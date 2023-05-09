«Реал» забил «Ман Сити» первым ударом. Винисиус точно пробил из-за штрафной на 36-й минуте

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

«Реал» первым ударом в матче забил гол в ворота «Манчестер Сити».

Команды проводят первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

На 36-й минуте счет открыл полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор – этот удар стал первым для мадридцев по воротам Эдерсона.

К этому моменту «Манчестер Сити» пробил шесть раз в сторону ворот и четыре раза – в створ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».

113 комментариев

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Фарид Харисов
Тики-така превратилась в колхоз от одной стеночки и забега Камавинги.
+121
-16
+105
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ZA.RMA
Слишком обыденно и привычно для Реала)
+61
-11
+50
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Дядя ТУРА
камавинга чё за тип
+58
-9
+49
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Пинающий Достоинства
Всё-таки чтобы остановить Вини одного Уокера не достаточно, нужен Крутой Уокер
+44
-2
+42
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jonnysilverhand01
Это уже база … атакует соперник Реала, забивает Реал … чистый скрипт от Мадрида
+36
-3
+33
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Axs Men
Телик подвис, подскажите Карвахаль жив?
+38
-9
+29
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Биодудь
Ответ Владислав Харламов
Может поздно, но я понял суть этой тики-таки. Должно быть просто тотальное преимущество владения (90 на 10), либо команда - импотент против тебя. В остальных случаях тебя будет точечно жалить любая топ команда с быстрыми фалангами
Скажи это Арсеналу, Баварии и остальным.
+30
-5
+25
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Artem Piatkov
Красавцы Реал, так держать!
Надеюсь ещё и второй забьют канистре!
+44
-22
+22
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LEO30_10
А Холланд где 👀!!
+22
-2
+20
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Tiestorzn17
Ответ Axs Men
Телик подвис, подскажите Карвахаль жив?
Увезли в реанимацию
+21
-2
+19
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sintenced
Ждем статьи о том, что гол Винисиуса лишний раз подчеркивает гениальность Пепа.
+20
-2
+18
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Alex Rhea
Ответ Дядя ТУРА
камавинга чё за тип
"португальский Иньеста" уже даже обводить его перестал пытаться, тоже понял, что это бесполезно
+19
-2
+17
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Андрей Хенто
Попал просто превосходно, ну и стоит также отметить Камавингу. Отлично протащил мяч и разыграли. Кстати это 23-й гол Винисиуса в этом сезоне и тем самым он установил для себя новый рекорд результативности. Таким шедевром, ух.
+23
-6
+17
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Владислав Харламов
Может поздно, но я понял суть этой тики-таки. Должно быть просто тотальное преимущество владения (90 на 10), либо команда - импотент против тебя. В остальных случаях тебя будет точечно жалить любая топ команда с быстрыми фалангами
+30
-14
+16
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udiekemen
Будьте осторожны) Фаны Барсы нервно минисуют комменты)
+23
-10
+13
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Botikool
Комментатор просто кошмар. Кто там на Генича вопит? Он в сто раз лучше комментирует. Как будто смотрю похоронную литургию..
+12
-1
+11
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Elm
Ахахах
+8
0
+8
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Syog1010
Несмотря на первый удар в 36 минуте, Реал на удивление играет, в прошлом году в обоих матчах и в помине такого не было
+10
-2
+8
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Elm
Че там Холланд уже уничтожил Реал?

английские эксперты в деле...
+9
-4
+5
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JENNINGS
Шикарнейший гол! Вини - топ!!!
+8
-3
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Real_v_dushe
Ответ Дядя ТУРА
камавинга чё за тип
2 года назад Реал купил из лиги 1
+10
-5
+5
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Гекдениз Кардениз
Душная игра от Реала хз че ими так восторгаются я понимаю раньше Реал играл красиво в нулевых и с Кристинкой праймовой ну тут просто автобус поставили и все глорье воет уау какой гол задавили тики таку
+9
-4
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Марслан Акматалиев
Мне кажется или Эдерсон мог и получше сыграть в моменте с голом?
+5
0
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Андрей Букин
Камавинга топищщще!!!
Не без помарок , но лютый бист
+5
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Фарид Харисов
Ответ Бестрофейник 19/20
За кого сегодня болеешь?
За красивый футбол.
+6
-2
+4
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