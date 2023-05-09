Магкеев порвал крестообразную связку – второй раз в карьере к 24 годам
У Станислава Магкеева диагностирована травма крестообразной связки колена.
24-летний защитник «Локомотива» получил повреждение по ходу матча 26-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:0).
«После углубленного медицинского обследования и МРТ у Магкеева был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.
В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации футболиста», – говорится в сообщении клуба.
Для Станислава это уже второй разрыв крестообразной связки в карьере. Впервые он получил такую травму в сентябре 2021 года.
Магкеев провел 19 игр в нынешнем сезоне чемпионата России.
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