Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом. Игроки предложат более строгие наказания за оскорбления

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига ФИФА Джанни Инфантино Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор возглавит комитет по борьбе с расизмом.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии возглавит специальный комитет ФИФА по борьбе с расизмом, состоящий из игроков.

Члены комитета предложат более строгие наказания за дискриминационное поведение в футболе, сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино. 

«Футбола с проявлениями расизма больше не будет. Игры должны быть немедленно остановлены, когда это произойдет. Довольно. 

Я попросил Винисиуса возглавить группу игроков, которые предложат более строгие наказания за расизм. Позже они будут введены всеми футбольными властями по всему миру.

Мы должны услышать игроков и у знать о том, что им нужно для работы в более безопасной среде. Мы очень серьезно относимся к этому.

Мы введем очень строгие наказания, чтобы раз и навсегда покончить с проблемой расизма в футболе. Мы больше не можем терпеть расизм. Как президент ФИФА, я чувствую, что мне необходимо лично поговорить об этом с Винисиусом», – сказал Инфантино.

«Реал» из-за оскорблений Винисиуса обратился в госкомиссию по борьбе с расизмом в спорте и попросил Верховный спортивный суд открыть дело против Тебаса

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50 комментариев

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Кашшай Чакырович
Какой же это все стыд , бал лицемерия,деградации и маразма !
+59
-8
+51
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blaugrano
Тут шутили, что Винисиусу отдадут ЗМ, но этот пранк пошёл ещё дальше. Через пару лет он возглавит ФИФА. Будет первым играющим президентом.
+30
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+30
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Вадим Дзахоев
Ответ Сикарио
Хаха, теперь всем этим деревенским фанатам трындец)) Власти наконец начнут шевелиться, штрафовать и банить неандертальцев.
Уже 100 раз написал, но сделаю это еще раз. То, что Винисиуса оскорбляют, это результат его поведения и выходок на поле на 99%. В ЛаЛиге полно других темнокожих игроков, но в их адрес болельщики почему-то не кричат ничего оскорбительного, А данная выходка со стороны ФИФА это конкретный абсурд. Курам на смех
+25
-6
+19
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Бронислав Каминский
У него образование то хоть какое-нибудь есть,чтобы какие-то комитеты возглавлять?Мир рехнулся окончательно,по-моему.Хотя с таким модным бэкграундом ЗМ считай уже в кармане
+18
0
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21Savage
Пхахахаха
+12
-2
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SaH4r.
цирк🤡
+9
-1
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qiqe
фриковатое полено винисиус это позор футбола
+9
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Абдул Абакаев
пранк вышедший из под контроля
+8
-1
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David Aprasidze
Ответ Seoul Candy
Почему это лицемерия и деградация ? Оскорблять людей по цвету кожу или по происхождение по твоему это эталон цивилизации? Если борьба с расизмом это деградация . Всякие бидланы и не воспитание не до фанаты будут следить за своим языком либо платить за это, все честно !
А судьи кто? Левацкая секта? Если даже Суареса с негритянскими предками назвали расистом за ласковый уругвайский сленг, то на что тогда расчитывать болельщикам.
+7
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FC Barcelona 10
Ответ Бронислав Каминский
У него образование то хоть какое-нибудь есть,чтобы какие-то комитеты возглавлять?Мир рехнулся окончательно,по-моему.Хотя с таким модным бэкграундом ЗМ считай уже в кармане
Абсолютно согласен
+4
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David Aprasidze
Не догадались создать cпецкомитет ФИФА по борьбе с канибализмом после укусов Суареса
+4
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Ignazio DE Alter
Главное, чтобы до обратного расизма не дошло
+3
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Jedemdasseine
Ответ blaugrano
Тут шутили, что Винисиусу отдадут ЗМ, но этот пранк пошёл ещё дальше. Через пару лет он возглавит ФИФА. Будет первым играющим президентом.
Ага. Вот это главный бред. Как действующий игрок может комитет возглавлять?
+2
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Дмитрий Дашковский
Расизм будет всегда это тенденция и закономерносиь
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Uragan Boy
винисиус???🙉🤡
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Adeen
Ответ Jedemdasseine
Ага. Вот это главный бред. Как действующий игрок может комитет возглавлять?
Если идиоты могут - почему не сможет действующий футболист Винисиус?
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Theodor Herzl
Какой важный курица!
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Александр Колосов
Более строгие наказания это удары плетью, видимо?
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riverman1980
А так вот он футбольный Флойд. Будет устранять конкурентов Реала под видом борьбы с расизмом.
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Итачи Учиха
Вспоминается серия из американского Офиса, где индуску Келли взяли на курсы повышения квалификации для менеджеров из нац меньшинств. Как оказалось, это все было просто для галочки. Расизм сейчас на хайпе у либерастов, поэтому таким идиотским решениям удивляться не стоит. Пофотографируется с плакатиком, снимется в рекламке и на этом все закончится.
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Николай Козлов
Легкий способ все исправить в новой реальности, если ваша команда не может выиграть футбольными методами:

1)Берете чернокожего игрока;
2)При помощи засланных провокаторов как бы от имени болельщиков команды соперника оскорбляете его;
3) (Неудачный для вас) матч останавливают, возможно соперник получает технарь за расизм.
4) Бинго!

5) Ну и вашему чернокожему отстегиваете премиальные за победу))
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Red_Marlboro_
Зря фанаты в Испании разожгли уголёк,теперь на весь мир полыхать будет 😃
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cektor
ахаххахха
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London.is.blue
Кринге.
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bestvideox
Раскручивают тему. К чему бы это всё?
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