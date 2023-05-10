Де Брюйне признан лучшим игроком матча «Реал» – «Ман Сити». Он сравнял счет во 2-м тайме дальним ударом

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне – лучший игрок матча «Реал» – «Манчестер Сити».

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

УЕФА признал хавбека горожан Кевина де Брюйне лучшим футболистом игры.

Бельгиец нанес точный удар из-за пределов штрафной на 67-й минуте – этот гол позволил «Ман Сити» сравнять счет.

«Он оказал необходимое влияние для «Сити», чтобы добиться положительного результата на «Сантьяго Бернабеу», – говорится в сообщении УЕФА.

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60 комментариев

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Евгений Лифшиц
Ну нет, Кевин слабый матч провел, кроме гола. По мне Винисиус или Камавинга были лучшими
+66
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Alexey1406
Думаю что камавинга
+44
-9
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Турко Ибрагимов
Ответ Dragnil
После гола Вини смотрели вар, но почему после гола Де Брюне не смотрели? Там явный аут, но ладно, хоть бы повтор увидеть, но и его нет!
если бы показали повтор то пришлось бы отменять гол, а это в планы уефа не входило)))
+34
-12
+22
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Yury Fedoseev
Рыжий своей игрой заслуживает самой высокой похвалы. Начиная с Вольфсбурга и по сей день
+20
-5
+15
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Roman
Ответ VuNePonimaete
Фаны Сити, а по вашему мнению не был ли лучшим Винисиус?
Нет, в Реале, и возможно в матче, лучшим был Камавинга
+13
-1
+12
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Dragnil
После гола Вини смотрели вар, но почему после гола Де Брюне не смотрели? Там явный аут, но ладно, хоть бы повтор увидеть, но и его нет!
+20
-10
+10
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Dragnil
Ответ Турко Ибрагимов
если бы показали повтор то пришлось бы отменять гол, а это в планы уефа не входило)))
А прикиньте если вместо РМ была бы друга команда с гранатовым оттенком, сколько вопли было?🤣 Тут еще были эпизоды с рукой, один потенциально пенальти и другой хотя бы угловой.
+14
-7
+7
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До гола не очень играл,прострелы в никуда,ошибки в передачах… но мастеру нужен лишь 1 только момент💙👏
+5
-2
+3
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VuNePonimaete
Ответ Dragnil
А прикиньте если вместо РМ была бы друга команда с гранатовым оттенком, сколько вопли было?🤣 Тут еще были эпизоды с рукой, один потенциально пенальти и другой хотя бы угловой.
эта команда тут в принципе не могла быть, они с Лигой Европы справиться не могут
+3
0
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madrilenos
Ответ Евгений Лифшиц
Ну нет, Кевин слабый матч провел, кроме гола. По мне Винисиус или Камавинга были лучшими
нет. с его неточного паса в центр и начался атака Сити. тут либо Вини, либо КДБ
+3
0
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jonnysilverhand01
УЕФА копирует Матч ТВ походу
+4
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EnergyStyle
Ну нет же...он явно не лучший...а если взять во внимание факт, что перед голом был аут (bein sport показал видео), то как бы и гола могло не оказаться по итогу от Кевина.
+1
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Эрнандес Эрнандес
Ответ GuruFutbola
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За Барсу и ПСЖ уже не болеешь?

Или в Риге запрещено это? 😆
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Турко Ибрагимов
Ответ Dragnil
А прикиньте если вместо РМ была бы друга команда с гранатовым оттенком, сколько вопли было?🤣 Тут еще были эпизоды с рукой, один потенциально пенальти и другой хотя бы угловой.
была бы новость на главной об убийстве от судьи с кучей моментов скринов итд)))
+1
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circassian*
Ответ Alexey1406
Думаю что камавинга
Кама сыграл шикарно, но гол пришел с его ошибки
Я бы Алабу с Рюдигером отметил
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flegmatichen
Ответ Xabi Alonso78
Эту команду весь второй тайм рылом в газон возили, а лучшего игрока дали за то, что тот один раз пнул и случайно забил с 30 метров
Реал возили веть второй тайм? Очнись, почти равная игра со стороны сливок ))
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Теннисный абсолют
Ну и бред. Вини был лучшим.
КДБ кроме шального гола подавал в никуда и кучу ошибок сделал.
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M93
На мой взгляд Винисиус и Камавинга больше выделялись на поле.
+3
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Турко Ибрагимов
Камавинга и Винисиус больше заслужили соорудили честный красивый гол с игры, а не с аута незасчитанного ))
позорное решение
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-6
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Asad Usmanhodjaev
Ответ vova123456
Если бы был повтор то пришлось бы отменить гол? По твоему судьи на ВАР смотрят телевизор?) У них свои камеры с разных ракурсов, чувак)
https://t.me/madrid_fan/24462

Похоже что и в правду смотрели телевизор, не думаю что у телеканала более продвинутые технологии чем у УЕФА
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Алексей Фирстов
Заслуженно! Он топ!
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Real_v_dushe
Ответ Musashi Miyamoto
Де Брюйне гений, показал сливкам, кто тут истинный король полузащиты, пока они с пеной у рта провозглашали таковым Модрича)
И сколько у КДБ выиграно ЛЧ? Сравнил сегоднчшнего 38-летнего Модрича, игравшего с травмой, с бельгицем - "сильный" аргумент. Модрич к слову в голевой атаке Реала поучаствовал, а перед голом КДБ судья поучаствовал в организации атаки Сити.
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Dr.aydar
Ответ Alexey1406
Думаю что камавинга
Так он под конец часто мяч терял и обрез перед голом он сделал, а Кевин раз 5 по воротах ударял, причем в створ
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Alexey1406
Ответ Dr.aydar
Так он под конец часто мяч терял и обрез перед голом он сделал, а Кевин раз 5 по воротах ударял, причем в створ
Посмотри сколько он совершил отборов и перехватов, плюс обострений в атаке, плевать даже что обрез сделал
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DenisKam
Ответ GuruFutbola
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