
это был Дуарте вообще-то.
надеюсь, тебя за такие слова тоже пометят. достаточно и в прямом смысле )
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