НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Бостон» примет «Филадельфию», «Денвер» – «Финикс»

Сегодня в НБА состоятся пятые матчи в двух сериях второго раунда плей-офф.

«Бостон» Тейтума и Брауна примет на своем паркете «Филадельфию» Эмбиида и Хардена (2-2). « » попытается дома выйти вперед в противостоянии с « » (2-2).

НБА

Второй раунд

Пятые матчи

В серии ничья – 2-2



В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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