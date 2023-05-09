Лионель Месси будет играть в Саудовской Аравии в следующем сезоне.

Как сообщает AFP со ссылкой а источник, знакомый с ходом переговоров, сделка по переходу нападающего в клуб из Саудовской Аравии закрыта. Аргентинец будет играть на Ближнем Востоке со следующего сезона.

Этот же источник назвал сумму контракта, предложенного игроку, «огромной».

Отвечая на запрос AFP, « » ограничился напоминанием о том, что контракт Месси действует до 30 июня.



Месси и Бускетс перейдут в «Аль-Хилаль». Альба тоже, если расторгнет контракт с «Барсой» (El Chiringuito)