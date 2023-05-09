Навка о Дне Победы: «Бог судья тем, кто стирает и искажает память о подвигах своих предков. А мы помним и гордимся!»
Татьяна Навка поздравила подписчиков с Днем Победы.
«С Днем Победы! С днем общей победы советского народа над фашизмом, и что сейчас особенно важно – днем памяти великого подвига наших бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек во время Второй мировой войны!
Этот день памяти отваги, чести, долга и подвига навсегда в наших сердцах! 🙏 Его нельзя стереть из истории и памяти поколений, их великая жертва во имя блага будущих поколений навсегда вписана в историю и впечатана в память потомков!
Бог судья тем людям, которые стирают и искажают память о подвигах своих же предков, обесценивая их жизнь и подвиги.
А мы помним, и мы гордимся!
🔺Герой нашей семьи – Навка Петр Петрович, родом из Донецка, красноармеец, краснофлотец, который участвовал в освобождении Севастополя, был ранен в марте 1942-го, награжден медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За оборону Кавказа».
Своим детям я рассказываю и о подвигах нашего дедушки, и о том, каким он был замечательным человеком!» – написала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Фото: инстаграм Татьяны Навки
9 Мая он брал бутылку водки, закрывался на кухне, молчал, обхватив голову руками. Ничего нам не рассказывал о войне.
Для него это был день скорби, боли...
Он точно ничего не хотел повторить.
О ком она говорит?
И встречу там войной убитых братьев:
— Ну, как страна? Как Родина? Как дом?..
Впервые им захочется солгать мне.
Как павшим на полях большой войны
Сказать, что больше нет уже страны?..
(Расул Гамзатов).
Они все защищали большую страну, все, независимо от национальности.
Он, если что, об этом писал.. с сожалением.