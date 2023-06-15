Загитова не выступила в дискуссии о переработке отходов на ПМЭФ – на спикеров не хватило времени. Она сидела в первом ряду всю сессию

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Экология Фигурное катание

Алина Загитова не поучаствовала в дискуссии о переработке отходов на ПМЭФ.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 должна была принять участие в дискуссии на тему «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» в рамках Петербургского международного экономического форума.

На протяжении всей сессии Загитова сидела в первом ряду вместе с другими участниками дискуссии. Но на спикеров не хватило времени, после докладов выступающих сессию завершили.

«Сегодня уже посетила сессию по переработке мусора, очень интересная тема, много нового узнала. Сейчас меня будут учить, как перерабатывать правильно мусор», – рассказала Загитова в телеграм-канале.

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164 комментария

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не базарь на Тарасенко
Это лучшее, что она могла сделать в рамках этой дискуссии
+160
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+145
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Dmitry Koway
Ответ rdyabin@icloud.com
АЛИНОЧКА МОЛОДЕЦ!!!😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️ ОТЛИЧНО ВЫГЛЯДЕЛА НАША ДЕВОЧКА!!!😍😍😍😍😍😍😍
красотуличка😍😍😍 заткнула хейтеров не раскрыв своих лучших в мире губок💋💋💋
+113
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+100
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Dmitry Koway
жаль. а мы поржать хотели
+79
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Oleg Olegov
Люди миллион заплатили, чтоб выслушать мастер-класс Загитовой, и такой облом.
+67
-10
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Бене Гессерит
Ответ Lubov Anikina
А вы что-то ещё умеете?
Да, умеем указывать на её ошибки, называть кринжитовой, смеяться с нелепых выкрутасов
+48
-3
+45
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Alex Power
Суть дискуссий в рф
+49
-7
+42
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Maecenas
Вывезла дискуссию своим молчанием
+43
-4
+39
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rdyabin@icloud.com
АЛИНОЧКА МОЛОДЕЦ!!!😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️ ОТЛИЧНО ВЫГЛЯДЕЛА НАША ДЕВОЧКА!!!😍😍😍😍😍😍😍
+61
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+33
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Tim_My
Сама научится и свою фан базу научит кидать в контейнер для пластика, пластик, а не забивать его другими отходами домохозяйства. Молодец АЛИНАЧКА
+34
-4
+30
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Lionel Andres Messi 10
Несостоявшаяся речь Загитовой: «Хочу сказать одну вещь: если у вас есть отходы, не перерабатывайте их. Даже не пытайтесь».
+34
-8
+26
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Валентин и ыч
Ответ Игнатий Вдовиченко
Алина наша звездочка, что ни делает – всё идеально
идеально перерабатывает мусор?
+25
0
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Pelageya_20
Неоригинально, повторяетесь👎
Оригинально это, наверное, писать под каждой новостью: «Какая Алиночка молодец, красотка, умничка! Как она всё успевает!»
+23
-2
+21
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ЧакСевернаяКорея
ХАХАХАХАХА!! И швец,и жнец и в мусоре спец! Короче,во всем пипец. Когда опубликуете меню в ресторане этого шабаша? Вы вообще в курсе,что на этот форум вход только за свой счет?
+25
-5
+20
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Hakuna Matata!
Ответ rdyabin@icloud.com
АЛИНОЧКА МОЛОДЕЦ!!!😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️ ОТЛИЧНО ВЫГЛЯДЕЛА НАША ДЕВОЧКА!!!😍😍😍😍😍😍😍
ну и мерзость 🤢
+25
-6
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Uvindu Vidura
Загитова должна быть благодарна оргам за это. А то опять бы опозорилась
+26
-7
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PerfectSvendsen
Так и было задумано. Алина и дискуссия - понятия несовместимые
+23
-7
+16
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PsichoEscape
А должна была? Она специалист в этой области?
+17
-2
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гилберт
Пронесло. Звонок спас её. И нас.
+20
-5
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Pelerin
Ответ rdyabin@icloud.com
АЛИНОЧКА МОЛОДЕЦ!!!😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️ ОТЛИЧНО ВЫГЛЯДЕЛА НАША ДЕВОЧКА!!!😍😍😍😍😍😍😍
Так толсто, что даже тонко )
+15
-2
+13
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Компотов
Это наша Грета теперь?
+13
-4
+9
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katerianna
Не удивляет радость от того, что на сессии не смогли уложиться в регламент. Но презентовать проект все-таки удалось- ролик очень захватывающий, да и проблема , озвученная очень насущна. Особенно здесь-" Мир без мусора - точно в наших руках."
+11
-2
+9
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zzz-j
Ответ bhbif77
Ооооо сейчас вылезут все уп...и, будут изгаляться словесным, саии знаете чем ...)) Не выступила, значит не выступила. Зато внесла свой вклад отличным роликом про экологию! Молодец чемпионка!
Так недоброжелатели сами это выступление придумали, сами растрезвонили и сами же обиделись))) клоуны
+9
-1
+8
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Dan Kennedy
Ответ Lubov Anikina
А вы что-то ещё умеете?
А нам большего и не надо, и так хорошо.
+9
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Happy_Kleo
Да организаторы пожалели других участников форума.)))
+14
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Валерий Петров
Ответ Alex_V69
Когда Загитова стала специалистом по отходам, боюсь спросить?
Так она не специалист, и не выступала же. Посидела, послушала спецов. Что не так?
+9
-1
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