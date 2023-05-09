НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Бостон» примет «Филадельфию», «Денвер» – «Финикс»
Сегодня в НБА состоятся пятые матчи в двух сериях второго раунда плей-офф.
«Бостон» Тейтума и Брауна примет на своем паркете «Филадельфию» Эмбиида и Хардена (2-2). «Денвер» попытается дома выйти вперед в противостоянии с «Финиксом» (2-2).
НБА
Второй раунд
Пятые матчи
- Дата проведения
- 10 мая, 02.30, «TD Garden»
В серии ничья – 2-2
- Дата проведения
- 10 мая, 05.00, «Ball Arena»
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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