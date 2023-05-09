Депутат Свищев о «Зените» и 5 млн премиальных: «Сумма незначительная для такого клуба, но в нынешнее время это не совсем уместно. Деньги лучше направить на развитие детского спорта»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о премиальных игрокам «Зенита» за победу над «Спартаком».

В воскресном матче 26-го тура Мир «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России.

Сообщалось, что за победу в этом матче игроки «Зенита», вышедшие в стартовом составе, получили премиальные в размере 5 миллионов рублей.

«Пять миллионов для такого клуба, как « » – совершенно незначительная сумма.

В спорте существуют меры мотивации спортсменов для достижения большего результата клуба. Матч был отличным, они стали чемпионами, и эта выплата в вакууме выглядит нормальной.

Но в нынешнее время это кажется не совсем уместным. Эти деньги принесли бы больше пользы, если бы их направили на развитие детского спорта в нашей стране.

Сейчас спорт в России переживает не самые простые времена, поэтому эти пять миллионов пригодились бы. А футболисты «Зенита» ни капельки не потеряли бы мотивацию», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.