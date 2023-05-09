Месси будет играть в Саудовской Аравии в следующем сезоне, сделка закрыта (AFP)
Лионель Месси будет играть в Саудовской Аравии в следующем сезоне.
Как сообщает AFP со ссылкой а источник, знакомый с ходом переговоров, сделка по переходу нападающего в клуб из Саудовской Аравии закрыта. Аргентинец будет играть на Ближнем Востоке со следующего сезона.
Этот же источник назвал сумму контракта, предложенного игроку, «огромной».
Отвечая на запрос AFP, «ПСЖ» ограничился напоминанием о том, что контракт Месси действует до 30 июня.
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