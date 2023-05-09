Мюллер всерьез задумался об уходе из «Баварии» из-за нехватки игрового времени. Он не исключает переход в другой клуб Бундеслиги

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Томас Мюллер Томас Тухель Футбол

Томас Мюллер задумался об уходе из «Баварии».

33-летний полузащитник при тренере Томасе Тухеле стал реже попадать в стартовый состав.

На фоне этой ситуации немец начал рассматривать возможность ухода из «Баварии» летом.

Известно, что Томас Мюллер не планирует завершать карьеру и собирается играть в футбол как минимум до 2024 года.

Также – в случае решения уйти из «Баварии» – футболист хочет в дальнейшем выступать за клуб, который ведет борьбу за трофеи. Не исключен даже вариант с переходом в другую команду Бундеслиги.

На данный момент никаких переговоров Томаса и руководства «Баварии» не было. Помимо нехватки игрового времени, Мюллеру также не хватает похвалы от клуба.

Сообщается, что Мюллер устал доказывать девятому для него тренеру в «Баварии» свою ценность для команды.

Мюллер забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 24 матчах текущего сезона в Бундеслиге.

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Для меня Мюллер - в каком-то смысле феномен. Не обладая выдающейся техникой, скоростью, имеет какое-то удивительное чувство и понимание игры, позволяющее ему постоянно давать результат. Будь я десятым тренером Баварии, ставил бы его без вопросов
+127
-5
+122
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Агалаков
Мюллер - это живая легенда Баварии. Будет жаль, если он уйдет из клуба.
+89
-4
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Классический пример выгорания человека- начальство не поощряет и не хвалит, статус в клубе не подчеркивают, игровое время режут. Тут все таки надо руководству очень серьезно подойти к этому вопросу. Если нужен, иди навстречу решай назревшие вопросы. Если нет, отпусти, какой смысл держать недовольного игрока
+58
-2
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Freak05 Feal
Ответ Stasinho7
Каким бы он умнющим и тонким игроком не был, но кому из топов он нужен в 33?
В Милан идеально зашёл бы
+44
-2
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lubitely
Ответ Дмитрий Агалаков
Мюллер - это живая легенда Баварии. Будет жаль, если он уйдет из клуба.
Следом за ним из клуба пенделем всех кто это допустит. Мюллер - душа Баварии!
+36
-2
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vanich_fm
Ответ Stasinho7
Каким бы он умнющим и тонким игроком не был, но кому из топов он нужен в 33?
Реал Мадрид
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Ключников
Ответ Lubitely
Следом за ним из клуба пенделем всех кто это допустит. Мюллер - душа Баварии!
Истину глаголишь. Мюллеру уважение.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ Aleksey Yashin
Для меня Мюллер - в каком-то смысле феномен. Не обладая выдающейся техникой, скоростью, имеет какое-то удивительное чувство и понимание игры, позволяющее ему постоянно давать результат. Будь я десятым тренером Баварии, ставил бы его без вопросов
Абсолютно точное описание Томаса. Есть какое-то чувство недосказанности, не так разрекламирован Мюллер и на мой взгляд недополучает должную порцию почести. Однозначно один из лучших полузащитников 10-х.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
оле - топ юрген - клоп
Да не тянет он уже на старт в топ клубе, со скамейки самое то
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavelaznaurov
Кроме таланта , он отдаётся игре , не щадит ни себя ни соперников, типичный немецкий футболист, как мало таких сейчас . Нельзя его отпускать….
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фантом
Ответ Stasinho7
Каким бы он умнющим и тонким игроком не был, но кому из топов он нужен в 33?
В Серии А - практически в любой клуб, кроме "Ювентуса" (у тех игровая модель странная).
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Ответ Demyan Grachev
бери карапуза и в верблюд лигу
Томас любит лошадей.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Stasinho7
Каким бы он умнющим и тонким игроком не был, но кому из топов он нужен в 33?
Думаю его Пеп бы с радостью забрал
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Рязанов
Ответ Константин Ключников
Истину глаголишь. Мюллеру уважение.
Глаголешь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olegovich1007
А так троллил Левандовски ...

Сейчас сам по тапкам даст, в неизвестном направлении...
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
А он разве знает что можно в другие клубы переходить?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Фокин
Томас не должен уйти, он по сути и есть старая добрая Бавария, машина, команда. Без него уйдёт эпоха. Хотя со старой гвардии по сути остался только он и Ману.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0mertas626
Ответ Антон Рязанов
Глаголешь
здорово, что ваш первый коммент на спортсе за 14 месяцев именно такой!
не можете промолчать против такого вопиющего случая))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
Мюллер трудяга и умный игрок, зашёл бы любой команде мира на пару лет точно. он так долго в Баварии, что я удивлён, что ему всего 33. думалось 36, не меньше) 33, поиграет ещё года три точно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlodimir
Ответ Aleksey Yashin
Для меня Мюллер - в каком-то смысле феномен. Не обладая выдающейся техникой, скоростью, имеет какое-то удивительное чувство и понимание игры, позволяющее ему постоянно давать результат. Будь я десятым тренером Баварии, ставил бы его без вопросов
Именно так! Мюллер - это игрок, знающий и понимающий, какую позицию лучше занять, а значит обладающий чутьём=игровым интеллектом. В бушующем может стать как минимум помощником главного высокого класса, или собственно просто хорошим тренером. Харизма у парня тоже есть для этого.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan of Sport
Сити?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Тухлый конешно еще тот чудила , Мюллер это и есть Бавария и ее костяк , сейчас все разрушит в клубе и так уже от Сити слили без шансов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexOlenev
Я не вижу абсолютно никакой игры от Томаса в последних матчах и не понимаю за какие заслуги его надо ставить в старт - он порет все. Конечно же не он в этом один виноват, вся команда играет плохо, но и он ничего хорошего не показывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
siragh@yandex.ru
Не наигрался под с…ку лет?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ta-tosha
Ответ заратустра-будрайтис
На английском он точно говорит
да, но плохо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий