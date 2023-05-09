Волков о нейтральном флаге: «Лучше выступать хоть как-то, чем не выступать вообще. Не согласен с тем, что о нас «вытирают ноги»

Александр Волков считает, что российским атлетам нужно соглашаться на нейтральный флаг.

Под руководством Волкова тренируется .

– Вы спокойно относитесь к желанию спортсмена начать выступать под другим флагом?

– Конечно, абсолютно спокойно. Я прекрасно их понимаю. Потому что основная цель любого спортсмена – Олимпиада, чемпионат мира или что-то такое серьезное. Мы говорим про спорт высших достижений, естественно. Если из-за политической ситуации спортсмен лишается того, к чему он шел всю свою жизнь, то это ужасно.

Это мы говорим про обычных спортсменов. А есть паралимпийцы. Это вообще недопустимая ситуация. Я их часто вижу, это безумно сильные люди, у многих кроме спорта ничего не осталось. Для них это жизнь, у них ее забирают.

Спорт не должен быть связан с политикой. А если спортсмен может в такой ситуации выступать за другую страну, почему нет. Обвинять его в предательстве родины в таком случае – абсолютный бред.

Он для родины уже принес медали, и он будет продолжать. В первую очередь, спортсмен выступает для себя. Если он может стать чемпионом мира, выступая за другую страну, почему нет. Другого шанса может не быть, а жизнь одна.

– Если Артем придет к вам и скажет, что уже нет сил выступать внутри страны, а есть предложения перейти под другой флаг, вы поддержите?

– Конечно.

– Стоит ли выступать на соревнованиях под нейтральным флагом? Некоторые призывают бойкотировать такой вариант, якобы о нас «вытирают ноги».

– Лучше выступать хоть как-то, чем не выступать вообще. Я не согласен с тем, что о нас «вытирают ноги». Я родился в СССР, нас тоже, может быть, не любили, та же самая Америка. Но нас уважали. Мы всегда выступали под своим советским флагом. Я гордился своей страной.

А сейчас нас нигде не любят. Ужасно выступать без флага. Я русский, мои спортсмены русские, я горжусь своим флагом, конечно, я хочу выступать за свой флаг. Политики должны как-то договориться, чтобы мы выступали под своим флагом, – рассказал тренер.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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