«Зенит» мог бы играть с «Ман Сити», «Интером» и кем угодно. Неслучайно двух игроков вызвали в сборную Бразилии». Медведев о силе команды
Александр Медведев считает, что «Зенит» готов навязать борьбу финалистам Лиги чемпионов.
– Главное воспоминание с Евро-08?
– Победа над Голландией. Я до сих пор прокручиваю эпизоды этого матча.
– Победа «Зенита» в Кубке УЕФА или бронза сборной на Евро?
– Матчи «Зенита» я помню вообще все. Вместе у нас одержано больше 100 побед.
– Чья победа в Кубке УЕФА более значимая: «Зенита» в 2008-м или ЦСКА в 2005-м?
– ЦСКА выиграл первый. Мы по накатанной пошли. Считаю, что это равнозначные победы. Тем более они шли одна за одной.
– «Зениту» было бы это под силу повторить, если бы сейчас играли в еврокубках?
– Я уже говорил, что неслучайно у нас двух игроков вызвали в сборную Бразилии. Посмотрите, как Малком взаимодействует на тренировках с Винисиусом. У нас такая команда, которая могла бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер», – заявил генеральный директор «Зенита».
Проиграли бы все игры по 0:80, но сыграли бы!