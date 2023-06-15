Защитник «Спартака» Тавареш порвал крестообразную связку колена на тренировке Португалии U21

Игрок «Спартака» Томаш Тавареш получил серьезную травму.

Защитник порвал крестообразную связку колена на тренировке сборной Португалии U21. Об этом рассказал главный тренер команды Руй Жорже.

«С произошел очень большой непредвиденный инцидент. Он порвал крестообразную связку колена. Ждем подтверждения, но признаки не очень хорошие.

Он восстановился после серьезной травмы, проделал блестящую работу в последние несколько месяцев, играл, хорошо тренировался, и теперь у него такое несчастье», – сказал Жорже в эфире Canal 11.