Зиньковский об арбитрах матча с «Зенитом»: «Мне показалось, что нормально судили, вроде все по делу»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Антон Зиньковский Матч ТВ Павел Кукуян Футбол

Антон Зиньковский доволен судейством Павла Кукуяна в матче с «Зенитом».

В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и стал чемпионом.

После матча в «Спартаке» заявили о намерении обратиться в ЭСК РФС по двум эпизодам перед вторым голом «Зенита» – сначала Роберт Ренан наступил на ногу Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита», а затем Далер Кузяев толкнул Романа Зобнина в центре поля.

– В матче было несколько спорных эпизодов: неназначенный пенальти при счете 1:1, фол перед вторым голом «Зенита»…

– Честно, не видел эти моменты, поэтому не могу сказать ничего.

– Георгий Джикия сказал, что для себя решил не комментировать действия арбитров. Может, так и лучше?

– Мне показалось, что нормально судили. В игре бывают микроошибки, например, аут не туда поставил, а [в игре с «Зенитом»] вроде все по делу, – сказал полузащитник «Спартака».

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!

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85 комментариев

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DancePunk
Выписан из спартаковцев
+128
-18
+110
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stewiegriffin2
Адекватный парень. Не ныть про судейство это надо мужеством обладать
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Edwin_Hubble
Против партии прет
+56
-12
+44
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Selvatore
Ответ DancePunk
Выписан из спартаковцев
Выздоровел
+44
-13
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Кирилл.С-Пб
Чуваку не нравится борщ 🤣🤣🤣
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Nick Crosier
Милфа Зарема сейчас тебе все расскажет.
+23
-8
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Круто ныть про судейство, когда из года в год отстаете на 10+ очков и у вас бардак в менеджменте. Ладно, когда -3 очка и вот такая ошибка, так что респект игрокам, которые понимают ситуацию на поле
+18
-5
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валя_стакан
Видно борщ спартаковский в унитаз втихаря сливал
+17
-5
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ЛексЛютый
Ответ Алексей Ненахов
Да господи , считай только Зарема накидывает про судей , за игру один спорный момент со вторым голом Зенита , и больше ничего
Видимо Спартаку это стоило чемпионства, иначе зачем им это все?
+14
-3
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IceBear27
Кузьмич подавился борщом явно сейчас
+15
-5
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ZenitTop
Ответ seMen_SM
Бакаев, судя по выражению лица в воскресение - самый несчастный человек на свете. Чемпион-то он, конечно, чемпион, но ради этого он что ли из родного клуба уходил?
Он плечо вывихнул,ты смотрел матч,ему больно было
+9
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Boris76
Ответ Selvatore
Выздоровел
Скорее не успел заболеть
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Алексей Ненахов
Да господи , считай только Зарема накидывает про судей , за игру один спорный момент со вторым голом Зенита , и больше ничего
+8
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Valentin Grabenovsky
расходимся, с зените парень полгода играл)
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Ola BP
Ответ DancePunk
Выписан из спартаковцев
Ведь всем известный спартаковский ДНК - нытьё про судейство!
+4
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Selvatore
Выздоровел
Пропустил ежедневную тарелочку борща с секретным ингредиентом доктора Лю🎅🏿
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Boris76
Ответ amur.
Вот Зиньковский нормальный человек... несмотря, что КБ
Мало борща ест, другого объяснения нет...
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Abriel
Ответ ZenitTop
Надеюсь просто вывих, здоровья Баке
+ 100500
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riverman1980
Да он еретик!
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Boris76
Ответ seMen_SM
Бакаев, судя по выражению лица в воскресение - самый несчастный человек на свете. Чемпион-то он, конечно, чемпион, но ради этого он что ли из родного клуба уходил?
Ну не ради того , что бы в тройку не попадать? Да наверное шел за медалями и титулами, и у него есть все шансы получать их не на скамейке, вопрос как воспользуется...
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amur.
Вот Зиньковский нормальный человек... несмотря, что КБ
+3
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ZenitTop
Ответ Abriel
кстати да, а что с его рукой, как бы там не перелом
Надеюсь просто вывих, здоровья Баке
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Abriel
Ответ Boris76
Мало борща ест, другого объяснения нет...
Не пропитался ДухЪом?
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svft
так, этому нужно срочно скорректировать курс борщевания
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seMen_SM
Ответ ZenitTop
Летом Бакаев ждёт его в Питере после этих слов
Бакаев, судя по выражению лица в воскресение - самый несчастный человек на свете. Чемпион-то он, конечно, чемпион, но ради этого он что ли из родного клуба уходил?
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