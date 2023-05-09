Игроки старта «Зенита» получили по 5 млн рублей за победу над «Спартаком» («РБ Спорт»)
Игроки стартового состава «Зенита» получили по 5 миллионов рублей за победу над «Спартаком».
Об этом сообщает «РБ Спорт». Утверждается, что футболисты, оставшееся в запасе, заработали около 2 миллионов рублей премиальных.
Напомним, «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в 26-м туре Мир РПЛ. Эта победа позволила сине-бело-голубым досрочно оформить чемпионство.
Аршавин об РПЛ: «Зенит» прибивает всех четыре года, завтра будет так же. Обыграй «Спартак» – и ты чемпион. Премиашки двойные-тройные»
победу Зенита?
А так, Алёша ваш инфантильная животинушка.