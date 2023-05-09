«Реал» выиграл 1 из 5 последних матчей против «Ман Сити»

«Манчестер Сити» лишь раз проиграл «Реалу» за последние 5 матчей.

Команды Пепа Гвардиолы и сегодня сыграли вничью со счетом 1:1 в полуфинале Лиги чемпионов.

«Горожане» начиная с февраля 2020 года трижды подряд обыграли мадридцев и один раз уступили – в прошлогоднем полуфинале.

В следующий раз они встретятся 17 мая в Манчестере в ответном матче 1/2 финала ЛЧ.