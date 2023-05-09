Де Брюйне забил 11 голов в плей-офф – лучший результат «Манчестер Сити» в истории ЛЧ
Кевин де Брюйне забил гол в полуфинале Лиги чемпионов.
Полузащитник «Манчестер Сити» сравнял счет в первой полуфинальной игре ЛЧ против «Реала» (1:1).
На 67-й минуте бельгиец нанес удар в нижний угол из-за пределов штрафной площади.
В составе «Манчестер Сити» де Брюйне из 14 своих голов в ЛЧ 11 забил в плей-офф турнира.
11 голов в плей-офф – лучший результат английского клуба в истории турнира.
Если бы не его капля смелости, то команда так бы и осталась с нулём.
а вот со вторым нет повтор не показали спецом, мяч ушёл
эти эксперты ничего не видят во время матча видно было что Камавинга и винисиус с отрывом лучшие в матче