Зиньковский об арбитрах матча с «Зенитом»: «Мне показалось, что нормально судили, вроде все по делу»

Антон Зиньковский доволен судейством Павла Кукуяна в матче с «Зенитом».

В 26-м туре Мир «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и стал чемпионом.

После матча в « » заявили о намерении обратиться в ЭСК РФС по двум эпизодам перед вторым голом «Зенита» – сначала Роберт Ренан наступил на ногу Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита», а затем Далер Кузяев толкнул Романа Зобнина в центре поля.

– В матче было несколько спорных эпизодов: неназначенный пенальти при счете 1:1, фол перед вторым голом «Зенита»…

– Честно, не видел эти моменты, поэтому не могу сказать ничего.

– Георгий Джикия сказал, что для себя решил не комментировать действия арбитров. Может, так и лучше?

– Мне показалось, что нормально судили. В игре бывают микроошибки, например, аут не туда поставил, а [в игре с « »] вроде все по делу, – сказал полузащитник «Спартака».

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!