«Сегодня я увидела настоящую элиту страны». Вероника Степанова посетила Парад Победы на Красной площади

Лыжница Вероника Степанова поделилась кадрами с Парада Победы на Красной площади.

9 мая 2023 года отмечается 78‑я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

«Май. Главная площадь страны. Ура!» – написала олимпийская чемпионка в эстафете.

«Сегодня я увидела настоящую элиту страны. Это те, с кем я имела честь на Параде Победы на Красной площади быть. Других элит у нас нет!» – добавила она.