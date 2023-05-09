850 тысяч человек получили Fan ID

Теги премьер-лига Россия болельщики стадионы Fan ID Футбол

850 тысяч человек оформили Fan ID.

Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Отмечается, что почти 45 тысяч фанатов оформили паспорт болельщика онлайн. 

Напомним, правительство по поручению Владимира Путина упростило получение Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров. С 26 мая они смогут оформлять карту по упрощенной процедуре.

С 2023 года для посещениях всех матчей Мир РПЛ нужен Fan ID.

Fan ID и трибуны: весенние рекорды «Спартака» и «Динамо», антирекорд сезона «Оренбурга»

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Жуков
Что то на стадионах их не видно )
+82
-5
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
z3yjyzh29x
Ага и 90% из них работают в гос.структурах
+51
-2
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Ответ Андрей Жуков
Что то на стадионах их не видно )
Они в охране стоят в масках 🤣🤣🤣
+30
-6
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrFreddy88
Ответ trav
И это замечательно! Без отбитого фанатья на трибунах стало лучше! (минусуйте но это правда)
и где эти 850.000 на трибунах?)))
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hunteralex
Ответ trav
И это замечательно! Без отбитого фанатья на трибунах стало лучше! (минусуйте но это правда)
Ну если ты просишь...)
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Ответ Андрей Жуков
Что то на стадионах их не видно )
Видишь фанатов на трибунах? Не вижу. А они есть)
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
А от Ковида они привиты? Куар код предоставляли?
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doubler
Ответ trav
И это замечательно! Без отбитого фанатья на трибунах стало лучше! (минусуйте но это правда)
А уж без людей вообще замечательно!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Янцевич
миллиард
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Да хоть миллиард
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Интересно, а если откинуть работников клубов и игроков. За все время полномаштабного внедрения этого фан ауди, было ли суммарно такое кол-во болел на всех матчах всех команд
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ну они могут еще и сообщить о том, что они раздали 150 миллионов Фан Айди.

Толку от этой информации, когда стадионы пустуют. Реальная картинка там говорит о том, что цифры оформивших рисуют, а большинство сделавших фан айди сделали его из-под палки.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
А ха ха ха они сегодня на Красной площади были 🤣🤣🤣
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Best Raul
Бюджетники?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Усы Шлюбы
Да хоть миллиард))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pro_Evolution
Победа! Ура!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Сколько питерских бюджетников😱😱😱
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
По 53 тысячи на команду. Смешно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azax
Без фанов убогая атмосфера, а кузьма матерится не меньше, отменяйте этот недозакон. У нас внутри страны вражеские диверсанты взрывают везде где им вздумается, Кремль атакуют дронами, а вы решили "безопасность" на стадионах наводить, когда там и так было нормально все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Бюджетники, школьники, игроки и родственники игроков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
а что делать иностранцу если он хочет посмотреть футбол в России?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nugoboss
Всем с праздником! желаю вам чтобы никогда не испытывали страшные чувства, которые испытывали наши дедушка и бабушки чтобы сохранить нам родину.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bedLaM
и все в Питере)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Князькин
минцифры видимо наняли Эдди Мерфи с Крисом Роком в пресс-службу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Интересно, сколько же из них бюджетников, которых в приказном порядке отправили получить это Г#### ? И это ещё без пива …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий