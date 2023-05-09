Роман Ротенберг: «Россия и Беларусь достойны играть на ЧМ. Хоккей очень высокого уровня, поэтому трибуны полные»
Роман Ротенберг считает, что сборные России и Беларуси достойны играть на чемпионате мира.
Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).
– Сегодня было много удалений, стычек. Это эхо поражения в Казахстане?
– Может, эхо побед в Челябинске? Хоккей высочайшего уровня, все хотят выиграть.
Силовая игра – это самое главное, что есть в хоккее. Это мужская, жесткая игра. Стыков будет еще больше. Поэтому и полные трибуны. Потому что хоккей очень высокого уровня.
Сильные игроки, мы это видели в Казахстане. Команда, которая сыграет на чемпионате мира, забила Беларуси ноль голов. Сборные России и Беларуси достойны играть на чемпионате мира.
– Аншлаги на аренах подтверждают правильность идеи создания сборной «России 25»?
– Народ не обманешь, он все видит. Полные трибуны везде. Уверен, что в Тульской области и в Минске будут полные трибуны.
Нам надо продолжать играть в хоккей, который нравится зрителям. Такой хоккей нам нужен, – сказал главный тренер «России 25» Ротенберг.
белорусы, зачем вам это ? что у вас за психологич. комплекс с хоккеем ?? раньше пол команды - это леги c канадским тренером. сегодня - пол команды это россияне с росс тренером. что и кому вы хотите доказать ?