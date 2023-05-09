Игроки старта «Зенита» получили по 5 млн рублей за победу над «Спартаком» («РБ Спорт»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия деньги Футбол

Игроки стартового состава «Зенита» получили по 5 миллионов рублей за победу над «Спартаком».

Об этом сообщает «РБ Спорт». Утверждается, что футболисты, оставшееся в запасе, заработали около 2 миллионов рублей премиальных.

Напомним, «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в 26-м туре Мир РПЛ. Эта победа позволила сине-бело-голубым досрочно оформить чемпионство. 

Аршавин об РПЛ: «Зенит» прибивает всех четыре года, завтра будет так же. Обыграй «Спартак» – и ты чемпион. Премиашки двойные-тройные»

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66 комментариев

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Виктор Костиков
Это из каких же средств Миллер платит такие деньги за один матч?! Не пора счётной палате заняться своим делом?
+101
-15
+86
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Bob_Kolomb
Вдумайтесь на секундочку, товарищи. За 90 минут мяч попинать, заплатили 5млн. Ветеранам войны, которые рисковали своей жизнью за наше будущее несколько лет, людям, которых с каждым годом становится всё меньше - 10 тысяч рублей.
+68
-10
+58
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Oleg Olegov
Это получается Ренан и Кассьера получили по 5, а Мантуан и Сергеев по 2?)
+38
-4
+34
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Bashibuzuck
Ответ Виктор Костиков
Это из каких же средств Миллер платит такие деньги за один матч?! Не пора счётной палате заняться своим делом?
"Газпром-национальное достояние"😁
+29
-5
+24
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Forte Live
Труба-то качает! Даже сам Миллер получает в день больше только на 200 тысяч.
+29
-6
+23
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Ростов-на-Дону
А сколько получили Кукуян с Ивановым, обеспечившие эту победу?
+25
-11
+14
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eao79rus
Ничего страшного, московские бабушки всё оплатят
+19
-9
+10
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Дмитрий Пушмин
а судья сколько получил за к
победу Зенита?
+15
-7
+8
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Oleg Olegov
Это получается Ренан и Кассьера получили по 5, а Мантуан и Сергеев по 2?)
нет,оставшееся в запасе, а они вышли на игру
+10
-3
+7
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rus1973
здорово расходуют деньги народа
+8
-2
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Romeo Yankovich
Ответ Колбаскер тут
Зенит за чемпионство заработал 900 млн, может себе позволить отдать 70 игрокам за чемпионский матч
а на зарплаты фиксированные сколько ушло?
+11
-6
+5
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Dizzod
надеюсь будучи благородными людьми они отправят Селихову его долю.
+4
-1
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Павел Клоков
Про Кукуяна с Ивановым забыли написать
+3
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Орхан Фарманов
Ответ Oleg Olegov
Это получается Ренан и Кассьера получили по 5, а Мантуан и Сергеев по 2?)
Все участвовавшие в матче (вроде как даже если это минута) получают, в случае победы, премиальные одинаковые
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Бухгалтер2021
я бы отдал ветеранам эти 5 лямов
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Бухгалтер2021
судей хоть не обидили?
+5
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Игорь Козин
Лучше бы парням на фронт передали , а они всё жируют
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Petr Denisov
Ответ Bob_Kolomb
Вдумайтесь на секундочку, товарищи. За 90 минут мяч попинать, заплатили 5млн. Ветеранам войны, которые рисковали своей жизнью за наше будущее несколько лет, людям, которых с каждым годом становится всё меньше - 10 тысяч рублей.
У Газпрома никаких принципов нет, как и совести, за обычный матч с середнячком такие премиальные давать.
+5
-3
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Konstantin Zorin
Кому 5 лямов за стремную победу, а кому-то повестки.
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Андрей Ермолаев
5? Миллер подкармливает
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Бухгалтер2021
Ответ Виктор
Ну так отдай.
ты здесь каким?
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Любовь Мелехова
Ответ Alexden87
"Всё-таки это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас"...
Нефть тоже народное достояние. Или это другое?
+3
-2
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ARAMIS777
Сергееву Ване как минимум пятак должны выдать.
А так, Алёша ваш инфантильная животинушка.
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Бухгалтер2021
Ответ anton.zaiats
провокатор
он верно написал
+2
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Вадим flanec
А сколько интересно получили Кукуян и Иванов от Газпрома?
+8
-7
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