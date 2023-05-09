Месси в Саудовской Арави предлагают 500+ млн евро в год, он дал устное согласие на переход. Но Лео хочет понять, сможет ли «Барса» его вернуть (L’Equipe)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Лионель Месси еще не подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии.

Ранее появилась информация о том, что сделка по переходу нападающего в клуб из Саудовской Аравии закрыта.

По данным L’Equipe, вопрос еще не решен: саудовцы получили от окружения футболиста устное согласие на трансфер, но документы еще не подписаны. Лионель хочет дождаться завершения сезона, прежде чем принимать решение о своем будущем. 

Отмечается, что аргентинец еще не отказался от перехода в «Барселону» и хочет подождать, чтобы выяснить, будут ли у каталонского клуба средства для его возвращения. 

Ранее сообщалось о том, что в Саудовской Аравии Месси может зарабатывать 400 миллионов евро в год.

Согласно новой информации, форварду предлагают более высокую зарплату – 500 миллионов евро в год, а с учетом различных бонусов эта сумма может возрасти до 600 миллионов.

Куда Месси уйдет из «ПСЖ»? Есть три варианта

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119 комментариев

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Bashibuzuck
Чето деньги вообще запредельные😳
+85
-5
+80
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Glukinho
Ответ Демид Котов
Случилось невозможное, Барселоне не хватит денег чтобы предложить контракт Месси, кто бы мог подумать лет 10 назад, что какая-то арабская лига будет покупать суперзвезд из европы..
ну раз Китай покупал, почему Саудовская Аравия не может?
+63
0
+63
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Фут.Боль
Ответ Спартак Уокер
Деньги вообще огромные он так скоро миллиардером станет
Он давно миллиардер.
+47
-1
+46
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Андрей Максимкин
Ответ Bashibuzuck
Чето деньги вообще запредельные😳
Ушел заварить кофе, вернулся к компу уже +100 лямов набросили
Страшно представить, что случится ближе к ужину
+41
0
+41
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Блуждающий странник
Фабрицио Романо: «Лео Месси хочет выиграть Лигу 1, а затем рассмотреть имеющиеся варианты. Пока решение не принято.

Предложение от «Аль-Хилаля» в размере 400 млн евро за сезон поступило к Месси еще в апреле, но пока у клуба и игрока нет никаких договоренностей.

«Барселона» продолжает упорно работать над трансфером Лионеля, хотя осуществить переход будет нелегко из-за финансового фэйр-плей».

Романо добавляет, что «Барселона» остается приоритетом Месси, даже если вероятность его возвращения составляет один процент.

От трансфера Лео будет зависеть будущее Рафиньи. По информации инсайдера, «блауграна» не хочет расставаться с полузащитником, но клуб осознает, что может заработать на его продаже. Если «Барсе» не удастся подписать аргентинца, то ситуация с Рафиньей изменится.
+25
-4
+21
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blaugrano
Журналюги уже сами угорают. Такой кайф, когда можно постить что хочешь. Хорошо, что есть эта верблюжья лига - новости льются как из рога изобилия.
+28
-11
+17
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FNT
Ответ Демид Котов
Случилось невозможное, Барселоне не хватит денег чтобы предложить контракт Месси, кто бы мог подумать лет 10 назад, что какая-то арабская лига будет покупать суперзвезд из европы..
Ну востребованных суперзвезд они не покупают. При всем величии карьеры Месси никто из первых фаворитов европейского футбола (Сити, Бавария, лучшие английские клубы) сейчас им не интересуется. Он нужен пиар-проекту в Париже и родному клубу, где он заслуженно икона и ему будут рады всегда.

Про Рона и говорить смешно - он вообще в Европе никому не нужен из значимых клубов, даже билеты с футболками продавать.
+21
-7
+14
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Tpy6kaMerlina
Ответ blaugrano
Журналюги уже сами угорают. Такой кайф, когда можно постить что хочешь. Хорошо, что есть эта верблюжья лига - новости льются как из рога изобилия.
Журналисты давно кончились. Кому нужны занудные длинные тексты и статьи, если можно накинуть и получить больший трафик через комменты и лайки/дизлайки
+15
-3
+12
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Демид Котов
Случилось невозможное, Барселоне не хватит денег чтобы предложить контракт Месси, кто бы мог подумать лет 10 назад, что какая-то арабская лига будет покупать суперзвезд из европы..
+17
-5
+12
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Блуждающий странник
Ответ Екн Лор
Сначала выгнал Ди Марию из ПСЖ, теперь Рафинью+Алемани и Кройфа. Вот такой вот Леонид
Месси не в Барселоне ещё, а Алемани уже нет. С Ди Марией они друзья) думаю имей он власть первым выгнал бы Мбаппе
+11
-2
+9
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predMBAPPE
По моему СА легче подписать контракт на 500млн в год с Барсой которая благодаря этой сделке подпишет Месси и домашние матчи будет играть в СА💪🏻🤣👍🏻
+8
-1
+7
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breeze1989
Ответ Isa Babaev
500 млн, с ума сойти
Это уже после налогов. Т.е. 500 миллионов против 10, которые ему предлагает Барса. Что же выбрать...
+6
0
+6
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Игорь Лаврушин
Хахаха,Леопольд уже давно всё решил.Барса для отмаза.Знает,что денег на него не хватит и типо"рыдает" по "любимому" клубу.Лицемер.
+18
-12
+6
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Analjinn
Чёт уже от балды деньги пишут - завтра про миллиард в месяц будет новость.
+6
-1
+5
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Barca_mania
Ответ Bashibuzuck
Чето деньги вообще запредельные😳
Какой игрок такие и деньги)
+22
-18
+4
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Михаил Зюбин
Ради таких денег, годик можно пешком и в Саудовской поиграть, Барса не куда не денется.
+4
0
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Green grass
Ответ blaugrano
Журналюги уже сами угорают. Такой кайф, когда можно постить что хочешь. Хорошо, что есть эта верблюжья лига - новости льются как из рога изобилия.
Ну ничего, скоро эта верблюжья лига станет для вас топовой
+9
-5
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ChacoARG
Сегодня практически все новости о том, что Лео перейдет в команду из СА. Завтра будут писать про переход в "Барсу", а послезавтра, видимо, новости пойдут про продление контракта с ПСЖ. Запасаемся попкорном!
+5
-1
+4
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GuruFutbola
В 2,5 раза больше кринжа? Опять пойдет местному перецу плакать, что он не счастлив?)
+14
-10
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Mr.Trol
Ои таких денег не отказываются.
+4
0
+4
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Спартак Уокер
Деньги вообще огромные он так скоро миллиардером станет
+3
0
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predMBAPPE
Ответ VERBLYUD
Верим в возвращение Лео в Барсу. У них с Левандовски будет отличная связка!
За такие бабки на### Левандовски 🤣
+4
-1
+3
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VERBLYUD
Верим в возвращение Лео в Барсу. У них с Левандовски будет отличная связка!
+5
-2
+3
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Isa Babaev
500 млн, с ума сойти
+3
-1
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Никита Смолов
Ответ Блуждающий странник
Фабрицио Романо: «Лео Месси хочет выиграть Лигу 1, а затем рассмотреть имеющиеся варианты. Пока решение не принято. Предложение от «Аль-Хилаля» в размере 400 млн евро за сезон поступило к Месси еще в апреле, но пока у клуба и игрока нет никаких договоренностей. «Барселона» продолжает упорно работать над трансфером Лионеля, хотя осуществить переход будет нелегко из-за финансового фэйр-плей». Романо добавляет, что «Барселона» остается приоритетом Месси, даже если вероятность его возвращения составляет один процент. От трансфера Лео будет зависеть будущее Рафиньи. По информации инсайдера, «блауграна» не хочет расставаться с полузащитником, но клуб осознает, что может заработать на его продаже. Если «Барсе» не удастся подписать аргентинца, то ситуация с Рафиньей изменится.
Старая инфа , Барсе нужно продать игроков на 100 млн. Что бы зарегать Лео , там Ньюкасл только за Рафинью 80 может выложить , Ферран в Астон Виллу 40+ уйдёт , еще Фати, Кесье , Гарсия , Алонсо. Барса 200 точно выручит
+2
0
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