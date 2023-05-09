«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 9 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
Ни для кого не секрет, что матч будет тяжелейшим для обеих команд. Жду качественного футбола от обоих клубов, и я очень надеюсь, что сегодня ночью и завтра днём мы будем обсуждать именно футбол, и пусть судья останется незаметным!
Без травм у обеих команд!
И удачи мадридскому «Реалу»!🤍💜 Она сегодня потребуется действующему чемпиону!🙏
Прогнозист ты конечно,Васант 2.0