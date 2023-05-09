Ротенберг о победе в ВОВ: «Ни мирной жизни, ни полета Гагарина в космос, ни Суперсерии без этого не было бы. Всеми сегодняшними успехами мы обязаны советскому солдату, дошедшему до рейхстага»

Роман Ротенберг рассказал о связи хоккея и Дня Победы.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

«С Днем Победы! Это главный праздник для нашей страны. Без победы в Великой Отечественной войне не было бы ни спокойной мирной жизни, ни полета Гагарина в космос, ни Суперсерии – не было бы ничего.

Всеми нашими сегодняшними успехами мы обязаны советскому солдату, который дошел до рейхстага и установил там Знамя Победы.

У сборной России есть традиция. Каждый год в канун 9 мая, где бы мы ни находились, – идем возлагать цветы к памятнику советским воинам.

Накатывают слезы, когда видишь фамилии наших бойцов на граните где-нибудь в Чехии, Словакии, Германии или Дании. В такие моменты понимаешь, насколько высокой была цена Победы.

Давайте сегодня отдадим дань памяти нашим отважным предкам, благодаря подвигу которых мы имеем возможность жить и заниматься любимым делом.

Спасибо им за мирное небо над нашими головами!» – написал вице-президент , главный тренер и «России 25».