Ротенберг о победе в ВОВ: «Ни мирной жизни, ни полета Гагарина в космос, ни Суперсерии без этого не было бы. Всеми сегодняшними успехами мы обязаны советскому солдату, дошедшему до рейхстага»
Роман Ротенберг рассказал о связи хоккея и Дня Победы.
Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).
«С Днем Победы! Это главный праздник для нашей страны. Без победы в Великой Отечественной войне не было бы ни спокойной мирной жизни, ни полета Гагарина в космос, ни Суперсерии – не было бы ничего.
Всеми нашими сегодняшними успехами мы обязаны советскому солдату, который дошел до рейхстага и установил там Знамя Победы.
У сборной России есть традиция. Каждый год в канун 9 мая, где бы мы ни находились, – идем возлагать цветы к памятнику советским воинам.
Накатывают слезы, когда видишь фамилии наших бойцов на граните где-нибудь в Чехии, Словакии, Германии или Дании. В такие моменты понимаешь, насколько высокой была цена Победы.
Давайте сегодня отдадим дань памяти нашим отважным предкам, благодаря подвигу которых мы имеем возможность жить и заниматься любимым делом.
Спасибо им за мирное небо над нашими головами!» – написал вице-президент ФХР, главный тренер СКА и «России 25».
Суперсерии с Беларусью тоже бы не было...
И если бы не Ротенберги и их друзья, то готовились бы к чемпионату мира по хоккею...
Другими словами, не на Советском Союзе началась Россия, не на Советском Союзе она закончится. Советская эпоха - часть истории России, пожалуй вершина развития во всех сферах, образование, наука, промышленность, оборона и т. д.
Пора бы уже оставить прошлое в прошлом.