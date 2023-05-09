НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Бостон» примет «Филадельфию», «Денвер» – «Финикс»

Теги результаты Бостон Денвер Филадельфия Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоятся пятые матчи в двух сериях второго раунда плей-офф.

«Бостон» Тейтума и Брауна примет на своем паркете «Филадельфию» Эмбиида и Хардена (2-2). «Денвер» попытается дома выйти вперед в противостоянии с «Финиксом» (2-2).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятые матчи

Бостон – Филадельфия
Дата проведения
10 мая, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

Денвер – Финикс
Дата проведения
10 мая, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выйдет в финал, а кто вылетит в первом раунде? Предскажите сетку плей-офф НБА

Девин Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко

Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Topik94
думаю, что счёт в обеих сериях станет 3-2
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Boroveev
Надеюсь, Дюробук или Букодюр сегодня расчехлятся очков на 90, а то на пяток очков Эйтона, двух остальных из старта тоже пяток, и десяток от скамейки не хватит для победы.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
Блин, с одной стороны очень хочется посмотреть на Ёкича против ЭйДи, с другой стороны дайнамик дуо санз поярче смотрятся, как для нейтрального болельщика, но шансов против лэйкэз не вижу у них.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeX
За Денвер и Филу
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладиславМартынов
Камон, гайс, уи кен ду ит!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Глянем Финикс. Там происходит нереальный чит-код по набору очков Букера и Дюранта. Даже не мог предположить, что они вытянут серию с таким Эйтоном. Неужели завалят Йокича, не верится, но ведь Эйтон рано или поздно закинет своим крюком очей 15-20.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
Ответ Nightyork97
Глянем Финикс. Там происходит нереальный чит-код по набору очков Букера и Дюранта. Даже не мог предположить, что они вытянут серию с таким Эйтоном. Неужели завалят Йокича, не верится, но ведь Эйтон рано или поздно закинет своим крюком очей 15-20.
Букеру в быстром темпе комфортнее играть, кмк, чем с медленным Полом, вот и поймал игру свою. А Дюрэнт обычные цифры показывает для себя, какого-то оувэперфоманса от него еще не было (когда/если будет, то тут уже гг для наггец).
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
michaeli
Ответ Light Yagami
Блин, с одной стороны очень хочется посмотреть на Ёкича против ЭйДи, с другой стороны дайнамик дуо санз поярче смотрятся, как для нейтрального болельщика, но шансов против лэйкэз не вижу у них.
Ну не знаю. Так как Букер играет сейчас у них шансы есть против любой команды. Это не значит что они сумеют обыграть Денвер и если сумеют то потом Лейкерс (или ГСВ которые ещё не вылетели)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Пупкин
Если MVP планирует выдать хотя бы одну игру уровня MVP, то сейчас как раз самое время )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аккайын Жасов
Ну тут как минимум по 6 матчей в серии
Инфа сотка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аккайын Жасов
Кстати кто в плейофф дуэт с самым большим количеством матчей 30+?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La seul
Посмотрел по статистике прошлых плей-офф, оказывается, совсем не редкость, когда команда проигрывая 2-0 сравнивает счет в серии и выигрывает ее.
Каждый год 2-3 случая точно были
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
roentgen
Ответ Roman Boroveev
Надеюсь, Дюробук или Букодюр сегодня расчехлятся очков на 90, а то на пяток очков Эйтона, двух остальных из старта тоже пяток, и десяток от скамейки не хватит для победы.
не нужно завышенных ожиданий. 65 будет отлично, 10 от Эйтона, 6 - от Лэндейла, 15-16 от Уоррена - Росса, ну и 15 от всех остальных может хватить, а может и не хватить. Но вчера разродился бездарный Шэмет, а завтра вдруг может разродиться не менее безрукий Пэйн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Boroveev
Ответ roentgen
не нужно завышенных ожиданий. 65 будет отлично, 10 от Эйтона, 6 - от Лэндейла, 15-16 от Уоррена - Росса, ну и 15 от всех остальных может хватить, а может и не хватить. Но вчера разродился бездарный Шэмет, а завтра вдруг может разродиться не менее безрукий Пэйн.
Пейн в походе финал два года назад очень хорошо играл часто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адилет Сапаров
Ответ Topik94
думаю, что счёт в обеих сериях станет 3-2
Я думаю 2-3
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XobXob
Ответ Light Yagami
Блин, с одной стороны очень хочется посмотреть на Ёкича против ЭйДи, с другой стороны дайнамик дуо санз поярче смотрятся, как для нейтрального болельщика, но шансов против лэйкэз не вижу у них.
Лишь бы не сломались! Много минут бегают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий