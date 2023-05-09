«Сегодня я увидела настоящую элиту страны». Вероника Степанова посетила Парад Победы на Красной площади
Лыжница Вероника Степанова поделилась кадрами с Парада Победы на Красной площади.
9 мая 2023 года отмечается 78‑я годовщина победы в Великой Отечественной войне.
«Май. Главная площадь страны. Ура!» – написала олимпийская чемпионка в эстафете.
«Сегодня я увидела настоящую элиту страны. Это те, с кем я имела честь на Параде Победы на Красной площади быть. Других элит у нас нет!» – добавила она.
Вот это был реально праздник.
А там была дань уважения
Всем хорошим людям сегодня от всей души желаю - мирного неба, доброты побольше, всего светлого. И главное ЗДОРОВЬЯ всем!