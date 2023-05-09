Владислав Третьяк: «Сборная России воспитывает патриотизм в хоккеистах. 9 мая всегда играем на победу. Помним подвиг воинов-победителей, низкий им поклон»

Теги ФХР Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею ТАСС сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк поздравил россиян с Днем Победы.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

«От имени Федерации хоккея России и от себя лично поздравляю всех соотечественников с главным праздником нашей страны – с Днем Победы.

В День Победы Россия чтит память всех, кто воевал, всех ветеранов и героев. Мы помним, какой подвиг совершили наши воины-победители, низкий им поклон. И огромное спасибо за нашу свободу, за возможность трудиться и улучшать жизнь в родной стране.

Сборная России всегда воспитывает в игроках патриотизм, готовность объединяться и идти вперед ради общей победы. Когда мы играем в хоккей 9 мая, всегда играем только на победу.

«Россия 25» великолепно провела матч с командой Беларуси, наши хоккеисты сыграли на максимуме, доминировали с первой до последней минуты. Было видно, что команда стремится действовать не только эффективно, но и красиво. Комбинации, красивые передачи, неожиданные творческие решения, высокие скорости. Это был настоящий советский хоккей, игра в лучших отечественных традициях.

Хочется сказать спасибо Красноярску и отдельное спасибо временно исполняющему обязанности губернатора. За гостеприимство, за великолепную атмосферу на матче – полные трибуны, искренние эмоции, отличная поддержка. Болельщики вдохновляли команду, гнали ее вперед.

Уверен, что замечательный сибирский край надолго запомнит этот красивый матч. Рад, что получилось по-хоккейному поздравить красноярцев и всех жителей России, ведь победа во встрече получилась и зрелищной, и качественной», – заявил президент Федерации хоккея России Третьяк.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Персональные данные Номер 67327384
Что несет Черепаха. Белоруссию они победили. Белоруссия в ВОВ понесла самые значительные потери, население сократилось на 1/3
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Вызовите неотложку этому господину, срочно 🙏
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
Напомните этому🤡игру против французов на ЧМ 9 мая!!!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oberkorn
Я помню как они Франции на 9 мая проиграли. Это был лютый зашквар, хорошо что не немцам
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Y BO
"Играем в хоккей, потому что деды победили в войне"
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
skyintothesea
От победобесия давно тошнит. Грустный, но светлый день превратили в цирк и используют его для пропаганды.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
С французами на что играли 9 мая в 2013 году? На ж*пу? Вот вам и надрали ее
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael Boldyrev
"Когда мы играем в хоккей 9 мая, всегда играем только на победу."

Чего? А 364 дней в году просто сборы или просто игра "на интерес", что ли?)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
filippa
как же вы жостали смешивать все вместе. ! 9 мая Великий день, скорбный для многих.. осавтье вы его в покое ...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
be3myasa
Похвально и прекрасно играть только на победу 9 мая. Но и в другие дни хотелось бы от команды того же:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Очередная спекуляция очередного приспособленца … когда уже это закончится
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lukich 161
больше не наливать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Ответ angry horse
Вызовите неотложку этому господину, срочно 🙏
Врача, срочно врача 🚑🚑🚑
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Это который исполнял песни Валерии в костюме Черепахи? Не внушает доверия.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
"Был беспечным и наивным Черепахи юной взгляд, все вокруг казалось дивным Триста лет тому назад" (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
Ответ Теннисный абсолют
Спасибо ребятам, порадовали в этот священный день.
Чем тебя🤡порадовали???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
екибастосЪ
Ответ oberkorn
Я помню как они Франции на 9 мая проиграли. Это был лютый зашквар, хорошо что не немцам
В чем именно зашквар? Хоккей всего лишь, нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий