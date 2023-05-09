«Сегодня я увидела настоящую элиту страны». Вероника Степанова посетила Парад Победы на Красной площади

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) фото видео Политика Вероника Степанова День Победы Лыжи

Лыжница Вероника Степанова поделилась кадрами с Парада Победы на Красной площади.

9 мая 2023 года отмечается 78‑я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

«Май. Главная площадь страны. Ура!» – написала олимпийская чемпионка в эстафете.

«Сегодня я увидела настоящую элиту страны. Это те, с кем я имела честь на Параде Победы на Красной площади быть. Других элит у нас нет!» – добавила она.

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173 комментария

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pont77
А помните, 13 лет назад по Красной площади маршировали украинцы, поляки, британцы и американцы. Президенты крупнейших мировых стран приезжали в этот день в Москву, чтобы отдать дань уважения подвигу советского солдата.
Вот это был реально праздник.
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Graziano
Какая элитная лизунья
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GibsonFlyingV
Я помню,лет 10-12 назад такого ажиотажа,как в последние годы,вокруг праздника не было. Парад и парад. Только к 14 году такие показные движи начались. Очень печально,что из такого события сделали инструмент манипуляции
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Ivan Balashov
Хреновая страна получается, если в ней кроме вояк и чиновников нет никаких элит.
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-5
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pont77
Ответ Рав. Зильберман
Хозяева приехали. Совковому холопу это в радость
Хозяева говорят пацанятам из ленинградских подворотен на сколько нужно продлить зерновую сделку и что сдать, чтобы аммиак вновь по трубопроводу потек. Не путай.
А там была дань уважения
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jayokocha
Дайте ей повестку
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furiking
"Других элит у нас нет". Все верно, только военные и лыжницы. Врачи, пожарные, ученые и т.д. это так, перхоть.
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+35
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mrmuscle
Напишите, когда сходит в туалет
+47
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+33
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Павел Мельников
В былые времена на парад ходили отдать дань памяти павшим солдатам, Степанова и Трунов, понятное дело, не для этого ходят. Они давно только с элитой свои жизни связывают.
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srgh
Ответ AERN
Не смеши, в Великой Победе победила только Россия, остальные все против нас воевали.
Не было во время ВОВ такого государства.
+25
-1
+24
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beavers
Ответ Graziano
Какая элитная лизунья
Как говорится " от лобка до кобчика"
+27
-4
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sintenced
Так вот к чему она вчера готовилась, публикуя обнаженные фотки.
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dimkaa1
Ответ AERN
Не смеши, в Великой Победе победила только Россия, остальные все против нас воевали.
Только Россия? Остальной союз против был?
+20
-2
+18
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Боевой Бурят Путина
Ответ Поговорим о разном
Вероника очень молода, чтобы понять - ЭЛИТА страны погибла в период 1941 по 1945 год. Им вечная СЛАВА и огромнейшее СПАСИБО за наши жизни!!!! А так же и тем - кто тогда выжил, но не дожил до этого дня. Спасибо людям, которые тогда старались сделать - для нас этот день сегодня реальностью. Среди этих людей и два моих дедули. Один погиб в 1942 под Ленинградом. Второй в 1943 в Калининской области. Бабули работали днями и ночами все военные годы. Я понимаю, что такое - тяготы войны. И кто настоящая ЭЛИТА! Всем хорошим людям сегодня от всей души желаю - мирного неба, доброты побольше, всего светлого. И главное ЗДОРОВЬЯ всем!
Настоящая элита страны погибла или уехала в 1917-20 годы. А на создание новой элиты нужно несколько поколений. Именно поэтому теперь министр иностранных дел матерится, президент рассуждает в логике ленинградской подворотни, а вице-премьер говорит «Ихние»😂
+17
-3
+14
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Поговорим о разном
Вероника очень молода, чтобы понять - ЭЛИТА страны погибла в период 1941 по 1945 год. Им вечная СЛАВА и огромнейшее СПАСИБО за наши жизни!!!! А так же и тем - кто тогда выжил, но не дожил до этого дня. Спасибо людям, которые тогда старались сделать - для нас этот день сегодня реальностью. Среди этих людей и два моих дедули. Один погиб в 1942 под Ленинградом. Второй в 1943 в Калининской области. Бабули работали днями и ночами все военные годы. Я понимаю, что такое - тяготы войны. И кто настоящая ЭЛИТА!
Всем хорошим людям сегодня от всей души желаю - мирного неба, доброты побольше, всего светлого. И главное ЗДОРОВЬЯ всем!
+15
-1
+14
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Vazuza
Элита- это ряженые ветераны? Самому молодому жолжнт быть 95-96 лет… верю
+17
-3
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Ivan-Durak
С Праздником!
+32
-19
+13
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Bashibuzuck
Ответ mrmuscle
Напишите, когда сходит в туалет
⚡⚡⚡Источник: Вероника Степанова сходила в туалет, все прошло хорошо😁
+14
-4
+10
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Друг спрашивает, а почему не голая?
+15
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Ketanest
В такой день надо скорбить о погибших и отдавать дань уважения ветеранам, а не элитами восторгаться.
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Melnikov1968
А учёные это не элита? Все-таки стоит иногда подумать, прежде чем говорить.
+9
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Евгений - 79
Ответ nnn4404
Дак позор же!!!
Позор он в твоей голове. А праздник великий. С Днём Победы.
+16
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Зубы Дзюбы
Ответ Graziano
Какая элитная лизунья
Может она реально с таким мнением живёт
+8
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Глеб Саратов
Ответ Грустный Тролль
Комментарий удален модератором
напомнить про события до 1941 года? А ведь СССР и нацистская Германия в союзе друг с другом успели Польшу разделить между собой, но об этом принято нигде и никогда не упоминать, и вообще "этовсёниправдаиэтовсёфейк"
+12
-6
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Олег Акимов
Ответ Ivan-Durak
Ну вы, конечно же, думаете, что настоящая элита сидит по грузиям, армениям и казахстанам.
Нет. По больницам, научным институтам.
+6
0
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