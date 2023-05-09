Булыкин про «Зенит» и 5 млн премиальных: «За один матч – много. Хотя в «Аяксе» за чемпионство премиальные были намного больше – в десять раз»

Теги Зенит Дмитрий Булыкин Аякс премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Булыкин прокомментировал сумму премиальных футболистам «Зенита» после победы над «Спартаком».

В матче 26-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России.

Сообщалось, что за победу в этом матче игроки «Зенита», вышедшие в стартовом составе, получили премиальные в размере 5 миллионов рублей.

– В любом клубе можно срезать бюджет в два раза и практически ничего не поменяется.

Но у «Зенита» такой бюджет, что если срезать его в два раза, все равно будет очень много.

У них есть хорошие спонсоры и поэтому они ни о чем не думают и явно уменьшать бюджет не хотят.

– И все же, пять миллионов за этот матч – много или мало?

– За один матч – это, конечно, много. Но, возможно, наложило отпечаток то, что это был чемпионский матч.

Однако я помню, в «Аяксе» за чемпионство премиальные были намного больше – в десять раз. В то же время за игру там бонусы были меньше.

Руководители говорили – смысл платить вам большие премиальные, если в конце вы не выиграете чемпионат или не выходите в Лигу чемпионов. Та же система распространялась и на Кубок страны, – сказал бывший нападающий сборной России.

8 комментариев

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Игорь Ерофеенков
да не за матч эти премиальные, а за чемпионство. надоело уже...
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Диме явно сложно с нулями, не может быть такого в Голландии, у них нет трубы
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Evgeniy 72
Ответ Pushkin_CR7
Что-то в ноликах Дима запутался. В Аяксе премиальные каждому игроку 50млн рублей, это примерно 600-700 тысяч евро, в разные годы по курсу. В Эредивизии таких зп у некоторых нет, даже в Аяксе, как такие премиальные давали?
Что тебя удивляет ? У Нидерландов тогда только одна путёвка в ЛЧ была, то есть чемпионство и попадание в ЛЧ суммировались. То есть либо сезон успешный, либо провальный, резонно бонусами было поощрять мотивацию игроков именно от успеха клуба, тем более что это окупалось за счёт спонсоров, TV, и выплат от УЕФА.
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