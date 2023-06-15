Беллингем о «Реале»: «Величайший клуб в истории. Я никогда не думал о деньгах, выбирая новую команду»

Джуд Беллингем высказался о переходе в «Реал».

19-летний полузащитник был официально представлен в качестве игрока мадридской команды.

«Я просто хочу сказать спасибо всем присутствующим в зале и всем, кто смотрит онлайн, за то, что присоединились ко мне в этот самый важный день в моей жизни. В день, когда я присоединился к величайшему футбольному клубу в истории. Большое спасибо.

Нужно поблагодарить многих людей за то, что они привели меня сюда, – людей из дортмундской «Боруссии», из «Бирмингеме». Но также нужно поблагодарить и президента [«Реала»], Хуни Калафата, Хосе Анхеля Санчеса и, самое главное, мою семью за все их старания для того, чтобы оформить сделку максимально просто. Так что большое вам спасибо, и наконец... Hala Madrid!

Деньги не так важны, я об этом не думал. Я никогда не думал о деньгах, выбирая свою следующую команду. Я разговаривал с «Дортмундом», мне понравилось то, что предлагал « », я хотел, чтобы все было быстро. Дело не в том, что другие команды были плохими, конечно, нет, но я выбрал «Мадрид», – сказал Беллингем.