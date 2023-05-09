Лионель Месси еще не подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии.

Ранее появилась информация о том, что сделка по переходу нападающего в клуб из Саудовской Аравии закрыта.

По данным L’Equipe, вопрос еще не решен: саудовцы получили от окружения футболиста устное согласие на трансфер, но документы еще не подписаны. Лионель хочет дождаться завершения сезона, прежде чем принимать решение о своем будущем.

Отмечается, что аргентинец еще не отказался от перехода в «Барселону» и хочет подождать, чтобы выяснить, будут ли у каталонского клуба средства для его возвращения.

Ранее сообщалось о том, что в Саудовской Аравии Месси может зарабатывать 400 миллионов евро в год.

Согласно новой информации, форварду предлагают более высокую зарплату – 500 миллионов евро в год, а с учетом различных бонусов эта сумма может возрасти до 600 миллионов.

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