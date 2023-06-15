Беллингем о «Реале»: «Величайший клуб в истории. Я никогда не думал о деньгах, выбирая новую команду»
Джуд Беллингем высказался о переходе в «Реал».
19-летний полузащитник был официально представлен в качестве игрока мадридской команды.
«Я просто хочу сказать спасибо всем присутствующим в зале и всем, кто смотрит онлайн, за то, что присоединились ко мне в этот самый важный день в моей жизни. В день, когда я присоединился к величайшему футбольному клубу в истории. Большое спасибо.
Нужно поблагодарить многих людей за то, что они привели меня сюда, – людей из дортмундской «Боруссии», из «Бирмингеме». Но также нужно поблагодарить и президента [«Реала»], Хуни Калафата, Хосе Анхеля Санчеса и, самое главное, мою семью за все их старания для того, чтобы оформить сделку максимально просто. Так что большое вам спасибо, и наконец... Hala Madrid!
Деньги не так важны, я об этом не думал. Я никогда не думал о деньгах, выбирая свою следующую команду. Я разговаривал с «Дортмундом», мне понравилось то, что предлагал «Реал Мадрид», я хотел, чтобы все было быстро. Дело не в том, что другие команды были плохими, конечно, нет, но я выбрал «Мадрид», – сказал Беллингем.
С большим отрывом)
Любой профик это осознает.
тут и величие и финансовое благополучие рука об руку ходят
Но то, что история, престиж и репутация играют одну из главных причин перехода - тоже факт.
«Всем привет. Приятно познакомиться. «Реал Мадрид» — лучший клуб в истории. Немногие игроки могут здесь играть. Я очень благодарен за то, что я здесь».
«Деньги для меня не важны. Я никогда не думал об этом в своей карьере. Я не выбираю команду по деньгам. Я хотел приехать сюда как можно скорее. «Реал» — лучший».
«Мой номер? Прежде всего, я хочу поблагодарить Хесуса Вальехо за то, что он дал мне свой номер. Я говорил с ним, он хороший парень. Для меня большая честь носить номер 5. Посмотрим, что произойдет в будущем».
«Я разговаривал с Анчелотти, он — один из величайших тренеров в истории. Я счастлив играть здесь».
«Кейн? Он мой капитан в сборной, он мне очень нравится. Больше мне нечего сказать».
Джуд испанским СМИ: «Надеюсь, в ближайшие годы у нас будут прекрасные отношения (смеется)».
«Я очень восхищаюсь Зиданом».
«7 полузащитников в «Реале»? Это невероятный опыт. Игра с Модричем и Кроосом будет экстраординарной. Не могу дождаться встречи с ними, они необыкновенные игроки».
«Килиан Мбаппе? Ничего не могу сказать. Конечно, он отличный игрок и я хотел бы сыграть с ним».
«Я всегда болел за «Реал Мадрид». Я смотрел много игр. Это очень привлекательная команда».