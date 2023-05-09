Ротенберг о «России 25»: «К нам присоединились настоящие патриоты страны. Было непросто собрать команду, у многих игроков микротравмы»

Роман Ротенберг заявил, что к «России 25» присоединились игроки, являющиеся патриотами.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

– Есть ли сожаление, что в составе команды нет красноярца ?

– Мы с Арсением общались. Он не смог присоединиться к нам, хотя и очень хотел.

Был тяжелый сезон. Было непросто собрать команду. У многих игроков были микротравмы. Мы сыграли больше 100 игр. К нам присоединились ребята, которые настоящие патриоты своей страны. Мы гордимся теми, кто здесь.

– Своей игрой выделялась тройка – Глотов – . Согласны, что они показали комбинационный хоккей? Сыграла в этом роль большая площадка?

– Мы так всегда играем. У нас всегда скрестные движения, открывания друг под друга. У нас это в крови. Сегодня так все сыграли, все четыре звена. Вся команда здорово сыграла. Было важно, чтобы ребята проявили героизм. Они это сделали.

Первый раз в сезоне играли на площадке 30 на 60. Это было непросто для обеих команд. Ребята молодцы – добавили ногами. Мы играем на поляне 26 метров, это огромная разница. Разговаривали с , здесь, скорее всего, сделают поляну 26 на 60. Хоккей идет вперед, зрителям важно, чтобы было больше голов. Площадка – важная часть современной системы игры.

– Бардаков и Глотов из Сибири. Можно ли сказать, что игра в Красноярске давала им дополнительную мотивацию?

– Для Бардакова это вторая игра в жизни в статусе капитана. Это очень важно. Капитан повел команду за собой, как и . Все молодцы сегодня. Это командная победа.

– Понравился ли вам Матвей Мичков в сочетании с Ярославом Лихачевым? Это ярославский след?

– Вообще Мичков из Перми. Не знаю насчет ярославского следа. Победителя не судят, сработала чуйка тренерская. Все звенья сыграли хорошо. Да, Лихачев и Мичков здорово сыграли. Да, были моменты, где можно было сыграть лучше с точки зрения дисциплины.

– Можно ли сказать, что за Мичковым велась охота со стороны белорусов? Его били сегодня.

– Лучший ответ на провокации – это забитые голы. Он лидер команды, лидера бьют больше, чем других. Матвей пытался забить. Мы не расслабляемся. В следующей игре снова будут провокации и стычки, – сказал главный тренер «России 25» Ротенберг.