Пеп Гвардиола без замен провел матч с «Реалом».

«Реал» и « » сыграли вничью (1:1) в первом полуфинальном матче .

Главный тренер «горожан» не сделал ни одной перестановки в составе по ходу встречи. Стартовый состав провел полный матч без замен.

В резерве у испанского специалиста находились вратари Скотт Карсон и Штефан Ортега, защитники Эмерик Лапорт, Рико Льюис, полузащитники Филип Фоден, Серхио Гомес, Коул Палмер, Кэлвин Филлипс, а также нападающие Рияд Марез и Хулиан Альварес.

Главный тренер « » Карло Анчелотти произвел три замены во втором тайме.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».