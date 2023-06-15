Беллингем о «Реале»: «Величайший клуб в истории. Я никогда не думал о деньгах, выбирая новую команду»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем высказался о переходе в «Реал».

19-летний полузащитник был официально представлен в качестве игрока мадридской команды. 

«Я просто хочу сказать спасибо всем присутствующим в зале и всем, кто смотрит онлайн, за то, что присоединились ко мне в этот самый важный день в моей жизни. В день, когда я присоединился к величайшему футбольному клубу в истории. Большое спасибо.

Нужно поблагодарить многих людей за то, что они привели меня сюда, – людей из дортмундской «Боруссии», из «Бирмингеме». Но также нужно поблагодарить и президента [«Реала»], Хуни Калафата, Хосе Анхеля Санчеса и, самое главное, мою семью за все их старания для того, чтобы оформить сделку максимально просто. Так что большое вам спасибо, и наконец... Hala Madrid!

Деньги не так важны, я об этом не думал. Я никогда не думал о деньгах, выбирая свою следующую команду. Я разговаривал с «Дортмундом», мне понравилось то, что предлагал «Реал Мадрид», я хотел, чтобы все было быстро. Дело не в том, что другие команды были плохими, конечно, нет, но я выбрал «Мадрид», – сказал Беллингем.

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35 комментариев

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Иван Баланар
«Величайший клуб в истории» - и ведь не поспоришь.
С большим отрывом)
Любой профик это осознает.
+39
-17
+22
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liverpool and barcelona fan
Хочет играть за Реал и выбрал его. Правильно) Женится надо по любви.
+17
-2
+15
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Иван Баланар
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
А ты не совсем умный.
+15
-4
+11
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ts2scn4jgy
Ответ За Валенсию с 1999
На Реале будет жирнющее пятно, пока в его составе будут играть такие пакостные игроки как Вини и Родриго
Спасибо , что не вылетели !!
+7
-1
+6
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zer
ну скажем честно, что в Реале тоже не за миску супа играют, это обеспеченный солидный клуб и Беллингему там хорошую зп дали

тут и величие и финансовое благополучие рука об руку ходят
+7
-2
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ten Hag
Успехов!
+5
-1
+4
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Dikki Shelton
Добро пожаловать в Реал Мадрид Джуд. Удачи тебе и больших успехов. Ты сделал правильный выбор.👍
+3
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Иван Баланар
Ответ zer
ну скажем честно, что в Реале тоже не за миску супа играют, это обеспеченный солидный клуб и Беллингему там хорошую зп дали тут и величие и финансовое благополучие рука об руку ходят
Да никто и не спорит, что за тарелку супа выступать за клуб - это смешно. Если только в стране розовых единорогов.
Но то, что история, престиж и репутация играют одну из главных причин перехода - тоже факт.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Магомед Сагаев
Пусть Мбаппе учится у Беллингема
они выбрали разные пути дорожки.
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белошип
Ответ instasamka
Полузащита Гави-Педри-Де Йонг против Беллингема-Камавинга-Тчуамени вот и посмотрим чей талант лучше.
Из Гави,Педри,Де Йонг только голландец нормальный футболист,первые двое распиаренные бруски,которые даже ЛЕ не тянут)
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Temp LC
Ответ За Валенсию с 1999
На Реале будет жирнющее пятно, пока в его составе будут играть такие пакостные игроки как Вини и Родриго
Вини и Родриго - одни из лучших на своих позиций) Может Винисиус в плане характера и д€рьмо , но это не отменяет их важность для команды
+4
-3
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Геннадий Чеботарев
вот он не лукавит,он не думал о деньгах. иначе бы был в условном сити.
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Supreme Allah
В истории чего ? Мира мыльных пузырей ?
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Спартак Уокер
Да всем клубам ещё далеко до Реала Мадрида
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corazón blanco
🗣 Пресс-конференция Беллингема:

«Всем привет. Приятно познакомиться. «Реал Мадрид» — лучший клуб в истории. Немногие игроки могут здесь играть. Я очень благодарен за то, что я здесь».

«Деньги для меня не важны. Я никогда не думал об этом в своей карьере. Я не выбираю команду по деньгам. Я хотел приехать сюда как можно скорее. «Реал» — лучший».

«Мой номер? Прежде всего, я хочу поблагодарить Хесуса Вальехо за то, что он дал мне свой номер. Я говорил с ним, он хороший парень. Для меня большая честь носить номер 5. Посмотрим, что произойдет в будущем».

«Я разговаривал с Анчелотти, он — один из величайших тренеров в истории. Я счастлив играть здесь».

«Кейн? Он мой капитан в сборной, он мне очень нравится. Больше мне нечего сказать».

Джуд испанским СМИ: «Надеюсь, в ближайшие годы у нас будут прекрасные отношения (смеется)».

«Я очень восхищаюсь Зиданом».

«7 полузащитников в «Реале»? Это невероятный опыт. Игра с Модричем и Кроосом будет экстраординарной. Не могу дождаться встречи с ними, они необыкновенные игроки».

«Килиан Мбаппе? Ничего не могу сказать. Конечно, он отличный игрок и я хотел бы сыграть с ним».

«Я всегда болел за «Реал Мадрид». Я смотрел много игр. Это очень привлекательная команда».
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Предан Мадриду!!!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
удачи парню! заслуживает большего по крайней мере за честность.
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ts2scn4jgy
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
Как это вообще связано с футбол и с его интервью ?
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ts2scn4jgy
Ответ Усатая Козляра
хорошо, что есть величайший клуб с деньгами)
А должен быть без денег ?
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Магомед Сагаев
Пусть Мбаппе учится у Беллингема
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Адекватник
Ответ kaka10
Почему игроки так боятся открыто сказать, что денежный фактор тоже очень важен. Особенно для футболиста, карьера которого может оборваться тяжёлой травмой в любой игре. Ну ведь это откровенная ложь, что игроки не учитывают зарплату. Зарплата Белингема около 12 млн между прочим
Во-первых, многие откровенно так и говорят. Во-вторых, ему везде предлагали бы очень большие деньги. Неприлично большие. Плюс минус 10-15% и правда не всегда играют роль. Есть рынок труда. Если ты стоишь 300 000р в месяц, то предложат тебе 270 000 или 330 000 - разница есть, но ты будешь думать не только об этом, но оценивать различные факторы. В случае с реалом: супер бренд, золотые мячи, история, перестройка линии полузащиты, то есть место в основе на долгие годы, умный, спокойный тренер. Супер. И если бы даже кто-то дал на 10-15% больше - все равно лучше в реал. Ну это просто объективно.
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Сикарио
Ответ За Валенсию с 1999
Последний матч Валенсии и Реала - тотальное унижение плакс на поле и на трибунах. Живи с этим
Финал ЛЧ 2000-го - тотальное изнасилование, гори теперь с этим.
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За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
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