Томас Мюллер задумался об уходе из «Баварии».

33-летний полузащитник при тренере стал реже попадать в стартовый состав.

На фоне этой ситуации немец начал рассматривать возможность ухода из «Баварии» летом.

Известно, что не планирует завершать карьеру и собирается играть в футбол как минимум до 2024 года.

Также – в случае решения уйти из «Баварии» – футболист хочет в дальнейшем выступать за клуб, который ведет борьбу за трофеи. Не исключен даже вариант с переходом в другую команду Бундеслиги.

На данный момент никаких переговоров Томаса и руководства «Баварии» не было. Помимо нехватки игрового времени, Мюллеру также не хватает похвалы от клуба.

Сообщается, что Мюллер устал доказывать девятому для него тренеру в «Баварии» свою ценность для команды.

Мюллер забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 24 матчах текущего сезона в Бундеслиге.