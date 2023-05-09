Де Брюйне забил 11 голов в плей-офф – лучший результат «Манчестер Сити» в истории ЛЧ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне забил гол в полуфинале Лиги чемпионов.

Полузащитник «Манчестер Сити» сравнял счет в первой полуфинальной игре ЛЧ против «Реала» (1:1).

На 67-й минуте бельгиец нанес удар в нижний угол из-за пределов штрафной площади.

В составе «Манчестер Сити» де Брюйне из 14 своих голов в ЛЧ 11 забил в плей-офф турнира.

11 голов в плей-офф – лучший результат английского клуба в истории турнира.

52 комментария

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Dixon010
засадил так засадил
+27
-4
+23
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Пирс Морган
Рыжий гений
+22
-5
+17
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DNMA
Лучший сегодня у Сити. Холанд пешеходит, Грилиш - это грилиш, Бернарду быстро сдох.
+16
-6
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Игорь Климов
Ответ Экспертное мнение
Отобрал ЗМ у Хохланда в прямом эфире?)) В 22 года Лео накидывал 2-6 не Бернабео с праймовым Рамосом и Касом, и выводил Анри 1 на 1. А Эрлинга прикрыли и сразу стало ясно кто батька в Ман Сити. Предлагаю именно Кевина криншифанам на роль кандидата "хоть бы не Месси".
Так объективно, что Де Брюйне в сезоне по средней оценке МС, лучший игрок.
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Игорь Климов
Де Брюйне несомненно был лучшим игроком матча.
+12
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Митрандир цвета хаки
Ответ Экспертное мнение
Отобрал ЗМ у Хохланда в прямом эфире?)) В 22 года Лео накидывал 2-6 не Бернабео с праймовым Рамосом и Касом, и выводил Анри 1 на 1. А Эрлинга прикрыли и сразу стало ясно кто батька в Ман Сити. Предлагаю именно Кевина криншифанам на роль кандидата "хоть бы не Месси".
Удивительная тишина в комментах, кстати. Когда Холланд делает результативное действие, в комментах целая орда «беспристрастных» болелов рвутся ему выносить ЗМ)
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Маратбек Абакиров
Ответ Фёдор Кузнецов
Бензема за один плей-офф 21/22 столько забил
шась бы сравнивать забитые вс ЦН им АПЗ ))
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Петя Петров
Гол пушка просто 🔥
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Алексей Прядко
Легенда. Надеюсь закончит карьеру в Сити.
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Isa Babaev
Прошил ударом Куртуа
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zzzeeerrrooo
Ответ Турко Ибрагимов
он гол забил после того как упустили мяч за линию но слепые не увидели
Мяч в игре был
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Men77
Де Брюйне когда забил, чуть не заплакал. Видимо очень хотел забить Куртуа.
+2
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Игорь Климов
Де Брюйне весь сезон тянет М.С.
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Wasilij Petrow
Главный системообразующий игрок Сити; голы лишь один из аспектов его игры.
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Турко Ибрагимов
Ответ Игорь Климов
Де Брюйне несомненно был лучшим игроком матча.
блинов объелся? Винисиус и Камавинга 1-2 в матче кдб 3й
+10
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Гений💙
+1
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Экспертное мнение
Отобрал ЗМ у Хохланда в прямом эфире?)) В 22 года Лео накидывал 2-6 не Бернабео с праймовым Рамосом и Касом, и выводил Анри 1 на 1. А Эрлинга прикрыли и сразу стало ясно кто батька в Ман Сити. Предлагаю именно Кевина криншифанам на роль кандидата "хоть бы не Месси".
+9
-8
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Асенсио Мадрид
Как говорили коментаторы если бразилец забивает бразильцу, то бельгиец обязан забивает
+1
0
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Фарид Харисов
Ну КДБ единственный в составе Сити не был терпилой и не пасовал до последнего. Бил, бил и в итоге забил.

Если бы не его капля смелости, то команда так бы и осталась с нулём.
+4
-3
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SHER KHAN
Ответ Men77
Де Брюйне когда забил, чуть не заплакал. Видимо очень хотел забить Куртуа.
Он и помнить косяки носатого про его девушку , именго из за этого в сб.бельгий разногласия были КДБ на чм неполностью раскрывался.
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Rio de Janeiro
И это всё что нужно знать про историю МС
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Абдул Абакаев
Ответ Dixon010
засадил так засадил
*засандалил
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Турко Ибрагимов
Ответ zzzeeerrrooo
Играть нужно до свистка Вар все посмотрел , мяч в игре
с первым абсолютно согласен
а вот со вторым нет повтор не показали спецом, мяч ушёл
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Фёдор Кузнецов
Ответ Маратбек Абакиров
шась бы сравнивать забитые вс ЦН им АПЗ ))
Так Карим это за 1 плей-офф, а не за карьеру, и видимо у Сити вообще форвардов в истории не было, раз 11 это рекорд
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Турко Ибрагимов
Ответ Игорь Климов
Эти вопросы не ко мне, а к тем специалистам которые оценивают игроков в матче.
на хускоред и футмоб лучший винисиу 8.1 и 8.3
эти эксперты ничего не видят во время матча видно было что Камавинга и винисиус с отрывом лучшие в матче
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