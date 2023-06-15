Месси забил самый быстрый гол в карьере – на 2-й минуте. Теперь у него нет голов только на 1-й

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Австралии по футболу товарищеские матчи (сборные) Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил самый быстрый гол в карьере.

Нападающий сборной Аргентины открыл счет в товарищеском матче против Австралии (1:0, второй тайм). Гол был забит через 1 минуту и 19 секунд после стартового свистка.

Это самый быстрый гол в карьере Лионеля. Ранее его лучшим показателем был мяч в ворота «Челси» в 2018 году – тогда ему потребовалось 2 минуты и 7 секунд. 

Таким образом, Месси впервые в карьере забил гол уже на второй минуте матча. Теперь на его счету нет голов только на первой минуте

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21 комментарий

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Red_Marlboro_
Всё таки рано Лео уехал в Америку,жаль после Барсы не в Италию ушёл,там его на руках до сих пор бы носили фанаты,за какой клуб бы он там не играл
+26
-4
+22
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Экспертное мнение
Ответ Кокич
Это он ещё быстро включился в игру. Обычно он сперва "сканирует" оборону соперника, а только потом принимается за дело.
Он просто уже просканировал Австралию в 1/8 финала ЧМ
+24
-2
+22
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Кокич
Это он ещё быстро включился в игру.
Обычно он сперва "сканирует" оборону соперника,
а только потом принимается за дело.
+14
-3
+11
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Aleksey Yashin
Месси, чтобы забить свой самый быстрый гол, понадобилось меньше двух минут.
Спортсу, чтобы опубликовать новость о самом быстром голе Месси, понадобилось больше часа
+12
-3
+9
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Quake III Arena
а Роналду на всех минутах забивал голы.
Как и Ибрагимович.
+9
-1
+8
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Quake III Arena
а Роналду на всех минутах забивал голы.
+11
-6
+5
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Temp LC
Ответ Lionel Andres Messi 10
Как и Ибрагимович.
как и суарез
+5
-1
+4
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Алексей Фирстов
Великий игрок велик во всем!
+6
-4
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кто-то
Лучший в истории!
+1
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Рауан Турсунов
Ответ Quake III Arena
а Роналду на всех минутах забивал голы.
ого ну молодец
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T622222
В следующем матче видимо 🔥
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T622222
А вторая команда вышла на поле? 🤣🤣
+1
-1
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MajestySport
Можно считать что на 1 минуте и забил
0
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Maksat Hasanow
Ответ MajestySport
Можно считать что на 1 минуте и забил
Как можно считать это на 1 минуте? До 59 ой секунды это первая минута
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Quake III Arena
Ответ Quake III Arena
а Роналду на всех минутах забивал голы.
интересно за что минусы, просто факты.
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