«Зенит» мог бы играть с «Ман Сити», «Интером» и кем угодно. Неслучайно двух игроков вызвали в сборную Бразилии». Медведев о силе команды

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Александр Медведев считает, что «Зенит» готов навязать борьбу финалистам Лиги чемпионов.

– Главное воспоминание с Евро-08?

– Победа над Голландией. Я до сих пор прокручиваю эпизоды этого матча.

– Победа «Зенита» в Кубке УЕФА или бронза сборной на Евро?

– Матчи «Зенита» я помню вообще все. Вместе у нас одержано больше 100 побед.

– Чья победа в Кубке УЕФА более значимая: «Зенита» в 2008-м или ЦСКА в 2005-м?

ЦСКА выиграл первый. Мы по накатанной пошли. Считаю, что это равнозначные победы. Тем более они шли одна за одной.

– «Зениту» было бы это под силу повторить, если бы сейчас играли в еврокубках?

– Я уже говорил, что неслучайно у нас двух игроков вызвали в сборную Бразилии. Посмотрите, как Малком взаимодействует на тренировках с Винисиусом. У нас такая команда, которая могла бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер», – заявил генеральный директор «Зенита».

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63 комментария

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blaugrano
Без победы над Зенитом требл Ман Сити не может считаться полноценным.
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serginn
Ещё год отстранения и ЛЧ с Суперкубком возьмут.
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Алексей Муравьёв
хахахах, видели мы твой Зенит в ЛЧ, выйти не может из самых слабых групп ЛЧ, отлетал от Брюгге и тд!
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Arsenii Cherkasov
2 игрока замены сборной Бразилии=целая команда?????
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Marat_NJL
Брюгге не даст соврать, да
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Mechel**
Накатил на фуршете ПЭМФ бородавочник
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Ростов-на-Дону
Медведев газу нанюхался, с утра.
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каток Третьяка
до сво все видели как Зенит может играть не то что с мс и интером, а с целыми аж Брюгге
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madaev
Ну не соврал, сыграть может любой, даже команда моего двора, но вот остальное…
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Очки Дани Алвеса
О, так эт самое, мы тоже с пацанами могли бы играть с Интером, Сити, Барселоной и даже сборной мира Ротенберга!
Проиграли бы все игры по 0:80, но сыграли бы!
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Этот Райола хочет денег
Ответ blaugrano
Без победы над Зенитом требл Ман Сити не может считаться полноценным.
+++))
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Борис Потапкин
Ответ blaugrano
Без победы над Зенитом требл Ман Сити не может считаться полноценным.
четыребл)
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Алексей Байбатров
А потом станут межгалактическими чемпионами! Манчестер Сити молится, чтоб Зенит в еврокубки не вернули.
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евГений
Реальность: отскок на последних минутах с Мальме, разгромные поражения от Брюгге
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Этот Райола хочет денег
Я даже больше скажу-сборная взяла бы ЧМ 22, а Зенит- ЛЧ 22-23! Там же тема какая- все эти мерзкие арги, немцы и другие французы реально боялись растущих рейтингов и крутой игры наших, думали, как бы их под дискву подвести!- закончил свой спич Медведев
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Evil_Alastar
Да блин, ну помолчи, пожалуйста, не кринжуй
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Ростов-на-Дону
Ответ Evil_Alastar
Да блин, ну помолчи, пожалуйста, не кринжуй
НЕТ! ПУСТЬ ВЕСЕЛИТ НАС!
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melmi
Клуб хороший , гендир балабол
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Андрей Рязанов
Его надо с Ротенбергом запереть на неделю в одной комнате с мягкими стенками. Тогда и узнаем кто сильнее: СКА или Зенит. Других достойных соперником просто нет для этих команд.
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Михаил Савченко
Малкому цену набивает, хитрец
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евГений
Остапа понесло
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Павел Справедливый
Зенит каждый год занимал четвертые места в группе Л/Ч и команды в этой группе были не топ
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Men77
Будем объективны: если бы не санкции,Зенит вынес бы этот Сити к чертовой матери💪😎
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FNT
Очередные теоретические успехи. Сборная по хокеею минимум в финале ЧМ, Зенит играет на одном уровне с Сити. Блестяще.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Mega• Battman
смех и грусть от тех коментариев которые пишут люди прочитав только заголов. люди прочитайте новость целиком
ну прочел. и что дальше? что он сказал могла бы играть на вопрос могла бы команда повторить успех? в чем твоя претензия отлетели бы 4:0 но зато смогли поиграть?
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