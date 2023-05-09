Президент 2Drots Некит: «Мы – четвертые по числу болельщиков после «Зенита», «Спартака» и ЦСКА»

Некит 2Drots заявил, что фанбаза «дротов» может сравниться с фанбазой клубов РПЛ.

«2Drots – самая популярная медиакоманда. «Амкал» на втором месте – по просмотрам и количеству болельщиков, но их результат не нужно обесценивать.

Тяжело тягаться с грандами российского футбола – у большинства практически столетняя история. Но я думаю, что мы дышим в спину «Динамо» – еще чуть-чуть и обгоним их. Когда я ходил на «Локомотив», стадион заполнялся будь здоров, сейчас поменьше ходит – можно сказать, что у нас болельщиков больше, чем у «Локо».

Нас знают по всей России, в каждом регионе. Первое место – «Зенит», потом «Спартак», ЦСКА и мы где-то четвертые по количеству болельщиков в России», – сказал президент 2Drots.

На игру ЦСКА с 2Drots пришло 15,5 тысячи зрителей. На матче армейцев с «Зенитом» было меньше 10 тысяч