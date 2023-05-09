Бускетс уйдет из «Барселоны» летом. Он сообщил об этом команде

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Серджи Бускетс принял решение покинуть «Барселону».

Срок контракта полузащитника с каталонским клубом истекает 30 июня.

Как пишет Marca, 34-летний футболист решил уйти из «Барсы» по завершении сезона и сообщил об этом внутри команды.

Пока неизвестно, когда Бускетс сделает официальное заявление.

Возможно, он дождется момента, когда «Барселона» выиграет чемпионский титул в Ла Лиге. Есть вероятность, что это произойдет уже на следующем матче против «Эспаньола».

Ранее сообщалось, что у испанца есть предложения от «Интер Майами» и одного из клубов Саудовской Аравии.

Бускетс – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он дебютировал в 2008 году.

В составе сине-гранатовых хавбек восемь раз выиграл чемпионат Испании, по семь раз – Кубок и Суперкубок страны, по три раза – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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71 комментарий

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ISkO
Легенда. Последний игрок из команды Пепа.
+109
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hompos
Ответ Hhh Rassss
кто будет капитаном?
Тер Стеген
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AnMe
Ух ты ж..Не знаю, правда ли. Поверю, когда официально подтвердит достоверный источник.
Бускетс - легенда мирового футбола. Очень жаль, что уходит эпоха. Вырос на футболе многих игроков, в том числе Серджи.
+41
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JENNINGS
Если информация подтвердится, как болельщик «Реала» хочется заявить: спасибо за всё, Серджи! Твой вклад в лучшую команду в истории «Барсы» трудно переоценить, а наблюдать за соперничеством моего клуба с твоим было по истине здорово, интересно и интригующе, хоть и местами нервно :)
Удачи в будущем!
+39
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JENNINGS
Ответ Максим Васильев
А Альба?
Гвардиола покинул «Барселону» летом 2012 г. Тем же летом Альба наоборот, перешёл в каталонский клуб
+12
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AnMe
Ответ JENNINGS
Если информация подтвердится, как болельщик «Реала» хочется заявить: спасибо за всё, Серджи! Твой вклад в лучшую команду в истории «Барсы» трудно переоценить, а наблюдать за соперничеством моего клуба с твоим было по истине здорово, интересно и интригующе, хоть и местами нервно :) Удачи в будущем!
О как я понимаю. Как болельщик «Барсы» также надеюсь на продолжение карьеры Модрича и Крооса🤝 это те игроки, которых нельзя не уважать (также Хави и Иньеста), благодаря которым была «эпоха» команд у Барсы до 15 года Барсы и у Реала после и по настоящий момент. Все же тяжело было прощаться с Хави и Иньестой, остались последние крепыши.
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kanvev
Прощай Легенда
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Black Phoenix
У Серджи была прекрасная охота за трофеями в Барселоне. Последний из старой гвардии, что застал эпоху Месси, Хави, Иньесты, великой МСН, феерии в еврокубках с Гвардиолой, и так далее.
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человек-муравей человек-физрук
если Бускетс перейдет в пустынную лигу вместе с Месси ее начнут реально смотреть а не просто читать в новостях
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Kabardinka
Похилял в Аль-Хиляль..
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zhugarmek
Помню как ненавидел его, когда он начал вытеснять из состава Йайа Туре. Но время показал кто Пеп Гвардьола а кто диванный критик
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Андрей Хенто
Ответ Иван Иванов
Кто такой Серджи Роберто, чувак?! Чтобы быть капитаном?! 😂
В испанских клубах ( не во всех) есть правило, что капитан не тот, кто возможно больше подходит на роль лидера, а тот, кто дольше всех находится в клубе.
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Iamliam
История про Аль-Хилаль таким образом подтверждается. Спортс нужно подумать, чтобы поднять арабскую лигу повыше к топ5 в блоке с чемпионатами, скоро походу пол сайта будет ее смотреть)
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Hhh Rassss
кто будет капитаном?
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falkao2013
Легендарный игрок! Замены Серхио ещё нет ни в Барселоне, ни в сборной.
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Raindrop Drop Top
Ожидаемо, правильное решение! Пора строить команду дальше, отпускаем легенду и безоговорочно лучшего опорника мира последних 15 лет на чемпионской ноте, все как и подобает капитану
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Исмаилгаджи Хачалов
Легенда ,даже не представляю кем Барса может его заменить
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Сергей
Я очень долго пытался сформулировать для себя чем же Бускетс так крут. И когда-то понял, что он идеальная "стенка", не в смысле спартаковской, а обычной. Он всегда там, где партнёр под давлением, всегда идеально подстраивается, чтобы с ним отыгрались и он мог направить атаку в нужном направлении, тогда у него это были Хави и Иньеста чаще всего. Не, что ни говори, а это было искусство!!! А помните батю его в трикошках в ЛЧ, когда Барса в очень крутой форме играла
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Setdow Kazuto
Вот и подошла к концу 15 летняя история легенды Барселоны.
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Moffo
Буск так долго играет на топ уровне что ощущение что ему 70, а не 34.
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London.is.blue
Бускетс - это искусство футбола.
Помню как многие фанаты по всему миру на старте его карьеры не понимали, в чем его прикол, и почему он незаменимый игрок Барсы и сборной.
Но конечно люди, которые понимают игру сразу все поняли. Один из умнейших игроков в истории.

Человек одним движением мог ломать прессинг лучших команд мира. Идеальная техника, идеальная культура паса. Игрок, который контролирует темп матча.
Один из гоатов опорной зоны.

Жалко конечно. Почти все игроки того золотого поколения либо закончили, либо заканчивают.
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Андрей Хенто
Шикарный игрок, один из любимых в Барселоне. Отличный опорник, роль которого вроде бы была незаметна, но именно он один из главных творцов тех побед Барселоны, просто в голове всегда остается тот, кто отдал голевую передачу или забил гол, а не тот, кто сделал все для того чтобы отобрать и доставить мяч к атакующим игрокам. Заслужил поиграть в свое удовольствие, без давления и подзаработать на пенсию.
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Inside 88 LW
Сергио успехов и спасибо за невероятный уровень футбола что он демонстрировал. Безусловно легенда клуба! И его решение вдвойне доказывает это. Спасибо ещё раз и очень жаль факту Роберто и его продления. А так же это помимо возраста -1 думающий игрок.
Страшно за следующий сезон теперь вдвойне - его уход не означает что мы увидим новую кровь из нашей школы. Будут навесики - будут ставить Фрэнки на позицию опорника, пассажира Гарсию в опорку и на десерт Роберто.
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Кирилл
Ответ Karl0709
В Барселоне следующий на капитанскую повязку Роберто , а уже после ухода в 24 году будет Марк
При всем уважении к Роберто, но он не будет игроком основы в следующем сезоне.

Капитаном будет МАТШ с 99 процентной вероятностью.
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Футбол_это_жизнь
Неужели все таки все едут в СА с Месси?
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