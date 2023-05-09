850 тысяч человек получили Fan ID
850 тысяч человек оформили Fan ID.
Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Отмечается, что почти 45 тысяч фанатов оформили паспорт болельщика онлайн.
Напомним, правительство по поручению Владимира Путина упростило получение Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров. С 26 мая они смогут оформлять карту по упрощенной процедуре.
С 2023 года для посещениях всех матчей Мир РПЛ нужен Fan ID.
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Толку от этой информации, когда стадионы пустуют. Реальная картинка там говорит о том, что цифры оформивших рисуют, а большинство сделавших фан айди сделали его из-под палки.