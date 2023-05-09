«Ман Сити» не проигрывает 21 матч – 17 побед и 4 ничьих
Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» достигла 21 матча.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Реалом» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.
В последний раз «горожане» проигрывали 5 февраля – «Тоттенхэму» (0:1). С тех пор у них 17 побед и 4 ничьих.
Далее «Ман Сити» выступит в гостях у «Эвертона» (14 мая) в АПЛ, после чего проведет ответный матч против «Реала» (17 мая).
Вопрос только в реализации моментов
И что лично для меня удивительно - команды забивали именно в тот момент,когда на поле доминировал соперник.
Судья очень слаб и ошибался в обе стороны.
Комментатор дно днищенское.
Пеп сам себе любит проблемы на ровном месте придумывать