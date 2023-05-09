Бускетс уйдет из «Барселоны» летом. Он сообщил об этом команде
Серджи Бускетс принял решение покинуть «Барселону».
Срок контракта полузащитника с каталонским клубом истекает 30 июня.
Как пишет Marca, 34-летний футболист решил уйти из «Барсы» по завершении сезона и сообщил об этом внутри команды.
Пока неизвестно, когда Бускетс сделает официальное заявление.
Возможно, он дождется момента, когда «Барселона» выиграет чемпионский титул в Ла Лиге. Есть вероятность, что это произойдет уже на следующем матче против «Эспаньола».
Ранее сообщалось, что у испанца есть предложения от «Интер Майами» и одного из клубов Саудовской Аравии.
Бускетс – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он дебютировал в 2008 году.
В составе сине-гранатовых хавбек восемь раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз – Кубок и Суперкубок страны, по три раза – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Бускетс - легенда мирового футбола. Очень жаль, что уходит эпоха. Вырос на футболе многих игроков, в том числе Серджи.
Удачи в будущем!
Помню как многие фанаты по всему миру на старте его карьеры не понимали, в чем его прикол, и почему он незаменимый игрок Барсы и сборной.
Но конечно люди, которые понимают игру сразу все поняли. Один из умнейших игроков в истории.
Человек одним движением мог ломать прессинг лучших команд мира. Идеальная техника, идеальная культура паса. Игрок, который контролирует темп матча.
Один из гоатов опорной зоны.
Жалко конечно. Почти все игроки того золотого поколения либо закончили, либо заканчивают.
Страшно за следующий сезон теперь вдвойне - его уход не означает что мы увидим новую кровь из нашей школы. Будут навесики - будут ставить Фрэнки на позицию опорника, пассажира Гарсию в опорку и на десерт Роберто.
Капитаном будет МАТШ с 99 процентной вероятностью.