Романцев о Великой Отечественной войне: «Несчастье, что то поколение попало на войну. Никто не гарантирует, что с еще каким-то поколением не будет так же»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев Николай Старостин история Футбол

Олег Романцев рассказал о том, что для него значит Великая Отечественная война.

«Перед матчем Победы в Волгограде 1 мая мы посетили Мамаев курган – это святое место не только для волгоградцев, но и для всей страны.

Для нас каждая поездка в Волгоград начиналась с посещения Мамаева кургана. У меня сохранились снимки, где «Спартак» еще с Николаем Петровичем Старостиным на Мамаевом кургане.

Фронтовики, как правило, не любили вспоминать про войну. Но однажды мы немного выпили с Евгением Весником – великим человеком, актером и солдатом – и мне удалось разговорить его. Только мы договорились, что я не буду потом это пересказывать, поэтому обещание держу.

Несчастье, что то поколение попало на войну. Никто не гарантирует, что с еще каким-то поколением не будет так же», – сказал бывший главный тренер «Спартака». 

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49 комментариев

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kostyan89
У нас почти все поколения попали на войны разные. Афган-Чечня-Сирия-Украина.
+67
-3
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Дмитрий
Ответ kostyan89
У нас почти все поколения попали на войны разные. Афган-Чечня-Сирия-Украина.
Наполеоновские войны, Крымская, русско-турецкая, русско-японская, 1-я мировая, гражданская. И все бессмысленные за амбиции царей
+45
-13
+32
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Геннадий Тёкин
В ту войну попало очень много поколений, разных народов. Нужно всегда помнить и чтить погибших в борьбе с нацизмом.
+32
-10
+22
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Аталанта расправила плечи
Расскажите ему новости
+29
-8
+21
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Артем Алмазов
Уже.
+23
-5
+18
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Игорь Новиков
Беда в том, что все поколения за последний век с лишним попадают на ту или иную войну. Может, пора прекратить это?
+25
-10
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dimitrii36
мы живём в воюющей стране
+20
-7
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velvetdust2008
Ответ Spartakus1984
Масштабы не сравнимые во всем по сравнению с ВОВ
На нынешней вобле какие-либо увечья (от физических до ментальных) получат сотни тысяч человек. С ВОВ несравнимо - но вообще цифра ужасающая.
+12
-4
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Денис Давыдов
Ответ Verhovn
Уже, Олег Иванович. Уже потери и горе в семьях. Другой вопрос нужно было начинать СВО или нет. Да, нужно. Это необходимо было сделать, иначе трындец России. Всех с праздником.
Видимо вы уже накатили, раз несёте такой бред
+10
-3
+7
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МТБ
Ответ Геннадий Тёкин
В ту войну попало очень много поколений, разных народов. Нужно всегда помнить и чтить погибших в борьбе с нацизмом.
Угу и не быть нацистами самим, что, почему-то, забывается
+8
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Влад Путман
Чёт Романцев отстал от жизни на полтора года. Вождь организовал "можем повторить", но что-то пошло не так.
+10
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Геннадий Тёкин
В ту войну попало очень много поколений, разных народов. Нужно всегда помнить и чтить погибших в борьбе с нацизмом.
меня на этом сайте минусуют за поздравления Всех нас с Великой Победой
+12
-7
+5
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Павел Мельников
Ответ Дима Зезуль
Тут прям парад наивных школьников, которые не знают что живут при капитализме и что войны просто так не начинаются
В школах уже перестали рассказывать, что некапиталистический Союз делал в Финляндии и Польше? Однако. Но логично, к этому и шло.
+5
-1
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Vanila Panda
Ответ Verhovn
А в чем бред? Обоснуй, а не плюсики руби.
а в чем трындец? только обоснуй, а не общими фразами говори
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Anton Abaturov
Уже попало. И не одно.
Типичная провинциальная жизнь:
Отец погиб в Афгане, дядя в Чечне, брат сейчас в этой сво.
Какое уж тут нормальное развитие страны?
+4
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Анастасия Прудникова
Ответ D-eisler@yandex.ru
к сожалению для человечества, состояние войны это нормальное состояние.... Недаром Сталин после победы сказал "этой победой мы гарантировали 80 лет спокойствия в Европе"
Не согласна с вами. Не должно быть нормальным состояние войны для наделенных разумом людей.
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Анастасия Прудникова
Ответ Игорь Новиков
Беда в том, что все поколения за последний век с лишним попадают на ту или иную войну. Может, пора прекратить это?
Да, горькая правда. 😢
+2
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Павел Мельников
Ответ Bashibuzuck
Да знает он все, просто очень тактично обходит острые углы, кто бы что ни говорил, а Иваныч всегда был и остается интеллектуалом
Это не всегда положительное качество. У нас больше двадцати лет вокруг одного деда такие тактичные и интеллектуальные люди ходили, которые умели углы сглаживать, как ему нравится - и всем все было хорошо, пока не началось. И тут-то вдруг осенило всех, ага.
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0
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stewiegriffin2
Ответ Verhovn
Комментарий удален модератором
Да не друг. Я просто всего навсего - не кушаю телевизионного мусора, коим тебя накачали, судя по твоей риторике "чёртова гения"
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МТБ
Ну, конечно никто. Пока живы советские люди, войны будут всегда. Как только помоёт последний советский человек и общество нормализуется, внезапно войны прекратятся, ведь они не нужны молодёжи, нечего делить с миром.
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Анастасия Прудникова
Так и нынешнему молодому поколению тоже не повезло. Сколько их гибнет во время спецоперации. 😭😰😢
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МТБ
Ответ Spartakus1984
Масштабы не сравнимые во всем по сравнению с ВОВ
Наверное потому, что это вторая мировая, а не какой-то там вов?
И да, масштабы несравнимы и что? Война есть война
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HRYNDEL
Олег Иванович Здравствуйте! И вас с праздником!!!Подскажите пожалуйста что нынче клюёт и на какую наживку? Спасибо.
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Павел Мельников
Выведите Олега Стакановича наконец из запоя и покажите ему, что УЖЕ происходит в стране.
+13
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Kazbek Ilyassovskiy
Войны нет, есть спецоперация или вобла, а так войны нет.
+3
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