Романцев о Великой Отечественной войне: «Несчастье, что то поколение попало на войну. Никто не гарантирует, что с еще каким-то поколением не будет так же»

Олег Романцев рассказал о том, что для него значит Великая Отечественная война.

«Перед матчем Победы в Волгограде 1 мая мы посетили Мамаев курган – это святое место не только для волгоградцев, но и для всей страны.

Для нас каждая поездка в Волгоград начиналась с посещения Мамаева кургана. У меня сохранились снимки, где «Спартак» еще с Николаем Петровичем Старостиным на Мамаевом кургане.

Фронтовики, как правило, не любили вспоминать про войну. Но однажды мы немного выпили с Евгением Весником – великим человеком, актером и солдатом – и мне удалось разговорить его. Только мы договорились, что я не буду потом это пересказывать, поэтому обещание держу.

Несчастье, что то поколение попало на войну. Никто не гарантирует, что с еще каким-то поколением не будет так же», – сказал бывший главный тренер « ».