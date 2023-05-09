«Реал» первым ударом в матче забил гол в ворота «Манчестер Сити».

Команды проводят первый полуфинальный матч .

На 36-й минуте счет открыл полузащитник « » – этот удар стал первым для мадридцев по воротам Эдерсона.

К этому моменту « » пробил шесть раз в сторону ворот и четыре раза – в створ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».