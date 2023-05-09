Навка о Дне Победы: «Бог судья тем, кто стирает и искажает память о подвигах своих предков. А мы помним и гордимся!»

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Татьяна Навка поздравила подписчиков с Днем Победы.

«С Днем Победы! С днем общей победы советского народа над фашизмом, и что сейчас особенно важно – днем памяти великого подвига наших бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек во время Второй мировой войны!

Этот день памяти отваги, чести, долга и подвига навсегда в наших сердцах! 🙏 Его нельзя стереть из истории и памяти поколений, их великая жертва во имя блага будущих поколений навсегда вписана в историю и впечатана в память потомков!

Бог судья тем людям, которые стирают и искажают память о подвигах своих же предков, обесценивая их жизнь и подвиги.

А мы помним, и мы гордимся!

🔺Герой нашей семьи – Навка Петр Петрович, родом из Донецка, красноармеец, краснофлотец, который участвовал в освобождении Севастополя, был ранен в марте 1942-го, награжден медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За оборону Кавказа».

Своим детям я рассказываю и о подвигах нашего дедушки, и о том, каким он был замечательным человеком!» – написала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Фото: инстаграм Татьяны Навки

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67 комментариев

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Olga.t
Мой свёкор (царствие ему небесное) воевал на бронепоезде.
9 Мая он брал бутылку водки, закрывался на кухне, молчал, обхватив голову руками. Ничего нам не рассказывал о войне.
Для него это был день скорби, боли...
Он точно ничего не хотел повторить.
+139
-14
+125
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Olga.t
а кто эти люди, кто стирает и искажает память о подвиге предков?
О ком она говорит?
+87
-18
+69
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Виталий Чунихин
Вы опошлили некогда большой день. залезли своими грязными лапами.
+59
-11
+48
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Olga.t
Когда я окажусь на свете том…
И встречу там войной убитых братьев:
— Ну, как страна? Как Родина? Как дом?..
Впервые им захочется солгать мне.
Как павшим на полях большой войны
Сказать, что больше нет уже страны?..
(Расул Гамзатов).
+51
-8
+43
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YOKODZUMA
Ответ Olga.t
а кто эти люди, кто стирает и искажает память о подвиге предков? О ком она говорит?
Ну те кто заявляют что ссср победил в одиночку. Что ленд Лиз на фиг не нужен был. Что США Великобритания и вообще все страны присоединились только когда стал ясен результат.
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Бедоносец
Вечная память героям!
+46
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+38
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Tony Lee
Паразиты на костях дедов.
+42
-9
+33
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Батыр Жиенбаев
Гражданка США рассказывает детям с паспортом США о дедушке герое украинце.
+38
-7
+31
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Адриана
Как раз такие ,как Навка ничего не помнят и всё САМИ стирают с памяти.
+43
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+30
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Igor Vladimirov
Зачем этот ненужный пафос? А дома молча помянуть предков нельзя? Без надрыва, обвинений в адрес других (кто не хочет поминать) и прочее?
+29
-7
+22
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Виталий Чунихин
Вы опошлили некогда большой день. залезли своими грязными лапами.
Я бы сказал, что они использовали этот день для своих политических амбиций, и у них получилось
+21
-3
+18
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Крыс Пол
А что, реально где-то считают, что во второй мировой Союз проиграл, а Германия победила, отбив атаку оккупационных войск агрессора? Или о каком искажении идет речь?
+26
-8
+18
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Manukello
этот текст она набирала сидя в своем дворце или во время езды в своей иномарке сверх-лакшери класса?
+21
-4
+17
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Михаил Лихачёв
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ. С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!!
+20
-3
+17
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Хаскерс
С Днем Победы, друзья!
+12
0
+12
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Olga.t
Ответ Sla Slo
Да, СССР - страны -победителя,, больше нет.. Он, если что, об этом писал.. с сожалением.
к чему это уточнение "если что"?
Они все защищали большую страну, все, независимо от национальности.
+16
-5
+11
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Рус Киссенжер
Ответ Митя Коваленко
считают, что сша главный победитель
США так не считают. победила коалиция трёх стран. все это знают.
+15
-6
+9
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Алексей Толстюк
Ответ Frenki Mason
те кто 9 мая днём Европы делают
Возможно стоит уже перестать воспевать событие 80летней давности?) Почему не празднуют Греки победу над Ксерксом и парадами не ходят?)
+23
-17
+6
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Sla Slo
Ответ Olga.t
Когда я окажусь на свете том… И встречу там войной убитых братьев: — Ну, как страна? Как Родина? Как дом?.. Впервые им захочется солгать мне. Как павшим на полях большой войны Сказать, что больше нет уже страны?.. (Расул Гамзатов).
Да, СССР - страны -победителя,, больше нет..
Он, если что, об этом писал.. с сожалением.
+14
-8
+6
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depressive_monk
Ответ deepdish
Комментарий удален модератором
Я так понимаю, пишете из под Бахмута, победитель?
+8
-3
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Stormbringer
Ответ Olga.t
Мой свёкор (царствие ему небесное) воевал на бронепоезде. 9 Мая он брал бутылку водки, закрывался на кухне, молчал, обхватив голову руками. Ничего нам не рассказывал о войне. Для него это был день скорби, боли... Он точно ничего не хотел повторить.
Ну про повторить я в новости ничего не вижу, а то как каждый потом проводил этот день - личная история, которую надо уважать. Кто-то, как ваш свекор, кто-то встречаясь с сослуживцами или рассказывая школьникам о тех событиях, кто-то никак.
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Igor Vladimirov
Ответ Shuba Jr.
а потому, что им пообещали несколько центов, чтобы они отказались от своей Родины, от своей страны!!! им сказали, что СССР напала на Германию, на всю Европу, сбросила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. сказали, что так нужно твердить везде и всюду. за это дадут несколько центов. а у них же ничего святого нет, лишь бы платили
СССР нет давно. А Россия и ее коррумпированная власть просто украли победу у наших великих предков. И теперь всякая жалкота типа Навки на них пиарится
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HRYNDEL
Вот вроде с праздником поздравила, а тошно!!!
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Алексей Толстюк
Ответ Вадим flanec
У греков и спроси.
Зачем у них спрашивать за то что они не делают?)
+7
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Павел Мельников
Ответ Olga.t
Мой свёкор (царствие ему небесное) воевал на бронепоезде. 9 Мая он брал бутылку водки, закрывался на кухне, молчал, обхватив голову руками. Ничего нам не рассказывал о войне. Для него это был день скорби, боли... Он точно ничего не хотел повторить.
Таких ветеранов было очень и очень много, практически целая страна. Чем их оставалось меньше, тем пышнее становился праздник. Первые двадцать лет даже ежегодного парада не проводили.
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