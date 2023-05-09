«Ман Сити» не проигрывает 21 матч – 17 побед и 4 ничьих

Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» достигла 21 матча.

Сегодня команда сыграла вничью с « » (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

В последний раз «горожане» проигрывали 5 февраля – «Тоттенхэму» (0:1). С тех пор у них 17 побед и 4 ничьих.

Далее « » выступит в гостях у «Эвертона» (14 мая) в , после чего проведет ответный матч против «Реала» (17 мая).