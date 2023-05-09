«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

«Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Реал Мадрид Испания – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
9 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Статистика Лиги чемпионов

46 комментариев

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Ночной кошмар Логинова
Матч года
+20
-2
+18
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Sobaka666
Удачи Сити. Пора брать чашку, хватит уже косячить. Реалу одной больше одной меньше, разницы никакой) они и так великие) ждем качественный футбол 💪🏻
+18
-5
+13
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Болельщик МГ
Ответ Гоп-стоп
Может 1-ом матче Реал и отскочит, но в ответке будет разгром. Сити явно сильнее всех и выиграет ЛЧ в этом году.
Так говорят уже последние лет 7
+9
-1
+8
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Sobaka666
Жаль что на этой игре сойдутся тупые глоры других клубов, чтобы потопить против ненавистных им команд. Комменты будут засраны как всегда
+5
0
+5
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Андрей Хенто
Удачи Королевскому клубу, будет невероятно сложно, но я надеюсь, что команда покажет свой лучший футбол и добьется положительного результата.
+15
-11
+4
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alireal
Ответ Олег М
Никто никому ничего не должен
Ну тут ты не прав. Кто-то кому-то полюбому что-то должен.
+3
0
+3
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Barca_mania
унижение года. предчувствую.
Стало страшно за Реал после мнения эксперта. Кому, как не вам, разбираться в унижениях любимых клубов 🤓
+5
-2
+3
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CHELSEA_2008
Удачи Сити!) Вперёд за 4 победой в 5 последних матчах с Реалом в плей-офф ЛЧ при Пепе!)).
+8
-5
+3
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Marat Sultanov
По статистике игр между этими клубами, всегда проходит тот, кто играл ответку дома. Верим в Сити.
+4
-1
+3
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Marat Sultanov
Ответ Бухгалтер2021
в это раз Реал оба матча выиграет
После матчей не потеряйся.
+1
0
+1
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JENNINGS
Ну вот наконец-то настал этот день! День великого футбола!
Ни для кого не секрет, что матч будет тяжелейшим для обеих команд. Жду качественного футбола от обоих клубов, и я очень надеюсь, что сегодня ночью и завтра днём мы будем обсуждать именно футбол, и пусть судья останется незаметным!
Без травм у обеих команд!
И удачи мадридскому «Реалу»!🤍💜 Она сегодня потребуется действующему чемпиону!🙏
+4
-3
+1
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Dikki Shelton
Удачи и победы Реалу. Только победа✌👍👌
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alireal
Ответ Егор Крид58
мне вот интересно, как Сити, будет играть против Вини? если закроют ЛВ Реала, то возможно шансы и есть
Если будут активно использовать прессинг, то до Вини мяч доходить не будет.
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Mikel Dominator Arteta
Ответ CHELSEA_2008
Удачи Сити!) Вперёд за 4 победой в 5 последних матчах с Реалом в плей-офф ЛЧ при Пепе!)).
По факту было два столкновения, в которых обе команды прошли единожды.
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Sobaka666
Ответ Бухгалтер2021
какая чашка сити клуб без истории
В нике год твоего похода в первый класс?
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The Best
Ответ Barca_mania
Чувствую именно сегодня моя ставка сыграет. реал - Сити - 0:4
Когда уже будет финал ЛЧ ПСЖ - ВАРселона?😂
Прогнозист ты конечно,Васант 2.0
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0
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Егор Крид58
почему-то есть уверенность, в победе Реала! ставлю на 3:0
+3
-3
0
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Егор Крид58
Ответ Ночной кошмар Логинова
Матч года
умру если будет 0:0
0
0
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Егор Крид58
мне вот интересно, как Сити, будет играть против Вини? если закроют ЛВ Реала, то возможно шансы и есть
+1
-1
0
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dbraver
Вот совсем все равно кто. А игру посмотрю с удовольствием. Уверен.
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Stewart D.
Ответ Raul14
Удачи самым титулованным командам Европы! Реал и Милан, хозяева ЛЧ 🤍🤍 ❤️🖤
какой брeд не напишешь рaди плюсекаф. милан хозяева ЛЧ лол
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Footballeur
Я как фан Реала признаю, что Сити данный момент как слаженный механизм сильнее, Гвардиола как тренер тактик, стратег сильнее, состав Сити дороже и физически они сильнее. Всё пользу Сити, кроме магии. Опыт и магия Реала могут решить исход этого матча в пользу Мадрида!
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Right Authoritarianism
Холанд конечно машина,но думаю реал пройдет
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Raul14
Удачи самым титулованным командам Европы! Реал и Милан, хозяева ЛЧ 🤍🤍 ❤️🖤
+1
-1
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HI MARS
Реалу нечего терять
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