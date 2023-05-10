Гвардиола не сделал ни одной замены в матче с «Реалом»
Пеп Гвардиола без замен провел матч с «Реалом».
«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не сделал ни одной перестановки в составе по ходу встречи. Стартовый состав провел полный матч без замен.
В резерве у испанского специалиста находились вратари Скотт Карсон и Штефан Ортега, защитники Эмерик Лапорт, Рико Льюис, полузащитники Филип Фоден, Серхио Гомес, Коул Палмер, Кэлвин Филлипс, а также нападающие Рияд Марез и Хулиан Альварес.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти произвел три замены во втором тайме.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».
Реал 0.69 - Сити 0.67
Счёт по игре всё таки
Они играли не против терпил из АПЛ , которые
всей командой стоят в штрафной
Игроки Мадрида в отбор идут , в чемпе это делают максимум 2 команды
Тиктокеры-ЗМ ему