Депутат Свищев о «Зените» и 5 млн премиальных: «Сумма незначительная для такого клуба, но в нынешнее время это не совсем уместно. Деньги лучше направить на развитие детского спорта»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Государственная дума Дмитрий Свищев Политика деньги Футбол

Депутат Дмитрий Свищев высказался о премиальных игрокам «Зенита» за победу над «Спартаком».

В воскресном матче 26-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России.

Сообщалось, что за победу в этом матче игроки «Зенита», вышедшие в стартовом составе, получили премиальные в размере 5 миллионов рублей.

«Пять миллионов для такого клуба, как «Зенит» – совершенно незначительная сумма.

В спорте существуют меры мотивации спортсменов для достижения большего результата клуба. Матч был отличным, они стали чемпионами, и эта выплата в вакууме выглядит нормальной.

Но в нынешнее время это кажется не совсем уместным. Эти деньги принесли бы больше пользы, если бы их направили на развитие детского спорта в нашей стране.

Сейчас спорт в России переживает не самые простые времена, поэтому эти пять миллионов пригодились бы. А футболисты «Зенита» ни капельки не потеряли бы мотивацию», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Материалы по теме

74 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Говорил бы прямо: не совсем уместно озвучивать такие вещи в слух! Хозяева жизни как жировали раньше, так и продолжают.
Вангую, что доживем до времени, когда бюджеты и прочие траты отечественных клубов будут так же засекречены как и декларации депутатов и сенаторов.
+77
-3
+74
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Злодей Спб
Мы уже не первый год видим, как спартак и Локомотив развивают футбол, закрывая дубли "в целях экономии" и на эти деньги приобретают легионеров сомнительного качества. Какие претензии к Зениту на их фоне?
А к Зениту вообще претензий быть не может. В Зените одни свои воспитанники же играют. И легионеров они берут за копейки из низших лиг Бразилии благодаря суперменеджменту и селекции.
+46
-4
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Так и депутатские зря платы - тоже! Можно нанять кнопкодавов гораздо дешевле, а ещё лучше оставить по одному от каждой партии. Всё равно ничего не решаете. А экономия будет ощутимая.
+45
-7
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
По 5 мультов каждому игроку, вообще незначительная сумма, подумала бабушка с пенсией в 12000 рублей
+27
-6
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Ответ Саша Пушкин
Говорил бы прямо: не совсем уместно озвучивать такие вещи в слух! Хозяева жизни как жировали раньше, так и продолжают. Вангую, что доживем до времени, когда бюджеты и прочие траты отечественных клубов будут так же засекречены как и декларации депутатов и сенаторов.
Всмысле также? Они уже засекретили
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Ответ Onion
Вот и помоги лучше бабушке, чем тут строчить фигню.
Тебя забыл спросить
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sla3138
Поднимаем благосостояние бразильцев. Интернационалисты.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greenalem
Ответ Onion
Вот и помоги лучше бабушке, чем тут строчить фигню.
Причем здесь он? Он просто указал на неправильность приоритетов государства. Пиши Путину и всем тем, кто имеет полномочия.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ola BP
Всегда с этих премиальных угорал.
Олимпийцы: всю жизнь готовятся, получают золото, потом дают квартиру за 5млн и какие-то плюшки.
Футболисты выиграли рядовой матч чемпионата: а давайте мы вам по 5млн накинем к тем 300млн, которые у вас в контракте, что бы выполнили условие контракта.
🥳🥳🥳
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rumov
Депутат Свищев о «Зените» и 5 млн премиальных: «Сумма незначительная для такого клуба, но в нынешнее время это не совсем уместно. Деньги лучше направить на развитие государственной думы. Ну, или, сами знаете чего. А лучше, мне лично.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Невзоров
Он забыл написать, что на каждого, тогда ситуация меняется чуть-чуть
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А я ясные дни оставляю себе
Ответ Максим Попов-Максим
зачем считать чужие деньги? если руководство Зенита посчитало так значит так надо, они достойны этого, если такие премиальные, значит у них и есть возможность развивать футбол, всему своё время
развивать футбол))

хорошая шутка
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Действительно, это удивительно, когда практически все люди прекрасно знают как потратить чужие деньги, но свои почему то тратят на другое. Какой то парадокс!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джефф Лебовски
Ответ Максим Попов-Максим
зачем считать чужие деньги? если руководство Зенита посчитало так значит так надо, они достойны этого, если такие премиальные, значит у них и есть возможность развивать футбол, всему своё время
Проблема в том, что это ОБЩИЕ деньги.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
У Химок за сезон сменилось не знаю уже точно, сколько тренеров. И все в связи с отставкой получали многомиллионные компенсации.
Сумма незначительная для такого клуба, но в нынешнее время это кажется не совсем уместным. Деньги лучше направить на развитие детского спорта.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Неизвестно Неизвестный
Да ну На)???
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonio Romangoli
Ответ Onion
Вот и помоги лучше бабушке, чем тут строчить фигню.
Типа ты фигню не строчишь ?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Ответ Саша Пушкин
Говорил бы прямо: не совсем уместно озвучивать такие вещи в слух! Хозяева жизни как жировали раньше, так и продолжают. Вангую, что доживем до времени, когда бюджеты и прочие траты отечественных клубов будут так же засекречены как и декларации депутатов и сенаторов.
Зенит тратит деньги Газпрома. Газпром на 51 процент принадлежит государству. Фактически Зенит тратит бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков....
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Ответ Мукунку хороший
Конечно отправляет.. Когда я вижу как малком пальцами щелкает перед медведевым,то сразу понимаю,что это он на благотворительность требует!) Да..верх?!)
Тебе кажется)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Verhovn
Тебе кажется)
Точно) ок.. я перекрестился)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Зенит это не фарм по выращиванию и наигрыванию молодежи - ему нужны готовые футболисты способные выполнять поставленные руководством клуба амбициозные задачи.

Состав не цель, а средство достижения целей. Есть возможность приобретать и ставить качественных игроков - их будут приобретать и ставить

Лига - это пирамида, каждый клуб занимает свою нишу, кто-то выращивает игроков на продажу, кто-то их покупает, а кто-то просто выполняет роль статистов - типо Химок и Торпедо.

Бизнес-модель Зенита не строится на наигрывании или выращивании футболистов на продажу, для этого есть клубы занимающую эту нишу - Крылья, Ростов, местами Сочи.

Каждый клуб хочет оказаться на вершине этой пищевой пирамиды, а заняв вершину - сохранить статус-кво. Неприятно когда твой клуб "разбирают" или уводят лидеров, такое в истории Зенита было - намного приятнее самому "разбирать" других :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Ответ Павел Ермаков
Спартак не конкурент зениту.Говорит только не ленивый.Не конкурент в чем?На дистанции?К сожалению да.В личной встрече?К радости нет.Семак говорит,что со Спартаком рядовая игра,а вор Миллер платит по 5 лямов.Судей ангажирует.Боитесь?Это радует.
Две встречи в рамках чемпионата - два поражения. Конкурент! А премиальные - за то что стали чемпионами. Судей ангажируют? Напомни, а не Спартак ли проводил встречи с судьями? Вас можно опасаться только в одном случае, что такие безмозглые, как Дуарте нанесут тяжёлую травму.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ledenec
Уж е#####
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BolxoB
Ответ Злодей Спб
Мы уже не первый год видим, как спартак и Локомотив развивают футбол, закрывая дубли "в целях экономии" и на эти деньги приобретают легионеров сомнительного качества. Какие претензии к Зениту на их фоне?
какой дубль Спартак закрыл?
Прости, но Спартак закрыл Спартак -2, а не дубль. И то потому, что это была бесполезная команда для перезревших типо талантов.
Логично, что эту статью бюджета сократили.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl_Ivanovich
Дык направь на детский спорт! Ты ж - депутат!
Закон сочини как деньги тратить ... бюджетные.
А в клубные дела не надо вмешиваться, там люди работают которые в деньгах получше разбираются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий