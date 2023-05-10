Гвардиола не сделал ни одной замены в матче с «Реалом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола без замен провел матч с «Реалом».

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не сделал ни одной перестановки в составе по ходу встречи. Стартовый состав провел полный матч без замен.

В резерве у испанского специалиста находились вратари Скотт Карсон и Штефан Ортега, защитники Эмерик Лапорт, Рико Льюис, полузащитники Филип Фоден, Серхио Гомес, Коул Палмер, Кэлвин Филлипс, а также нападающие Рияд Марез и Хулиан Альварес.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти произвел три замены во втором тайме.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».

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170 комментариев

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Эркинбек Апаканов
Надо было выпускать Холланда.
+159
-18
+141
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Артур Марутян
ответьте кто нибудь зачем Пепу такая обойма если за весь матч не сделано ни одной замены, Бернарду проводил не лучший матч а последние мин 20 был никакой и терял мяч на ровном месте, Грилиш был бесполезен во втором тайме, Холанд тоже не в своей тарелке. Неужели свежие Марез, Фоден и Альварес настолько не тянут что не могут добавить остроты. Реал играл лучше во втором тайме и в целом сыграл уверенней. Анчелотти выжимает из своего состава максимум в отличии от Пепа как мне кажется
+98
-7
+91
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rachidibrahimov
XG
Реал 0.69 - Сити 0.67

Счёт по игре всё таки
+53
-2
+51
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Buharoid
Ответ Артем Ким
В каком бы состоянии не был Мадрид по ходу сезонов, на Лигу Чемпионов всегда выходит команда готовая уничтожать, плюс фарт, удача всегда на их стороне. Думаю никто не удивится если они в очередной раз возьмут ушастого.
В этом случае есть момент, который недооценен - у Сити ответка дома. Все свои камбэки в прошлом году Реал совершал с домашней ответкой. А тут наоборот. Шансов процентов 30 максимум.
+56
-7
+49
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Артем Ким
В каком бы состоянии не был Мадрид по ходу сезонов, на Лигу Чемпионов всегда выходит команда готовая уничтожать, плюс фарт, удача всегда на их стороне. Думаю никто не удивится если они в очередной раз возьмут ушастого.
+70
-26
+44
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dudufufu
Сейчас местные лысые расскажут Гвардиоле, что и как надо было делать
+36
-5
+31
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Биодудь
Ответ Артур Марутян
ответьте кто нибудь зачем Пепу такая обойма если за весь матч не сделано ни одной замены, Бернарду проводил не лучший матч а последние мин 20 был никакой и терял мяч на ровном месте, Грилиш был бесполезен во втором тайме, Холанд тоже не в своей тарелке. Неужели свежие Марез, Фоден и Альварес настолько не тянут что не могут добавить остроты. Реал играл лучше во втором тайме и в целом сыграл уверенней. Анчелотти выжимает из своего состава максимум в отличии от Пепа как мне кажется
Они выйдут в чемпионате, т.к. там ещё борьба за чемпионство, в отличие от Реала, который тупо слился с этой темы.
+35
-11
+24
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<~Inter~>
Ответ Айхальский
Фоден, Марез, Альварес сделали бы больше, чем изначальная тройка
Не сделали бы. Стилистически игроки разные и с ними могло быть хуже
+21
-1
+20
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Buharoid
Ответ Эркинбек Апаканов
Надо было выпускать Холланда.
После первого матча с Лейпцигом были примерно такие же шутки.
+19
0
+19
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Adam Almurzaev
Ответ Артем Ким
В каком бы состоянии не был Мадрид по ходу сезонов, на Лигу Чемпионов всегда выходит команда готовая уничтожать, плюс фарт, удача всегда на их стороне. Думаю никто не удивится если они в очередной раз возьмут ушастого.
Какой фарт? Во втором тайме Реал был лучше как по владению, как по острым моментам, так и по ударам. В Первом у МС было владение и дальние удары прямо во вратаря. Сложно назвать это фартом.
+44
-29
+15
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blaugrano
С Лейпцигом тоже ни одной в первом матче, с Баварией всего одну.
+9
0
+9
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zzzeeerrrooo
Ответ Айхальский
Фоден, Марез, Альварес сделали бы больше, чем изначальная тройка
Эксперты не смотрящие матчи 😭😭😭
Они играли не против терпил из АПЛ , которые
всей командой стоят в штрафной
Игроки Мадрида в отбор идут , в чемпе это делают максимум 2 команды
+9
-1
+8
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Айхальский
Фоден, Марез, Альварес сделали бы больше, чем изначальная тройка
+19
-11
+8
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fatei4
Ответ Эркинбек Апаканов
Надо было выпускать Холланда.
И бензема
+7
0
+7
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Руслан Ганбаров
Ответ Эркинбек Апаканов
Надо было выпускать Холланда.
Холланд настолько испугался замены во втором тайме, что решил спрятаться на поле
+9
-2
+7
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Ivang King
Ответ Артем Ким
В каком бы состоянии не был Мадрид по ходу сезонов, на Лигу Чемпионов всегда выходит команда готовая уничтожать, плюс фарт, удача всегда на их стороне. Думаю никто не удивится если они в очередной раз возьмут ушастого.
Пожалуй тут уже не фарт, а закономерность, есть у них то, о чем не знает никто )
+9
-2
+7
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Buharoid
Ответ Sulayman95
ребята объясните пожалуйста как родри умудрился не получить жк?
А как Карвахаль умудрился не получить две?
+6
0
+6
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Бестрофейник 19/20
Ответ Артур Марутян
ответьте кто нибудь зачем Пепу такая обойма если за весь матч не сделано ни одной замены, Бернарду проводил не лучший матч а последние мин 20 был никакой и терял мяч на ровном месте, Грилиш был бесполезен во втором тайме, Холанд тоже не в своей тарелке. Неужели свежие Марез, Фоден и Альварес настолько не тянут что не могут добавить остроты. Реал играл лучше во втором тайме и в целом сыграл уверенней. Анчелотти выжимает из своего состава максимум в отличии от Пепа как мне кажется
Надо было Пепу освежить полузащиту. Раз за разом теряли мячи и даже не знали что с ним делать. Такое ощущение, что Пеп просто пытался вытерпеть и боялся испортить всё
+7
-2
+5
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Крыс Пол
Пепе уже боится что-то сделать не то, а ведь свежая кровь не помешала бы: видно было, что Сити встал во втором тайме, силы закончились.
+4
0
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llolishe
Холланд вышел на поле-исчез

Тиктокеры-ЗМ ему
+14
-10
+4
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ман сити фейк
Ответ Trash Talking
С Лейпцигом тоже в первом матче ни одной замены не сделал. И кстати, там тоже в первом гостевом матче был счет 1-1. Продолжение помним) Мне кажется, Холанд еще в этом противостоянии свой гол забьет. Корявенький, убогий, но забьёт)
И тогда все смеялись над Холандом а потом...
+4
0
+4
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Софья Хороброва
Ответ Эркинбек Апаканов
Надо было выпускать Холланда.
аххаах, а реально ведь рюдигер съел и незаметил его. но как карвахаль сожрал грилиша это вообще ппц
+18
-14
+4
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Vinnipukh Vinni
Ответ Артур Марутян
ответьте кто нибудь зачем Пепу такая обойма если за весь матч не сделано ни одной замены, Бернарду проводил не лучший матч а последние мин 20 был никакой и терял мяч на ровном месте, Грилиш был бесполезен во втором тайме, Холанд тоже не в своей тарелке. Неужели свежие Марез, Фоден и Альварес настолько не тянут что не могут добавить остроты. Реал играл лучше во втором тайме и в целом сыграл уверенней. Анчелотти выжимает из своего состава максимум в отличии от Пепа как мне кажется
Ну очевидно же, Гвардиола игру оценивает не так, как ты. Раз никого не менял, значит, его всё устраивало и он был доволен тем, что делали игроки на поле.
+5
-1
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Adam Almurzaev
Ответ Buharoid
В этом случае есть момент, который недооценен - у Сити ответка дома. Все свои камбэки в прошлом году Реал совершал с домашней ответкой. А тут наоборот. Шансов процентов 30 максимум.
Есть еще момент который недооценен, за последние 8 лет Реал получил 7 игр с разницей мячей в 3 и более дома, и только 2 в гостях. К тому же тебя удивит и другая статистика, Реал в гостях побеждает чаще в Плей-офф ЛЧ чем Дома. Можешь проверить за последние 10 лет.
+6
-2
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Арман Бижанов
Ответ Артем Ким
В каком бы состоянии не был Мадрид по ходу сезонов, на Лигу Чемпионов всегда выходит команда готовая уничтожать, плюс фарт, удача всегда на их стороне. Думаю никто не удивится если они в очередной раз возьмут ушастого.
не возьмут
+4
-1
+3
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