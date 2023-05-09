Депутат Свищев о «Зените» и 5 млн премиальных: «Сумма незначительная для такого клуба, но в нынешнее время это не совсем уместно. Деньги лучше направить на развитие детского спорта»
Депутат Дмитрий Свищев высказался о премиальных игрокам «Зенита» за победу над «Спартаком».
В воскресном матче 26-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России.
Сообщалось, что за победу в этом матче игроки «Зенита», вышедшие в стартовом составе, получили премиальные в размере 5 миллионов рублей.
«Пять миллионов для такого клуба, как «Зенит» – совершенно незначительная сумма.
В спорте существуют меры мотивации спортсменов для достижения большего результата клуба. Матч был отличным, они стали чемпионами, и эта выплата в вакууме выглядит нормальной.
Но в нынешнее время это кажется не совсем уместным. Эти деньги принесли бы больше пользы, если бы их направили на развитие детского спорта в нашей стране.
Сейчас спорт в России переживает не самые простые времена, поэтому эти пять миллионов пригодились бы. А футболисты «Зенита» ни капельки не потеряли бы мотивацию», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.
Вангую, что доживем до времени, когда бюджеты и прочие траты отечественных клубов будут так же засекречены как и декларации депутатов и сенаторов.
Олимпийцы: всю жизнь готовятся, получают золото, потом дают квартиру за 5млн и какие-то плюшки.
Футболисты выиграли рядовой матч чемпионата: а давайте мы вам по 5млн накинем к тем 300млн, которые у вас в контракте, что бы выполнили условие контракта.
🥳🥳🥳
хорошая шутка
Сумма незначительная для такого клуба, но в нынешнее время это кажется не совсем уместным. Деньги лучше направить на развитие детского спорта.
Состав не цель, а средство достижения целей. Есть возможность приобретать и ставить качественных игроков - их будут приобретать и ставить
Лига - это пирамида, каждый клуб занимает свою нишу, кто-то выращивает игроков на продажу, кто-то их покупает, а кто-то просто выполняет роль статистов - типо Химок и Торпедо.
Бизнес-модель Зенита не строится на наигрывании или выращивании футболистов на продажу, для этого есть клубы занимающую эту нишу - Крылья, Ростов, местами Сочи.
Каждый клуб хочет оказаться на вершине этой пищевой пирамиды, а заняв вершину - сохранить статус-кво. Неприятно когда твой клуб "разбирают" или уводят лидеров, такое в истории Зенита было - намного приятнее самому "разбирать" других :)
Прости, но Спартак закрыл Спартак -2, а не дубль. И то потому, что это была бесполезная команда для перезревших типо талантов.
Логично, что эту статью бюджета сократили.
Закон сочини как деньги тратить ... бюджетные.
А в клубные дела не надо вмешиваться, там люди работают которые в деньгах получше разбираются.