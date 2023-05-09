«Ман Сити» не проигрывает 21 матч – 17 побед и 4 ничьих

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» достигла 21 матча.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Реалом» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

В последний раз «горожане» проигрывали 5 февраля – «Тоттенхэму» (0:1). С тех пор у них 17 побед и 4 ничьих.

Далее «Ман Сити» выступит в гостях у «Эвертона» (14 мая) в АПЛ, после чего проведет ответный матч против «Реала» (17 мая).

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95 комментариев

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Вечно Молодой
Честно, не ожидал такой игры от Реала. Это было хорошо.
+84
-4
+80
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JURAVLI
Жаль Пеп не выпустил Холанда сегодня. Может в Манчестере выйдет, будет полегче Сити.
+75
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Rad0
Опять Гвардиола мудрит, такой важный матч и не выпустить Холланда
+62
-14
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Маратбек Абакиров
Ответ Оригинальный Ник
Норвег внезапно осознал, что набивать стату на английских бомжах — это ещё не футбол
ну да, куда МЮ, Арсенал, Ливерпуль, и другие клубы против Сосьедада, Атлетико и Вилляреал...
+38
-4
+34
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VuNePonimaete
Ответ Вечно Молодой
Честно, не ожидал такой игры от Реала. Это было хорошо.
комментатор с вами не согласен, большую часть игры он старательно работал язычком в пользу Сити
+49
-16
+33
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Artik Gulobov
Какой качественный матч столько моментов, спасибо обеим командам за такой футбол
+17
-1
+16
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Пирс Морган
Альвареса даже на замену не выпустил, аяяяяй
+17
-3
+14
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S H A R K
Ответ Вечно Молодой
Честно, не ожидал такой игры от Реала. Это было хорошо.
Сити в гостях обычно хуже играет. Заметно хуже. Ничьи с Дортмундом, Лейпцигом, Баварией, а теперь с Реалом. Ничья на Барнабеу скорее всего устраивает Пепа. На Эттихаде будет совсем другой Сити
+14
-1
+13
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Christos NB
Ответ Оригинальный Ник
Норвег внезапно осознал, что набивать стату на английских бомжах — это ещё не футбол
блин вы неисправимы ну забьет холлан на следующей недели Реалу двушку потом опять не забьет каким небудь французам потом будете говорить что французы ему не по зубам ну что за люди
+13
-1
+12
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FilFil
Реал удивил. Не припомню чтобы Сити кто-то так вжимал
+12
-2
+10
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Оригинальный Ник
Норвег внезапно осознал, что набивать стату на английских бомжах — это ещё не футбол
+27
-17
+10
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Pucheslav
Ответ llolishe
И кто меня минусовал что судьи помогают Сити Это факт
Реалу в первом тайме не помогал ? Почему нельзя принять тот факт что судья ошибается в обе стороны ?
+13
-3
+10
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Сергей Логинов
Где барсамания? Обещал же, что Сити порвёт Реал
+17
-8
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Felp
Ответ JURAVLI
Жаль Пеп не выпустил Холанда сегодня. Может в Манчестере выйдет, будет полегче Сити.
А Анчелоти Бензема не выпустил, игра такая
+8
-1
+7
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Мирворис Мирмахмудов
Ответ rigobersong
С РБ первый матч так же закончили:) Чем все кончилось все прекрасно знают:)
Ты явно шизофрен*к
+10
-3
+7
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zzzeeerrrooo
На Этихаде у Сити будут привычные 70%
Вопрос только в реализации моментов
+5
0
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Goofts
Ответ Пирс Морган
Альвареса даже на замену не выпустил, аяяяяй
Холанд сегодня был бруском. А такой малый "паук" на банке, по такой игре пригодился бы, жаль, у пепа свое видение
+4
0
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Вечно Молодой
Ответ VuNePonimaete
комментатор с вами не согласен, большую часть игры он старательно работал язычком в пользу Сити
до чего же противно было его слушать.
+7
-3
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Александр Азгалдян
Игра очень напряжённая была
И что лично для меня удивительно - команды забивали именно в тот момент,когда на поле доминировал соперник.
Судья очень слаб и ошибался в обе стороны.
Комментатор дно днищенское.
+4
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Алексей Иванов
Сити силен,но лысая чепуха снова чудит,имея такой состав,такую скамейку,5 замен,и не сделать не одной замены,хотя игроки явно наелись,некоторые были на жк,а Силва конкретно плыл в конце да и вообще ничего полезного за игру не сделал

Пеп сам себе любит проблемы на ровном месте придумывать
+4
-1
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Jon Snow
Ответ VuNePonimaete
комментатор с вами не согласен, большую часть игры он старательно работал язычком в пользу Сити
Трушечкин днище комментаторского цеха. Еще со времен работы на спорте и матчах серии а
+3
0
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Айнур Гайсин
Ответ Оригинальный Ник
Норвег внезапно осознал, что набивать стату на английских бомжах — это ещё не футбол
Холланд в АПЛ ничего не сможет, там защитники играют жестче, любой британский защитник оторвет ему ноги - твои слова до АПЛ?
+3
0
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Булат Кошкимбаев
Анчи снова затянул с заменами. Так можно было бы добить сити, который выдохся к концу матча.
+8
-6
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Adam Murdalov
Ответ Оригинальный Ник
Норвег внезапно осознал, что набивать стату на английских бомжах — это ещё не футбол
Тебе лучше знать конечно, кто бoмж, а кто нет
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NomerSports
Ответ JURAVLI
Жаль Пеп не выпустил Холанда сегодня. Может в Манчестере выйдет, будет полегче Сити.
ну реал просто боялся контр атак с ним во главе поэтому хорошо бежали назад .в англии будет другая игра , преимущество по владению , ударам моментам вот там сможет разгуляться конечно .
+2
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