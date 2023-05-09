Магкеев порвал крестообразную связку – второй раз в карьере к 24 годам

Теги Локомотив премьер-лига Россия травмы Станислав Магкеев Футбол

У Станислава Магкеева диагностирована травма крестообразной связки колена.

24-летний защитник «Локомотива» получил повреждение по ходу матча 26-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:0).

«После углубленного медицинского обследования и МРТ у Магкеева был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации футболиста», – говорится в сообщении клуба.

Для Станислава это уже второй разрыв крестообразной связки в карьере. Впервые он получил такую травму в сентябре 2021 года.

Магкеев провел 19 игр в нынешнем сезоне чемпионата России.

48 комментариев

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Юрий Кечко
Вторые кресты в 24, ужас
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Simka87
Ответ Roman
Фассон у Локо в июле порвал кресты и до сих пор не вернулся. А у Магкеева вторые кресты, думаю, что следующий сезон целиком минус для него
да тут как бы окончание карьеры не за горами с такими проблемами. Здоровья конечно.
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Roman
Ответ Pelerin
В ноябре вернëтся, не раньше
Фассон у Локо в июле порвал кресты и до сих пор не вернулся. А у Магкеева вторые кресты, думаю, что следующий сезон целиком минус для него
+31
-2
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Николай Демешкин
Ох, здоровья Стасу!
+17
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Антон Юрьевич
Ответ Юрий Кечко
Вторые кресты в 24, ужас
Это надолго. Сезон для него увы, закончился.
+9
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Roman
Ответ Абдулов Алексей
У него же уже были одни кресты после матча с Марселем в 2021-ом...
Он после первых вот только начал приходить в себя, осенью 2022 играл очень плохо, этой весной прибавил, и опять кресты... Боюсь, что теперь не выйдет уже на пик своей карьеры
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5hcdnm26dp
Только начал играть так же, как и до первых крестов в 2021 и тут опять… здоровья Стасу!
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Pelerin
В ноябре вернëтся, не раньше
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haymaker
Ответ Кулёс
магкеев...магкеев. Это сын Макеева и Макгиди?
Магуайра. Внимательнее надо быть.
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selso99
Локо летом желательно купить бы 4-5 центральных защитников
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s_kapa
Опять(( Здоровья Стасу!
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filippa
я так понимаю можно заканчивать. к сожалению.
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Константин Эсперов
Жаль , но в РПЛ это не приговор
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Фахрик
Ответ Абдулов Алексей
У него же уже были одни кресты после матча с Марселем в 2021-ом...
Нет, не после Марселя, а после Химок, тогда ещё и Николича уволили, если не ошибаюсь. Здоровья и скорейшего возвращения Стасу
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Lacrosse-style goal
До этого был разрыв связок правого колена вроде. Сейчас левое. Это конечно плохо, но кмк стратегически благоприятнее, чем если бы был рецидив на том же колене🤔
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Александр Сорокин
Ответ Юрий Кечко
Вторые кресты в 24, ужас
По стопам Дерика Роуза.
+1
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Локуся
Я вот не понимаю, когда Баринов рвал, там можно было сразу заменить, сейчас тоже самое, отправили обратно играть. Какая в этом логика?
+3
-2
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Nik Yeremich
после двух крестов его карьера уже не будет такой яркой, максимум выходы на замену...очень сложно восстанавливаться после такого
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TiNO
Жаль парня.. И хорошую форму набрал. Скорейшего выздоровления.
+1
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S-V-D
Ответ Антон Юрьевич
Это надолго. Сезон для него увы, закончился.
Тут скорее даже не сезон, может даже карьера. После первых крестов выглядел в разы слабее. Что будет после вторых - хз.
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Дима Середенко
Ответ Локуся
Я вот не понимаю, когда Баринов рвал, там можно было сразу заменить, сейчас тоже самое, отправили обратно играть. Какая в этом логика?
его так-то сразу заменили
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Oleg Tsirushkin
Конец карьеры!
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Волька-ибн-Алёша
С чем покончено, к тому не возвращайся.
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mishakmv96
Вторые кресты у Маги за недолгую карьеру, печально. Здоровья Стасу!
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Мария Ковалёва
Ответ Локуся
Я вот не понимаю, когда Баринов рвал, там можно было сразу заменить, сейчас тоже самое, отправили обратно играть. Какая в этом логика?
про Баринова потом кто-то в интервью рассказывал, что то возвращение уже не имело никакого принципиального значения
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