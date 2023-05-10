Де Брюйне признан лучшим игроком матча «Реал» – «Ман Сити». Он сравнял счет во 2-м тайме дальним ударом
Кевин де Брюйне – лучший игрок матча «Реал» – «Манчестер Сити».
«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
УЕФА признал хавбека горожан Кевина де Брюйне лучшим футболистом игры.
Бельгиец нанес точный удар из-за пределов штрафной на 67-й минуте – этот гол позволил «Ман Сити» сравнять счет.
«Он оказал необходимое влияние для «Сити», чтобы добиться положительного результата на «Сантьяго Бернабеу», – говорится в сообщении УЕФА.
Или в Риге запрещено это? 😆
Я бы Алабу с Рюдигером отметил
КДБ кроме шального гола подавал в никуда и кучу ошибок сделал.
позорное решение
Похоже что и в правду смотрели телевизор, не думаю что у телеканала более продвинутые технологии чем у УЕФА