Владислав Третьяк: «Сборная России воспитывает патриотизм в хоккеистах. 9 мая всегда играем на победу. Помним подвиг воинов-победителей, низкий им поклон»

Владислав Третьяк поздравил россиян с Днем Победы.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

«От имени Федерации хоккея России и от себя лично поздравляю всех соотечественников с главным праздником нашей страны – с Днем Победы.

В День Победы Россия чтит память всех, кто воевал, всех ветеранов и героев. Мы помним, какой подвиг совершили наши воины-победители, низкий им поклон. И огромное спасибо за нашу свободу, за возможность трудиться и улучшать жизнь в родной стране.

Сборная России всегда воспитывает в игроках патриотизм, готовность объединяться и идти вперед ради общей победы. Когда мы играем в хоккей 9 мая, всегда играем только на победу.

«Россия 25» великолепно провела матч с командой , наши хоккеисты сыграли на максимуме, доминировали с первой до последней минуты. Было видно, что команда стремится действовать не только эффективно, но и красиво. Комбинации, красивые передачи, неожиданные творческие решения, высокие скорости. Это был настоящий советский хоккей, игра в лучших отечественных традициях.

Хочется сказать спасибо Красноярску и отдельное спасибо временно исполняющему обязанности губернатора. За гостеприимство, за великолепную атмосферу на матче – полные трибуны, искренние эмоции, отличная поддержка. Болельщики вдохновляли команду, гнали ее вперед.

Уверен, что замечательный сибирский край надолго запомнит этот красивый матч. Рад, что получилось по-хоккейному поздравить красноярцев и всех жителей России, ведь победа во встрече получилась и зрелищной, и качественной», – заявил президент Федерации хоккея России Третьяк.