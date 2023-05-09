Де Брюйне забил 11 голов в плей-офф – лучший результат «Манчестер Сити» в истории ЛЧ

Кевин де Брюйне забил гол в полуфинале Лиги чемпионов.

Полузащитник «Манчестер Сити» сравнял счет в первой полуфинальной игре ЛЧ против « » (1:1).

На 67-й минуте бельгиец нанес удар в нижний угол из-за пределов штрафной площади.

В составе « » де Брюйне из 14 своих голов в ЛЧ 11 забил в плей-офф турнира.

11 голов в плей-офф – лучший результат английского клуба в истории турнира.