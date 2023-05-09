Мюллер всерьез задумался об уходе из «Баварии» из-за нехватки игрового времени. Он не исключает переход в другой клуб Бундеслиги
Томас Мюллер задумался об уходе из «Баварии».
33-летний полузащитник при тренере Томасе Тухеле стал реже попадать в стартовый состав.
На фоне этой ситуации немец начал рассматривать возможность ухода из «Баварии» летом.
Известно, что Томас Мюллер не планирует завершать карьеру и собирается играть в футбол как минимум до 2024 года.
Также – в случае решения уйти из «Баварии» – футболист хочет в дальнейшем выступать за клуб, который ведет борьбу за трофеи. Не исключен даже вариант с переходом в другую команду Бундеслиги.
На данный момент никаких переговоров Томаса и руководства «Баварии» не было. Помимо нехватки игрового времени, Мюллеру также не хватает похвалы от клуба.
Сообщается, что Мюллер устал доказывать девятому для него тренеру в «Баварии» свою ценность для команды.
Мюллер забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 24 матчах текущего сезона в Бундеслиге.
Сейчас сам по тапкам даст, в неизвестном направлении...
не можете промолчать против такого вопиющего случая))