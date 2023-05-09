«Реал» выиграл 1 из 5 последних матчей против «Ман Сити»
«Манчестер Сити» лишь раз проиграл «Реалу» за последние 5 матчей.
Команды Пепа Гвардиолы и Карло Анчелотти сегодня сыграли вничью со счетом 1:1 в полуфинале Лиги чемпионов.
«Горожане» начиная с февраля 2020 года трижды подряд обыграли мадридцев и один раз уступили – в прошлогоднем полуфинале.
В следующий раз они встретятся 17 мая в Манчестере в ответном матче 1/2 финала ЛЧ.
Только из двух противостояний команды выиграли по одному, а в текущем ещё ничего не решено. При этом Реал, победив Сити, взял ЛЧ, а Сити, победив Реал, проиграл Лиону.
Так что статистика непоказательна…