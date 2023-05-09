Месси будет играть в Саудовской Аравии в следующем сезоне, сделка закрыта (AFP)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Лионель Месси будет играть в Саудовской Аравии в следующем сезоне.

Как сообщает AFP со ссылкой а источник, знакомый с ходом переговоров, сделка по переходу нападающего в клуб из Саудовской Аравии закрыта. Аргентинец будет играть на Ближнем Востоке со следующего сезона.

Этот же источник назвал сумму контракта, предложенного игроку, «огромной».

Отвечая на запрос AFP, «ПСЖ» ограничился напоминанием о том, что контракт Месси действует до 30 июня.
 
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323 комментария

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falkao2013
Ждём через пару часов новость,что Месси в следующем году будет играть в Европе.
+224
-15
+209
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Фут.Боль
Даже если и перейдет, то ничего такого. За такие деньги можно даже на верблюде прямо из Парижа стартануть 30 июня)
+159
-28
+131
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Sizy Sov
Ответ Алексей Петров
ужас
Завтра выйдет новость что он точно перейдет в Барселону
+128
-10
+118
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Арман Досжанов
Как же тяжело фанам что нужно противоречить себе что это не верблюдная лига
+82
-18
+64
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Neclerque
С детства за Аль-Хиляль, если чо
+54
0
+54
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Иван Иванов
Ответ Фут.Боль
Даже если и перейдет, то ничего такого. За такие деньги можно даже на верблюде прямо из Парижа стартануть 30 июня)
Я бы за такие деньги кругосветное путешествие на верблюде устроил бы!
+48
-1
+47
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Евгений Лифшиц
Ответ Фут.Боль
Даже если и перейдет, то ничего такого. За такие деньги можно даже на верблюде прямо из Парижа стартануть 30 июня)
👟 ➡️ 🥾
+49
-5
+44
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Алексей Петров
ужас
+45
-10
+35
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Алексей Полиенков
Ответ falkao2013
Ждём через пару часов новость,что Месси в следующем году будет играть в Европе.
Или в МЛС)
+27
-1
+26
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Родя Раскольников
Ответ falkao2013
Ждём через пару часов новость,что Месси в следующем году будет играть в Европе.
Ну не будет же спортс постить Романо и Эдула, которые говорят что Месси все еще ждет Барсу и не принял решения. Скучно это. Давайте лучше запостим ноунейм источник - это более соответствует репутации спортса.
+30
-13
+17
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Любитель побеждать
Роналду поехал за баблом кричали они, а Месси нужны титулы в Европе)) ну ок
+23
-6
+17
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Evgeny Trifonov
Одновременно с этим "верблюжья лига" становится одним из сильнейших чемпионатов
+35
-24
+11
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Nintendo_hero
Перейдет и уйдет в аренду в барсу, а арабы будут зп платить
+10
-2
+8
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Вера Алексеевна
Ответ Neclerque
С детства за Аль-Хиляль, если чо
Еще мой прадед за Аль-Хиляль болел!
+8
0
+8
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Александр Шашков
Ответ Фут.Боль
Даже если и перейдет, то ничего такого. За такие деньги можно даже на верблюде прямо из Парижа стартануть 30 июня)
А говорили роналду за деньги пошел, что теперь скажите фаны пепси
+18
-10
+8
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Alon Raven
Ответ Александр Шашков
А говорили роналду за деньги пошел, что теперь скажите фаны пепси
Говорили, что Рон двуличная #₽&@#. Он до этого говорил, что никогда не будет завершать карьеру в колхозном чемпионате, даже если будут много предлагать и обязательно завершит карьеру в одном из топ чемпионатов. А в итоге перешёл в ещё более колхозный чемпионат. Вот что ему припоминали.
+14
-7
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Maxxxim87
Опровергнут скоро
+10
-3
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Владислав Бегагаев
Ответ Экспертное мнение
Это верблюдная лига. Месси единственный игрок в истории который способен ехать туда с чистой совестью после того как выиграл в футболе всё возможное)) Плюс он никогда не говорил, что не поедет играть туда, как некоторые балаболы. У Лео всё ровно)
Так же ровно, как и у его фанатиков на спортсе
+9
-3
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OKayDoodle
Я так устал читать эти противоречивые новости... никакого фактчекинга, только ретрансляция
+7
-2
+5
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Alon Raven
Ответ Арман Досжанов
Как же тяжело фанам что нужно противоречить себе что это не верблюдная лига
Месси никогда не говорил ничего про "колхозную лигу". Так что противоречий нет, в отличии от фанатов рона, которые полностью игнорируют его слова о том, что он никогда не будет играть в колхохной лиге.
+7
-2
+5
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Игорь Новиков
Ответ Родя Раскольников
Ну не будет же спортс постить Романо и Эдула, которые говорят что Месси все еще ждет Барсу и не принял решения. Скучно это. Давайте лучше запостим ноунейм источник - это более соответствует репутации спортса.
Написать про AFP, одно из ведущих агентств мира, "ноунейм источник" может только очень забавный человек.
+15
-10
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Андрей Хенто
Ответ несахар
для имиджа такой поворот в карьере не во благо. что ни говори, потомки будут говорить, что продался ради денег.
Потомки об этом не будут вспоминать. Не помню, чтобы кто-то предъявлял Пеле, Кройфу, Беккенбауэру, Раулю, Хави или Иньесте, Ривалдо, что они испортили себе этим имидж. Все вспоминают их игру, достижение и наследние, которое они оставили в мире футбола. Роналду с Месси больше 15 лет играли на высочайшем уровне, выиграли все что только возможно и не по одному разу, побили столько рекордов. Имеют право поиграть под конец карьеры в свое удовольствие, без особого давления и за огромнейшие деньги коих мало никогда не бывает.
+5
0
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kemal_spartak
Ответ Evgeny Trifonov
Одновременно с этим "верблюжья лига" становится одним из сильнейших чемпионатов
Тся
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falkao2013
Ответ Эрнандес Эрнандес
У Месси даже играть за клуб нет возможности, из-за того, что его отстранили 😁 Хлопнул 😆
Так отстранили, что вчера фото с тренировки показывали😅
+4
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AC_Milan_7
Думаю от 500 миллионов в год сложно отказаться кем бы не был!
+4
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