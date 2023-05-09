«Реал» выиграл 1 из 5 последних матчей против «Ман Сити»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» лишь раз проиграл «Реалу» за последние 5 матчей.

Команды Пепа Гвардиолы и Карло Анчелотти сегодня сыграли вничью со счетом 1:1 в полуфинале Лиги чемпионов.

«Горожане» начиная с февраля 2020 года трижды подряд обыграли мадридцев и один раз уступили – в прошлогоднем полуфинале.

В следующий раз они встретятся 17 мая в Манчестере в ответном матче 1/2 финала ЛЧ.

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170 комментариев

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Granero-24
Бразилец забил бразильцу, а белгиец забил белгийцу!
+175
-5
+170
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kaka10
Ответ Granero-24
Бразилец забил бразильцу, а белгиец забил белгийцу!
ну ранее Куртуа забил девушке Брюйне, поэтому тут ничья
+134
-10
+124
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Asad Nizamov
Рюдигер провел матч жизни за Реал, отлично сыграл
+91
-7
+84
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Вечно Молодой
В начале матча думал, что Сити пройдет катком. Но когда увидел насколько спокоен Реал, даже в критические моменты, это было красиво. Ощущение футбольного величия присутствовало сегодня от Реала
+78
-15
+63
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Фёдор Кузнецов
С каждым матчем ЛЧ всё больше думаю, какой же шикарный игрок Винисиус
+62
-8
+54
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Isa Babaev
Но игра была действительно хорошая, только Бензема сам не свой был
+38
-3
+35
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Фёдор Кузнецов
Интересный факт Реал 2 раза выходил в финал ЛЧ не выиграв первый матч, с Сити в 2016 и с Сити в 2022
+34
-8
+26
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stormzz
Так и не показали возможный аут🥴
+27
-3
+24
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Реал смотрелся очень недурно в этом матче
+25
-3
+22
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Coodesnik
Ответ Isa Babaev
Но игра была действительно хорошая, только Бензема сам не свой был
Ну и Холанд ни о чем)
+23
-4
+19
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57s6w79qhh
Рюдигер конечно хорош, но Камавинга это что-то с чем то. Уничтожил весь фланг Сити. Парень в огне просто.
+20
-2
+18
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takehiko
Камавинга случайно весь левый фланг схавал
+18
-2
+16
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ПомБур-Шиномонтажник
кто-нибудь скажет почему ВАР не смотрел чтотперед голом МС мяч ушел за боковую линию. Очевидный аут
+26
-10
+16
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Александр Рабонов
Ответ Роман
Реал прошел Сити в прошлом сезоне. К черту статистику.
Да че вы написываете про прошлый год?) Одна и таже пластинка или извuлuHa на всех?))
+19
-6
+13
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Роман
Реал прошел Сити в прошлом сезоне. К черту статистику.
+32
-20
+12
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Агитатор
Прекрасный матч! Давненько не видел футбола с такой самоотдачей и качеством в обе стороны. У Реала выпадал Бензема: запорол пару моментов. На самом деле забить второй могли и те и другие, но Реал, на мой взгляд, был ближе. Надеюсь, второй матч будет не хуже! надеюсь на второй матч поставят не вялого Трушечкина, а кого-то пободрее. Ему такой матч дали комментировать, а он прогундел его так как будто это было Торпедо Факел
+12
-1
+11
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VuNePonimaete
а за всю десятилетнюю историю противостояний у обоих команд по 4 победы и 2 ничьи, но так инфу подавать мы не будем
+10
0
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Мердан Атаджанов
почему не показали момент с потенциальным выходом мяча в аут перед голом МС? до конца матча ждал
+11
-1
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Kolya T
Ответ kaka10
ну ранее Куртуа забил девушке Брюйне, поэтому тут ничья
Ахахах
+10
-1
+9
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Интеллигентный колхозник
Звучит круто для Сити.
Только из двух противостояний команды выиграли по одному, а в текущем ещё ничего не решено. При этом Реал, победив Сити, взял ЛЧ, а Сити, победив Реал, проиграл Лиону.
Так что статистика непоказательна…
+9
0
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f0rmoceft
Реал даже в плохом состоянии не даёт Сити победить)
+15
-7
+8
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Camp_Nou
Реал забил, когда Сити играл явно лучше. Сити забил, когда Реал давил Сити в свою штрафную. Сити дома вынес Лейпциг и Баварию. Реал в гостях уничтожил Ливерпуль и Челси. Во второй игре мясо будет.
+8
0
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Bohdan Kravets
Ответ Фёдор Кузнецов
Интересный факт Реал 2 раза выходил в финал ЛЧ не выиграв первый матч, с Сити в 2016 и с Сити в 2022
Только оба раза Реал играл первый матч на выезде, а в этот раз - дома
+8
0
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ten Hag
Ответ Фёдор Кузнецов
С каждым матчем ЛЧ всё больше думаю, какой же шикарный игрок Винисиус
Но на уровень звездочки Фати не выйти, без вариантов)
+20
-12
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Нефанатик
С таким судьей у Реала даже теоретических шансов не было. Давно не видел на столько одностороннего судейства. Сити играют волейбол, Родри делает что хочет и обходится без желтой. А резервный кто? Герой аргентины.
+21
-13
+8
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