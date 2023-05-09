«Реал» забил «Ман Сити» первым ударом. Винисиус точно пробил из-за штрафной на 36-й минуте
«Реал» первым ударом в матче забил гол в ворота «Манчестер Сити».
Команды проводят первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
На 36-й минуте счет открыл полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор – этот удар стал первым для мадридцев по воротам Эдерсона.
К этому моменту «Манчестер Сити» пробил шесть раз в сторону ворот и четыре раза – в створ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».
Надеюсь ещё и второй забьют канистре!
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