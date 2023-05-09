Булыкин про «Зенит» и 5 млн премиальных: «За один матч – много. Хотя в «Аяксе» за чемпионство премиальные были намного больше – в десять раз»

Дмитрий Булыкин прокомментировал сумму премиальных футболистам «Зенита» после победы над «Спартаком».

В матче 26-го тура Мир «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России.

Сообщалось, что за победу в этом матче игроки «Зенита», вышедшие в стартовом составе, получили премиальные в размере 5 миллионов рублей.

– В любом клубе можно срезать бюджет в два раза и практически ничего не поменяется.

Но у «Зенита» такой бюджет, что если срезать его в два раза, все равно будет очень много.

У них есть хорошие спонсоры и поэтому они ни о чем не думают и явно уменьшать бюджет не хотят.

– И все же, пять миллионов за этот матч – много или мало?

– За один матч – это, конечно, много. Но, возможно, наложило отпечаток то, что это был чемпионский матч.

Однако я помню, в «Аяксе» за чемпионство премиальные были намного больше – в десять раз. В то же время за игру там бонусы были меньше.

Руководители говорили – смысл платить вам большие премиальные, если в конце вы не выиграете чемпионат или не выходите в Лигу чемпионов. Та же система распространялась и на Кубок страны, – сказал бывший нападающий сборной России.