Месси забил самый быстрый гол в карьере – на 2-й минуте. Теперь у него нет голов только на 1-й
Лионель Месси забил самый быстрый гол в карьере.
Нападающий сборной Аргентины открыл счет в товарищеском матче против Австралии (1:0, второй тайм). Гол был забит через 1 минуту и 19 секунд после стартового свистка.
Это самый быстрый гол в карьере Лионеля. Ранее его лучшим показателем был мяч в ворота «Челси» в 2018 году – тогда ему потребовалось 2 минуты и 7 секунд.
Таким образом, Месси впервые в карьере забил гол уже на второй минуте матча. Теперь на его счету нет голов только на первой минуте.
Обычно он сперва "сканирует" оборону соперника,
а только потом принимается за дело.
Спортсу, чтобы опубликовать новость о самом быстром голе Месси, понадобилось больше часа