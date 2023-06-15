Загитова не выступила в дискуссии о переработке отходов на ПМЭФ – на спикеров не хватило времени. Она сидела в первом ряду всю сессию

Алина Загитова не поучаствовала в дискуссии о переработке отходов на ПМЭФ.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 должна была принять участие в дискуссии на тему «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» в рамках Петербургского международного экономического форума.

На протяжении всей сессии Загитова сидела в первом ряду вместе с другими участниками дискуссии. Но на спикеров не хватило времени, после докладов выступающих сессию завершили.

«Сегодня уже посетила сессию по переработке мусора, очень интересная тема, много нового узнала. Сейчас меня будут учить, как перерабатывать правильно мусор», – рассказала в телеграм-канале.