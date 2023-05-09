Ротенберг о победе в ВОВ: «Ни мирной жизни, ни полета Гагарина в космос, ни Суперсерии без этого не было бы. Всеми сегодняшними успехами мы обязаны советскому солдату, дошедшему до рейхстага»

Теги СКА ФХР суперсерия КХЛ Роман Ротенберг история День Победы Юрий Гагарин сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о связи хоккея и Дня Победы.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

«С Днем Победы! Это главный праздник для нашей страны. Без победы в Великой Отечественной войне не было бы ни спокойной мирной жизни, ни полета Гагарина в космос, ни Суперсерии – не было бы ничего.

Всеми нашими сегодняшними успехами мы обязаны советскому солдату, который дошел до рейхстага и установил там Знамя Победы.

У сборной России есть традиция. Каждый год в канун 9 мая, где бы мы ни находились, – идем возлагать цветы к памятнику советским воинам.

Накатывают слезы, когда видишь фамилии наших бойцов на граните где-нибудь в Чехии, Словакии, Германии или Дании. В такие моменты понимаешь, насколько высокой была цена Победы.

Давайте сегодня отдадим дань памяти нашим отважным предкам, благодаря подвигу которых мы имеем возможность жить и заниматься любимым делом.

Спасибо им за мирное небо над нашими головами!» – написал вице-президент ФХР, главный тренер СКА и «России 25».

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95 комментариев

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Ноу криминалити
Ты своими успехами обязан только кооперативу Озеро
+139
-15
+124
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Oleg Olegov
Мирная жизнь, полёт Гагарина в космос и Суперсерия- это точно сегодняшние успехи?
+111
-11
+100
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Азамат011989
Всех с праздником Великой Победы! Здоровья, успехов и мирного неба над головой!
+63
-18
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kushm4n
Ответ Gepard_GRIN
Это советские успехи. Собственно, Роман, упоминает, что всем этим мы обязаны СОВЕТСКОМУ солдату. Советская эпоха - часть истории России, нравится это или не нравится.
Советская эпоха это история советского союза, не России.
+58
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+36
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Dizzod
Ответ molot p
во Франции 200 с лишним лет празднуют день взятия Бастилии и вроде как к диктатуре пока не пришли
потому что президенты регулярно меняются.
+37
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jonnysilverhand01
Как же уже надоели эти спекуляции на тему ВОВ … ещё и постоянные политизированные акции, движемся прям к военной диктатуре какой-то … о каком мирном небе он говорит, БПЛА летают уже над Кремлем, уже про приграничные области молчу … если бы предки узнали о том, что политики довели до конфликта братских народов, многие из них бы сошли с ума …
+43
-16
+27
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ДудьСдулся
Точно!
Суперсерии с Беларусью тоже бы не было...
И если бы не Ротенберги и их друзья, то готовились бы к чемпионату мира по хоккею...
+24
-3
+21
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Gepard_GRIN
Ответ kushm4n
Советская эпоха это история советского союза, не России.
СССР возник не на пустом месте. И РФ возникла не на пустом месте. Более того и РИ в своё время возникла не на пустом месте.
Другими словами, не на Советском Союзе началась Россия, не на Советском Союзе она закончится. Советская эпоха - часть истории России, пожалуй вершина развития во всех сферах, образование, наука, промышленность, оборона и т. д.
+21
-6
+15
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Демид Котов
Конечно хорошие слова от Йозе, но когда он объявит, что завершает карьеру тренера и менеджера в хоккее?
+17
-2
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Gepard_GRIN
Ответ Oleg Olegov
Мирная жизнь, полёт Гагарина в космос и Суперсерия- это точно сегодняшние успехи?
Это советские успехи. Собственно, Роман, упоминает, что всем этим мы обязаны СОВЕТСКОМУ солдату. Советская эпоха - часть истории России, нравится это или не нравится.
+44
-33
+11
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Part-time prophet
Моему деду, родившемуся в Украине, оттуда пошедшему на войну и потерявшему на ней ногу, а после войны переехавшему по работе в Россию, и в страшном сне не приснилось бы, что сделает друг твоего папаши.
+9
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Иванов Иванов
Великую сборную обыграли и радуется ромка
+12
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Стэн Смит
А главное, что не было бы такой талантливой во всех сферах семьи, как Ротенберги.
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Igor Vladimirov
А если бы не обезъяны, от которых люди произошли, то тоже не было бы Гагарина и суперсерии
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Айвенго
Если бы не ВВП, то и суперсерии с Беларусью не было бы никогда.
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Павел Светлов
Ответ MosFzz
Во Франции менты избивают противников непопулярных реформ, поливают из водомётов, как тараканов дихлофосом. Только вы вой не поднимаете. Дудь про это сюжет не снял, зато любит приводит Европу в пример свободной жизни. А под кадрами как наши менты просто заботливо уносят пару дебилов в автозак куча сочувствующих. Как там с пенсионной реформой во Франции? Отменили? Услышали народ? Нет? Как так, там же демократия? Да, во Франции великая демократия, а в России "мрак диктатуры". Как это все вместе умещается в ваших либеральных головах? Парадокс.
Во Франции обходятся жестко, да, но не сажают за "мнение", не дают 25 лет за "фейки", не прячут художников-акционистов в психушки. Задержанный без адвоката с ажанами и говорить не будет. Вы видите разницу?
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Ivan Balashov
Ответ Koulmann
Спекуляции на тему ВОВ никак не отменяют подвига солдат и великой победы. Стоит научиться отделять одно от другого
Вот только к ныне живущим людям (за вычетом горстки совсем уж пожилых стариков) события Второй Мировой не имеют никакого отношения.

Пора бы уже оставить прошлое в прошлом.
+8
-2
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Badfucker
Ммммм. Без победы не было бы мирной жизни? То то я смотрю на Германию, которая живёт в десятки раз мирнее РФ.
+9
-3
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jonnysilverhand01
Ответ MosFzz
Во Франции менты избивают противников непопулярных реформ, поливают из водомётов, как тараканов дихлофосом. Только вы вой не поднимаете. Дудь про это сюжет не снял, зато любит приводит Европу в пример свободной жизни. А под кадрами как наши менты просто заботливо уносят пару дебилов в автозак куча сочувствующих. Как там с пенсионной реформой во Франции? Отменили? Услышали народ? Нет? Как так, там же демократия? Да, во Франции великая демократия, а в России "мрак диктатуры". Как это все вместе умещается в ваших либеральных головах? Парадокс.
Как ты думаешь, если условные митингующие с проспекта Сахарова будут сжигать все машины на своем пути и громить витрины магазинов, что будет делать Рогвардия и МВД ? А ещё, ну ка расскажи мне какие протесты и митинги разрешает действующая власть ? Ты про свободу слова в России будешь рассказывать ? Ты телевизор и порталы новостные давно открывал ? Все кто вещают против действующей власти, сидят уже либо в тюрьме, либо заграницей, ты ещё будешь сравнивать нашу страну с Францией, ты серьезно ? Макрону на стадион было страшно выйти во время финала Кубка Франции по футболу … о чем ты вообще … при чем здесь вообще либерализм … у нас в стране закон ввели о пожизненном за смертную казнь … ты новости то вообще читаешь ? Одному 25 лет дали не за что … при чем здесь услышали народ или нет … если во Франции введут фанайди условный, там 6 республика сразу будет
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molot p
Ответ jonnysilverhand01
Как же уже надоели эти спекуляции на тему ВОВ … ещё и постоянные политизированные акции, движемся прям к военной диктатуре какой-то … о каком мирном небе он говорит, БПЛА летают уже над Кремлем, уже про приграничные области молчу … если бы предки узнали о том, что политики довели до конфликта братских народов, многие из них бы сошли с ума …
во Франции 200 с лишним лет празднуют день взятия Бастилии и вроде как к диктатуре пока не пришли
+20
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Павел Светлов
Ответ molot p
во Франции 200 с лишним лет празднуют день взятия Бастилии и вроде как к диктатуре пока не пришли
как раз день взятия Бастилии -- это победа народа над диктатурой, тут грех не праздновать... и, да, предвидя вопросы, я не представляю, чтобы в 1917 на Зимнем повесили табличку "Здесь Танцуют"! Скорее "наливай балтийский чай".
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summerglau
Ответ MosFzz
Во Франции менты избивают противников непопулярных реформ, поливают из водомётов, как тараканов дихлофосом. Только вы вой не поднимаете. Дудь про это сюжет не снял, зато любит приводит Европу в пример свободной жизни. А под кадрами как наши менты просто заботливо уносят пару дебилов в автозак куча сочувствующих. Как там с пенсионной реформой во Франции? Отменили? Услышали народ? Нет? Как так, там же демократия? Да, во Франции великая демократия, а в России "мрак диктатуры". Как это все вместе умещается в ваших либеральных головах? Парадокс.
На данный момент пенсионный возраст во Франции ниже российского на 3 года. А продолжительность жизни выше на 14 лет. Минимальная зарплата в РФ 16000 рублей (190 евро), во Франции 1200 евро (нетто).
+5
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jonnysilverhand01
Ответ molot p
во Франции 200 с лишним лет празднуют день взятия Бастилии и вроде как к диктатуре пока не пришли
Во Франции существуют свободные и независимые выборы, свобода СМИ и нет политизированных акций типо «Бессмертного полка», который использует власть в своих целях … думаю остальное перечислять тебе нет смысла
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-9
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Олег Устименко
Ответ kushm4n
Советская эпоха это история советского союза, не России.
а Россия разве не основная часть советского союза и его единственный правопреемник😳хватит ерунду всякую писать🤨
+4
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ilmir84
Ответ SadButTrue
"Наши бойцы в Дании" это он про кого?
хз, Красная Армия до Дании не дошла, там не партизанили наши, ну учитывая уровень интеллекта блаженного🤡 это скидочка так скажем
+3
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