«Зенит» заработал 150 млн рублей в матче со «Спартаком» – рекорд коммерческих доходов. В клубе сообщили, что бесплатные билеты себя оправдали

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия бизнес Матч ТВ деньги Футбол

«Зенит» заработал 150 миллионов рублей по итогам матча со «Спартаком».

Об этом сообщил коммерческий директор петербургского клуба Алексей Пак.

– Матч со «Спартаком» стал рекордным на «Газпром Арене» с точки зрения матчевых коммерческих доходов (выручки от продажи билетов, VIP‑мест, атрибутики и кейтеринга) на играх РПЛ.

Точная сумма еще подсчитывается, но уже сейчас можно сказать, что она составит порядка 150 млн рублей.

– После игры «Зенит» – «Спартак» клуб откажется от практики бесплатных билетов для социальных групп?

– В первую очередь скажу, что эта тактика себя точно оправдала даже без учета того, сколько билетов было продано на игру «Зенит» – «Спартак».

Болельщики на трибунах – это не только непосредственная коммерческая прибыль от продажи билетов в день конкретного матча.

Если на 50‑тысячной арене будет 4-5 тысяч зрителей – это грустная картина. И ее негативные последствия могут оказаться гораздо более разносторонними.

Владельцы лож, рекламодатели, партнеры, все, кто так или иначе связаны с доходами клуба, реагируют на подобные вещи негативно.

Например, низкая посещаемость может привести к сокращению спонсорских контрактов.

– Каким образом?

– Любой здравомыслящий рекламодатель, видя грустную картину в лице 4-5 тысячи зрителей, задается вопросом или, вернее, задает его нам: по‑моему, с вами что‑то не так.

Поэтому привлечение людей на трибуны даже бесплатно – это в любом случае правильная тактика в данной ситуации.

Раз возникли дополнительные требования для похода на футбол, значит, очевидно, нужны и дополнительные вещи, которые мы должны предлагать болельщикам, чтобы компенсировать возникшие неудобства.

Это не только бесплатные билеты, но и бесплатный обед чемпионов, допактивности, которые мы разворачиваем на играх.

В новой ситуации клубу надо прикладывать очень много усилий, чтобы убедить людей сходить за картой болельщика и продолжать ходить на футбол, – сказал Пак.

79 комментариев

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jonnysilverhand01
Ну что за клуб, ещё и гениальные бизнесмены … раздайте премиашки Паку и всем остальным тогда … бесплатные билеты оказываются не потому что фанайди, а это ход такой маркетинговый … ну что за гении, прям как главный патрон клуба !
+112
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+83
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Pure
Тут вообще-то опечатка. На самое деле 150 миллионов заработали на одних только продажах футболок в этот день
+68
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Саша Пушкин
Ответ jonnysilverhand01
Ну что за клуб, ещё и гениальные бизнесмены … раздайте премиашки Паку и всем остальным тогда … бесплатные билеты оказываются не потому что фанайди, а это ход такой маркетинговый … ну что за гении, прям как главный патрон клуба !
Эти деятели могут озвучивать буквально любые цифры, хоть 100500 мильёнов, ну вот как ты их проверишь?
+61
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+44
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Tun
Внимание, вопрос: на чем заработали 150кк? Билеты бесплатные, а доход рекордный, мне одному смешно от подобного очковтирательства? И так во всём футболе у нас
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llolishe
Это сколько в суторминых?
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Coffee Pjesht
Ответ jonnysilverhand01
Ну что за клуб, ещё и гениальные бизнесмены … раздайте премиашки Паку и всем остальным тогда … бесплатные билеты оказываются не потому что фанайди, а это ход такой маркетинговый … ну что за гении, прям как главный патрон клуба !
Так а чего, он ведь про это и пишет: "Раз возникли дополнительные требования для похода на футбол, значит, очевидно, нужны и дополнительные вещи, которые мы должны предлагать болельщикам, чтобы компенсировать возникшие неудобства"
+23
-3
+20
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Mescaline
Ответ Pure
Тут вообще-то опечатка. На самое деле 150 миллионов заработали на одних только продажах футболок в этот день
У вас опечатка, на самом деле 150 миллиардов
+25
-6
+19
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ЦСКА1960
Ответ Tun
Внимание, вопрос: на чем заработали 150кк? Билеты бесплатные, а доход рекордный, мне одному смешно от подобного очковтирательства? И так во всём футболе у нас
Хотдогов накупили наверно, по десять штук в одни руки, по 500 рублей штука
+18
-3
+15
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TaR
Справедливости ради в субботу стадион по телевизору смотрелся очень приятно. Полных трибун не хватает
+20
-8
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Фут.Боль
Я в это конечно верю, разве могут быть сомненья!
+11
-6
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Temirlahn
150 фиктивных миллионов рублей, а по факту, максимум миллионов 10-15 рублей.
+13
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Alex Chernov
Все очень просто, для хороших доходов нужно больше Спартаков 🙃
+6
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Александр Жердин
Хоть я и болельщик Зенита, но лично я не верю в эти цифры. Сколько потрачено на все вкусняшки ( бесплатные билеты, артистов,лотереи и прочая)? Статистика от Пака напоминает статистику Едим Россию на выборах. Для себя я давно решил, ноги моей не будет на стадионе, пока будет этот аусвайс.
+9
-5
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Boni
Ответ Mescaline
У вас опечатка, на самом деле 150 миллиардов
Вы тоже не совсем компетентны! Сумма в €, 150млрд €
+4
-1
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Константин Эсперов
а потратили на сцену сколько ?
+8
-5
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юрий егоров
Ответ Антон Панарин
А что вас удивляет? Было около 50 тыщ, с учетом цены билета, еды-напитков и атрибутики выходит около 3 тыщ на человека
Какой же ты наивный или очень молодой или очень старый
+7
-4
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ЦСКА1960
Ответ Константин Эсперов
а потратили на сцену сколько ?
На приглашенных артистов, на фейерверки, на зажжение колонн, на запуск судов по Неве, на премиальные футболистам и руководству...
+6
-4
+2
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haymaker
Ответ Tun
Внимание, вопрос: на чем заработали 150кк? Билеты бесплатные, а доход рекордный, мне одному смешно от подобного очковтирательства? И так во всём футболе у нас
Он же написал про рекламодателей. А кто у нас рекламодатель? Правильно, газпром. Газпром увидел, что пришло много народу и выделил 150 млн. Всё сходится.
+2
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Сергей К
Ответ Alex Chernov
Все очень просто, для хороших доходов нужно больше Спартаков 🙃
Вот вот. Казалось бы причём здесь Спартак?)
С днём победы Alex!
+3
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Ivan Petrov
Зенитовские сказочники🤦🏻
+3
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Alex Chernov
Ответ Сергей К
Вот вот. Казалось бы причём здесь Спартак?) С днём победы Alex!
Взаимно ✊
+2
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Peter Parker
Ответ Pure
Тут вообще-то опечатка. На самое деле 150 миллионов заработали на одних только продажах футболок в этот день
И это только футболки Ерохина
+1
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Алексей Супонинский
Ответ llolishe
Это сколько в суторминых?
3000 тысячи
+2
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Abriel
Ответ Stivi M.D.
Зенит может выиграть хоть 20 чемпионств подряд и нарисовать себе еще несколько звезд на эмблеме - клубом он этого не станет. Говорю как нейтральный болельщик
пожарных вызвать?
+7
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Ярослав Цимбалистый
Ответ Stivi M.D.
Зенит может выиграть хоть 20 чемпионств подряд и нарисовать себе еще несколько звезд на эмблеме - клубом он этого не станет. Говорю как нейтральный болельщик
тогда сформулируйте, пожалуйста, Ваше определение клуба. Что в Вашем понимании клуб и есть ли в РФ таковы?И бывае ли нейтральный болельщик вообще?
+1
-1
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