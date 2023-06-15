Винисиус возглавит спецкомитет ФИФА по борьбе с расизмом. Игроки предложат более строгие наказания за оскорбления
Винисиус Жуниор возглавит комитет по борьбе с расизмом.
Вингер «Реала» и сборной Бразилии возглавит специальный комитет ФИФА по борьбе с расизмом, состоящий из игроков.
Члены комитета предложат более строгие наказания за дискриминационное поведение в футболе, сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.
«Футбола с проявлениями расизма больше не будет. Игры должны быть немедленно остановлены, когда это произойдет. Довольно.
Я попросил Винисиуса возглавить группу игроков, которые предложат более строгие наказания за расизм. Позже они будут введены всеми футбольными властями по всему миру.
Мы должны услышать игроков и у знать о том, что им нужно для работы в более безопасной среде. Мы очень серьезно относимся к этому.
Мы введем очень строгие наказания, чтобы раз и навсегда покончить с проблемой расизма в футболе. Мы больше не можем терпеть расизм. Как президент ФИФА, я чувствую, что мне необходимо лично поговорить об этом с Винисиусом», – сказал Инфантино.
«Реал» из-за оскорблений Винисиуса обратился в госкомиссию по борьбе с расизмом в спорте и попросил Верховный спортивный суд открыть дело против Тебаса
1)Берете чернокожего игрока;
2)При помощи засланных провокаторов как бы от имени болельщиков команды соперника оскорбляете его;
3) (Неудачный для вас) матч останавливают, возможно соперник получает технарь за расизм.
4) Бинго!
5) Ну и вашему чернокожему отстегиваете премиальные за победу))