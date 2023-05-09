«Зенит» заработал 150 млн рублей в матче со «Спартаком» – рекорд коммерческих доходов. В клубе сообщили, что бесплатные билеты себя оправдали

«Зенит» заработал 150 миллионов рублей по итогам матча со «Спартаком».

Об этом сообщил коммерческий директор петербургского клуба Алексей Пак.

– Матч со « » стал рекордным на «Газпром Арене» с точки зрения матчевых коммерческих доходов (выручки от продажи билетов, VIP‑мест, атрибутики и кейтеринга) на играх .

Точная сумма еще подсчитывается, но уже сейчас можно сказать, что она составит порядка 150 млн рублей.

– После игры « » – «Спартак» клуб откажется от практики бесплатных билетов для социальных групп?

– В первую очередь скажу, что эта тактика себя точно оправдала даже без учета того, сколько билетов было продано на игру «Зенит» – «Спартак».

Болельщики на трибунах – это не только непосредственная коммерческая прибыль от продажи билетов в день конкретного матча.

Если на 50‑тысячной арене будет 4-5 тысяч зрителей – это грустная картина. И ее негативные последствия могут оказаться гораздо более разносторонними.

Владельцы лож, рекламодатели, партнеры, все, кто так или иначе связаны с доходами клуба, реагируют на подобные вещи негативно.

Например, низкая посещаемость может привести к сокращению спонсорских контрактов.

– Каким образом?

– Любой здравомыслящий рекламодатель, видя грустную картину в лице 4-5 тысячи зрителей, задается вопросом или, вернее, задает его нам: по‑моему, с вами что‑то не так.

Поэтому привлечение людей на трибуны даже бесплатно – это в любом случае правильная тактика в данной ситуации.

Раз возникли дополнительные требования для похода на футбол, значит, очевидно, нужны и дополнительные вещи, которые мы должны предлагать болельщикам, чтобы компенсировать возникшие неудобства.

Это не только бесплатные билеты, но и бесплатный обед чемпионов, допактивности, которые мы разворачиваем на играх.

В новой ситуации клубу надо прикладывать очень много усилий, чтобы убедить людей сходить за картой болельщика и продолжать ходить на футбол, – сказал Пак.