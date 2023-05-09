Магкеев порвал крестообразную связку – второй раз в карьере к 24 годам

У Станислава Магкеева диагностирована травма крестообразной связки колена.

24-летний защитник « » получил повреждение по ходу матча 26-го тура Мир против «Сочи» (3:0).

«После углубленного медицинского обследования и МРТ у Магкеева был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации футболиста», – говорится в сообщении клуба.

Для Станислава это уже второй разрыв крестообразной связки в карьере. Впервые он получил такую травму в сентябре 2021 года.

провел 19 игр в нынешнем сезоне чемпионата России.