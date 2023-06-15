Месси забил самый быстрый гол в карьере – на 2-й минуте. Теперь у него нет голов только на 1-й

Лионель Месси забил самый быстрый гол в карьере.

Нападающий сборной открыл счет в товарищеском матче против (1:0, второй тайм). Гол был забит через 1 минуту и 19 секунд после стартового свистка.

Это самый быстрый гол в карьере . Ранее его лучшим показателем был мяч в ворота «Челси» в 2018 году – тогда ему потребовалось 2 минуты и 7 секунд.

Таким образом, Месси впервые в карьере забил гол уже на второй минуте матча. Теперь на его счету нет голов только на первой минуте.