Роман Ротенберг: «Россия и Беларусь достойны играть на ЧМ. Хоккей очень высокого уровня, поэтому трибуны полные»

Теги Сборная России по хоккею болельщики Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг считает, что сборные России и Беларуси достойны играть на чемпионате мира.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

– Сегодня было много удалений, стычек. Это эхо поражения в Казахстане?

– Может, эхо побед в Челябинске? Хоккей высочайшего уровня, все хотят выиграть.

Силовая игра – это самое главное, что есть в хоккее. Это мужская, жесткая игра. Стыков будет еще больше. Поэтому и полные трибуны. Потому что хоккей очень высокого уровня.

Сильные игроки, мы это видели в Казахстане. Команда, которая сыграет на чемпионате мира, забила Беларуси ноль голов. Сборные России и Беларуси достойны играть на чемпионате мира.

– Аншлаги на аренах подтверждают правильность идеи создания сборной «России 25»?

– Народ не обманешь, он все видит. Полные трибуны везде. Уверен, что в Тульской области и в Минске будут полные трибуны.

Нам надо продолжать играть в хоккей, который нравится зрителям. Такой хоккей нам нужен, – сказал главный тренер «России 25» Ротенберг.

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15 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Из-за таких как Ротенберг страну выкинули из цивилизованного мира.
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Melnikov1968
Да какой там уровень может быть? Не смеши людей.
+7
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jonnysilverhand01
Трибуны полные, потому что у твоих родственников куча компаний, дочерних предприятий и строек по всей России …
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Sgal
Так он почти Канаду победил, а никто и не понял...
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dimon 2.0
"...«Россия 25» обыграла Беларусь (5:1)..."

белорусы, зачем вам это ? что у вас за психологич. комплекс с хоккеем ?? раньше пол команды - это леги c канадским тренером. сегодня - пол команды это россияне с росс тренером. что и кому вы хотите доказать ?
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Кеша
Народ в Красноярске пришел посмотреть на сборную страны , потому , что никто и никогда не приезжал к ним . Сама идея хорошая . Поменьше бы пафоса от Ротенберга .
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Ivan Juniorovich
Народ не обманешь, это точно, поэтому никто это и не смотрит
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lundian
Ответ Dr.aydar
Этот «цивилизованный мир» в 41 напал на сам и начал блокаду Ленинграда, не уверен, что это не может повториться больше. Может хватит подражать западу, пускай они подражают нам
это вы про финнов и немцев? ну справедливости ради, от первых это был реванш за зимнию войну за год до этого, когда СССР напал на Финляндию и забрал кусок (не такое большой как хотели, но все же). А вторые в течение двух лет добрыми союзниками, по договорённости с которыми СССР захватили хорошую часть восточной Европы.
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Troy McClure
Ответ Dr.aydar
Этот «цивилизованный мир» в 41 напал на сам и начал блокаду Ленинграда, не уверен, что это не может повториться больше. Может хватит подражать западу, пускай они подражают нам
Историк каких поискать.
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Dr.aydar
Ответ lundian
это вы про финнов и немцев? ну справедливости ради, от первых это был реванш за зимнию войну за год до этого, когда СССР напал на Финляндию и забрал кусок (не такое большой как хотели, но все же). А вторые в течение двух лет добрыми союзниками, по договорённости с которыми СССР захватили хорошую часть восточной Европы.
Что по поводу испанцев, итальянцев,хорватов румын и т д?
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Dr.aydar
Ответ Troy McClure
Историк каких поискать.
А ты вижу умный
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Troy McClure
Ответ Dr.aydar
А ты вижу умный
А я вижу что ты не очень умный, иначе как объяснить весь тот детский лепет что ты намалевал выше.
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Dr.aydar
Ответ Troy McClure
А я вижу что ты не очень умный, иначе как объяснить весь тот детский лепет что ты намалевал выше.
Так аргументируй, в чем я не прав или соврал
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