Навка о Дне Победы: «Бог судья тем, кто стирает и искажает память о подвигах своих предков. А мы помним и гордимся!»

Татьяна Навка поздравила подписчиков с Днем Победы.

«С Днем Победы! С днем общей победы советского народа над фашизмом, и что сейчас особенно важно – днем памяти великого подвига наших бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек во время Второй мировой войны!

Этот день памяти отваги, чести, долга и подвига навсегда в наших сердцах! 🙏 Его нельзя стереть из истории и памяти поколений, их великая жертва во имя блага будущих поколений навсегда вписана в историю и впечатана в память потомков!

Бог судья тем людям, которые стирают и искажают память о подвигах своих же предков, обесценивая их жизнь и подвиги.

А мы помним, и мы гордимся!

🔺Герой нашей семьи – Навка Петр Петрович, родом из Донецка, красноармеец, краснофлотец, который участвовал в освобождении Севастополя, был ранен в марте 1942-го, награжден медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За оборону Кавказа».

Своим детям я рассказываю и о подвигах нашего дедушки, и о том, каким он был замечательным человеком!» – написала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Фото: инстаграм Татьяны Навки