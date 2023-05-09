Президент 2Drots Некит: «Мы – четвертые по числу болельщиков после «Зенита», «Спартака» и ЦСКА»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Амкал 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Некит 2Drots заявил, что фанбаза «дротов» может сравниться с фанбазой клубов РПЛ.

«2Drots – самая популярная медиакоманда. «Амкал» на втором месте – по просмотрам и количеству болельщиков, но их результат не нужно обесценивать.

Тяжело тягаться с грандами российского футбола – у большинства практически столетняя история. Но я думаю, что мы дышим в спину «Динамо» – еще чуть-чуть и обгоним их. Когда я ходил на «Локомотив», стадион заполнялся будь здоров, сейчас поменьше ходит – можно сказать, что у нас болельщиков больше, чем у «Локо».

Нас знают по всей России, в каждом регионе. Первое место – «Зенит», потом «Спартак», ЦСКА и мы где-то четвертые по количеству болельщиков в России», – сказал президент 2Drots.

На игру ЦСКА с 2Drots пришло 15,5 тысячи зрителей. На матче армейцев с «Зенитом» было меньше 10 тысяч

54 комментария

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Master Slova
не наливайте ему больше
+85
-1
+84
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Zidan4ik
Первый раз слышу про это днище любительское тузадротс
+88
-11
+77
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Dandelo_O
В принципе пост можно было заканчивать словами "президент Некит". Дальше сложно читать из-за смеха)
+75
-3
+72
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dreamstep
Что это вообще за рожа - Никита «Персона года» Панасюк. Подписчиков-школьников посчитал всех до единого?
+21
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+21
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Konstantin Zorin
🤡💯
+19
-1
+18
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Lavinka
Медиаклубы возомнили себя проф клубами ?
+16
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Metalloid
Сказочный клоун, конечно.
+14
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Если это фигню не закидывать в раздел футбол, то к новостям будет 1-2 коммента, что говорит обо всей их популярности.
+12
0
+12
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ЛексЛютый
Ответ Nick Crosier
Президент,только вдумайтесь.
Еще и Некит.
+12
0
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eao79rus
Чё за "задроты"? Чем знамениты? А то пафоса полные штаны, а на деле какой-то хрен с горы
+13
-1
+12
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Rudenzik
Подожди чуток сделают фан-уйди на матчах медиалиги и посмотрим сколько на вас будут ходить болельщики
+11
-2
+9
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Nick Crosier
Президент,только вдумайтесь.
+9
0
+9
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Oleg Kolesnikov
а как он это определил? за них ведь если кто и болеет, то по рофлу, и в основном параллельно со своим основным клубом (Спартак, ЦСКА и тд). У воронежского Факела больше болельщиков, чем у этого прикола.
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Цирк с конями
Ответ Rudenzik
Подожди чуток сделают фан-уйди на матчах медиалиги и посмотрим сколько на вас будут ходить болельщики
так детям же фан-уйди не нужен. поэтому посещаемость не изменится
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бредущий по граблям
Ответ utsh44psmr
Что в этом списке делает Зенит?
очевидно,то же самое,что и Спартак
+9
-1
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Andreich18
он просмотры в ютубе конвертирует в кол-во болельщиков?
+7
0
+7
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Злобный Конь
С полу-уголовными кликухами?
+4
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Нехоботов
- Приняли как положено. На воле я в авторитете. Всех знаю, все меня знают.
- Да кто тебя знает? Как ты думаешь зону на себя брать?
Дайте ему ведро и тряпку.
+5
-1
+4
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Александр Баскаков
Короче на спортсе сегодня нормальных новостей не будет ,ну да Реал Сити это туфта по сравнению с медиаЛИГОЙ ####
+4
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Александр Баскаков
Сказочник)) если ток из московской школоты во главе с Шнякиным и Нагучевым
+3
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Владимир Лапин
Оспади, откуда же вы все взялись-то? Психованные дворовые команды. Из уважения к Уткину не ставлю минусы его видео с командой этой самой лиги, правда и не смотрю никогда. У нас и РПЛ не всегда игрой радует, а уж тратить время на просмотр непонятно чего... увольте
+3
0
+3
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Number_2
Двадротс?
+1
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Abriel
Ответ Никита Давыдкин
Кто-нибудь знает, что обозначает название клуба?
для задротов
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Добрый Ретроград
Спорц опять набрасывает про сказочных персонажей.
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Number_2
Сейчас поменьше ходят😂
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