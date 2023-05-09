Месси в Саудовской Арави предлагают 500+ млн евро в год, он дал устное согласие на переход. Но Лео хочет понять, сможет ли «Барса» его вернуть (L’Equipe)
Лионель Месси еще не подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии.
Ранее появилась информация о том, что сделка по переходу нападающего в клуб из Саудовской Аравии закрыта.
По данным L’Equipe, вопрос еще не решен: саудовцы получили от окружения футболиста устное согласие на трансфер, но документы еще не подписаны. Лионель хочет дождаться завершения сезона, прежде чем принимать решение о своем будущем.
Отмечается, что аргентинец еще не отказался от перехода в «Барселону» и хочет подождать, чтобы выяснить, будут ли у каталонского клуба средства для его возвращения.
Ранее сообщалось о том, что в Саудовской Аравии Месси может зарабатывать 400 миллионов евро в год.
Согласно новой информации, форварду предлагают более высокую зарплату – 500 миллионов евро в год, а с учетом различных бонусов эта сумма может возрасти до 600 миллионов.
Страшно представить, что случится ближе к ужину
Предложение от «Аль-Хилаля» в размере 400 млн евро за сезон поступило к Месси еще в апреле, но пока у клуба и игрока нет никаких договоренностей.
«Барселона» продолжает упорно работать над трансфером Лионеля, хотя осуществить переход будет нелегко из-за финансового фэйр-плей».
Романо добавляет, что «Барселона» остается приоритетом Месси, даже если вероятность его возвращения составляет один процент.
От трансфера Лео будет зависеть будущее Рафиньи. По информации инсайдера, «блауграна» не хочет расставаться с полузащитником, но клуб осознает, что может заработать на его продаже. Если «Барсе» не удастся подписать аргентинца, то ситуация с Рафиньей изменится.
Про Рона и говорить смешно - он вообще в Европе никому не нужен из значимых клубов, даже билеты с футболками продавать.