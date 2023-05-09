Серджи Бускетс принял решение покинуть «Барселону».

Срок контракта полузащитника с каталонским клубом истекает 30 июня.

Как пишет Marca, 34-летний футболист решил уйти из «Барсы» по завершении сезона и сообщил об этом внутри команды.

Пока неизвестно, когда сделает официальное заявление.

Возможно, он дождется момента, когда « » выиграет чемпионский титул в . Есть вероятность, что это произойдет уже на следующем матче против «Эспаньола».

Ранее сообщалось, что у испанца есть предложения от «Интер Майами» и одного из клубов Саудовской Аравии.

Бускетс – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он дебютировал в 2008 году.

В составе сине-гранатовых хавбек восемь раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз – Кубок и Суперкубок страны, по три раза – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.