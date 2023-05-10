Де Брюйне признан лучшим игроком матча «Реал» – «Ман Сити». Он сравнял счет во 2-м тайме дальним ударом

Кевин де Брюйне – лучший игрок матча «Реал» – «Манчестер Сити».

« » и « » сыграли вничью (1:1) в первом полуфинальном матче .

УЕФА признал хавбека горожан лучшим футболистом игры.

Бельгиец нанес точный удар из-за пределов штрафной на 67-й минуте – этот гол позволил «Ман Сити» сравнять счет.

«Он оказал необходимое влияние для «Сити», чтобы добиться положительного результата на «Сантьяго Бернабеу», – говорится в сообщении УЕФА.