Волков о нейтральном флаге: «Лучше выступать хоть как-то, чем не выступать вообще. Не согласен с тем, что о нас «вытирают ноги»

Теги сборная России мужское катание Артем Ковалев Александр Волков Фигурное катание

Александр Волков считает, что российским атлетам нужно соглашаться на нейтральный флаг.

Под руководством Волкова тренируется Артем Ковалев.

– Вы спокойно относитесь к желанию спортсмена начать выступать под другим флагом?

– Конечно, абсолютно спокойно. Я прекрасно их понимаю. Потому что основная цель любого спортсмена – Олимпиада, чемпионат мира или что-то такое серьезное. Мы говорим про спорт высших достижений, естественно. Если из-за политической ситуации спортсмен лишается того, к чему он шел всю свою жизнь, то это ужасно.

Это мы говорим про обычных спортсменов. А есть паралимпийцы. Это вообще недопустимая ситуация. Я их часто вижу, это безумно сильные люди, у многих кроме спорта ничего не осталось. Для них это жизнь, у них ее забирают.

Спорт не должен быть связан с политикой. А если спортсмен может в такой ситуации выступать за другую страну, почему нет. Обвинять его в предательстве родины в таком случае – абсолютный бред.

Он для родины уже принес медали, и он будет продолжать. В первую очередь, спортсмен выступает для себя. Если он может стать чемпионом мира, выступая за другую страну, почему нет. Другого шанса может не быть, а жизнь одна.

– Если Артем придет к вам и скажет, что уже нет сил выступать внутри страны, а есть предложения перейти под другой флаг, вы поддержите?

– Конечно.

– Стоит ли выступать на соревнованиях под нейтральным флагом? Некоторые призывают бойкотировать такой вариант, якобы о нас «вытирают ноги».

– Лучше выступать хоть как-то, чем не выступать вообще. Я не согласен с тем, что о нас «вытирают ноги». Я родился в СССР, нас тоже, может быть, не любили, та же самая Америка. Но нас уважали. Мы всегда выступали под своим советским флагом. Я гордился своей страной.

А сейчас нас нигде не любят. Ужасно выступать без флага. Я русский, мои спортсмены русские, я горжусь своим флагом, конечно, я хочу выступать за свой флаг. Политики должны как-то договориться, чтобы мы выступали под своим флагом, – рассказал тренер.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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35 комментариев

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Порядка.нет
Нагородил, нагородил.....то гордился выступать под флагом СССР, а теперь готов хоть кем быть....хочет и рыбку ..... и вроде гордится, но не знает чем?!
+36
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+28
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Lacrosse-style goal
Мне кажется, или в российском спорте аномальная концентрация Александров Волковых? 🤪
+31
-4
+27
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Пользовательинтернета
Александр Волков, вчера закончил с волейболом, сегодня подготовка к очередному эвенту ufc, а по выходным ещё и тренер по фигурке, вот это спортсмен!.
+23
-2
+21
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Kurbik
Ну,Волков!!! Теперь держись и терпи! Сейчас оголтелые урапатриоты,будут состязаться,кто первым налепит ярлык предателя или непатриота!Держись!
+26
-18
+8
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Alestern
короче... и "нашим и вашим"... так и не сказал своего конкретного мнения, под каким же флагом спортсменам выступать?! )...
+10
-4
+6
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JL JL
Ответ Валерий Петров
В Штатах вообще коренных мало, но всех почему-то называют американцами. Так и с "русскими" получается
Американцы - это не национальность.
+5
0
+5
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MironSM84
Мнение пердюков вроде терюшкова никого не должно интересовать!!!
+10
-6
+4
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Игорь Ерин
Современный " российский спортсмен " ... За бабки готов на все . Ноги об него вытереть - пожалуйста . В анус кого лизнуть - да за бабло - с радостью !
+18
-14
+4
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Алексѣй Пестовъ
А почему сейчас-то все раздухарились по поводу нейтрального флага? Если не ошибаюсь, наши с 2016-2018 гг. под ним выступают, и до 2023 это было ок, а сейчас вдруг не ок стало.

Похоже на то, что говорящие против нейтрального флага просто пытаются выслужиться ради тёплого местечка либо в федерации, либо в условной Госдуме.
+6
-3
+3
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Anton!o :)
Ответ Валерий Петров
В Штатах вообще коренных мало, но всех почему-то называют американцами. Так и с "русскими" получается
вообще есть термин "россиянин" для таких случаев
+3
0
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lus
Ну, все, карачун Волкову. Минимум на двадцать пять наговорил...
+1
0
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Verhovn
Ну и продолжат вытирать ноги с такой философией. Я понимаю, что карьера проф. спортсмена скоротечна, но где же принципы? Вопрос сложный. Не собираюсь никого судить, но на перспективу, как мне кажется, мы не должны выступать обезличенные. Это ненормально.
+7
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Fullhouse
Ответ Фан Рубина
А потом ещё и на номер порядковый согласиться вместо имени и фамилии, да?
Ты же согласился на такой размен за 15 рублевые подачки
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Бедоносец
Нашли у кого спросить, ещё у Шендеровича поинтересуйтесь что он думает по этому поводу.🤦
+2
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Al22cm
Пускай каждый живет как хочет, и несет за это ответственность. Спортсмены выступающие за Россию, должны выступать только с флагом и гимном. Если какого то спортсмена допускают в индивидуальном порядке, то пускает выступает если хочет, но не как представитель России без флага и гимна.
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pion
Задолбали! Ещё в день Победы такое читать.
Ну сколько их тех спортсменов, выезжающих на международные старты? 5 000 ? Меньше? А из-за них вся страна ( многомиллионная) позорится ( как они ноют "нуу возьмите меня ",ну пустииите нас )
Никому вы там не нужны, очнитесь.
А если и поедете ( и до вас снизойдут) ,то в сборной беженцев на птьичих правах и об вас будут ноги вытирать и освистывать , без роду и племени, позорники.
+6
-6
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Fullhouse
Ответ Игорь Ерин
Современный " российский спортсмен " ... За бабки готов на все . Ноги об него вытереть - пожалуйста . В анус кого лизнуть - да за бабло - с радостью !
Это ты про участников путинга и прочих, поддерживающих воблу? согласен, низкие люди
+2
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Fullhouse
Ответ Фан Рубина
Презрение к тем, кто оправдывает лишение флага и гимна - естественное состояние человека, у которого есть собственное достоинство.
Ты же, поддержун войны, оправдываешь лишение жизней в чужой стране. Какое к тебе чувство испытывать?
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pion
Ответ Алексѣй Пестовъ
А почему сейчас-то все раздухарились по поводу нейтрального флага? Если не ошибаюсь, наши с 2016-2018 гг. под ним выступают, и до 2023 это было ок, а сейчас вдруг не ок стало. Похоже на то, что говорящие против нейтрального флага просто пытаются выслужиться ради тёплого местечка либо в федерации, либо в условной Госдуме.
Нет, нейтраный флаг был только на ои 18 ( и то с упоминанием России в названии, а значит и командные виды были) , на ои 20 и 22 был флаг ОКР ( олимпийского комитета России) и гимн концерт Чайковского - не нейтральный, ОКР сам формировал команду, не было никаких комиссий и приглашений.
На чемпионатах мира был флаг национальной федерации ( в случае ФК - флаг ффккр) , на чемпионатах Европы было всё как обычно : российский флаг и гимн.
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