Перед голом де Брюйне «Реалу» мяч вышел за боковую линию поля. Судьи не вмешались

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА судьи Лука Модрич Кайл Уокер Кевин де Брюйне Артур Соареш Диаш видеоповторы Бернарду Силва Эдуардо Камавинга Футбол

Гол «Манчестер Сити» «Реалу» был забит после ошибки судей.

На 67-й минуте мяч после передачи защитника «горожан» Кайла Уокера полностью пересек правую боковую линию поля и в прыжке был выбит из-за нее Бернарду Силвой.

Английская команда продолжила свою атаку, Кевин де Брюйне сделал прострел в штрафную, и мяч, попав в полузащитника мадридцев Луку Модрича, отскочил к Эдуардо Камавинга. Хавбек «Реала» сделал неточный диагональный пас, что привело к перехвату и комбинации, которая завершилась результативным дальним ударом де Брюйне.

Ни главный судья Артур Соареш Диаш, ни его ассистенты, включая ВАР, не зафиксировали выход мяча за пределы поля.

Изображение: twitter.com/ESPNFC

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163 комментария

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Crawling
Картинка из ФИФА 2005?
+115
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City!
Вот еще раз напишу сюда. Мячом уже вполне нормально владел Реал, так в чем проблема? Игрок Реала сделал неудачный пас и нужно было переиграть?
+104
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Leo
Это же проекция от ТВ канала, у которого нет камер ВАР. То есть не более чем предположение. Даже на стоп-кадре можно понять, что мяч не ушёл за линию
+75
-26
+49
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vovchikkuz
Ответ Alisher Yusufov
Может ты не знаешь правила. Смотрят всю атаку, с начало до конца, если много смотришь футбол, то не задал бы такой вопрос, но правила такие.
Ну так атака была прервана в момент перехвата Реала и новая атака началась только после перехвата плохого паса Камавинги. Правила такие
+29
-4
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Том Мунтян
Ответ Эркинбек Апаканов
Судьи тащат Реал.
Эркинбеку Апаканову необходима помощь врачей.
+22
-1
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Aziz Kurmanbekov
Так это на канале beIN Sports решили сами нарисовать факт того, что мяч вышел перед голом Сити.
+33
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spanier
Ответ Crawling
Картинка из ФИФА 2005?
Причём если это стоп-кадр из трансляции нужного ракурса - где тогда на нем собстно нога игрока МС, который возвращал мяч в игру? 😁
+14
-1
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Baryska
Ответ Leo
Это же проекция от ТВ канала, у которого нет камер ВАР. То есть не более чем предположение. Даже на стоп-кадре можно понять, что мяч не ушёл за линию
ты знаешь как работает проекция? она в отличии от камер дает 100% соответствие правилам, по другому проекция не работает. Да и по камерам было видно что ушло по первому же повтору
+22
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Отец Абду
Точно такой же момент был в матче Япония-Испания, где все думали что мяч ушел, но если смотреть сверху, то он остался:)
+16
-5
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Евгений Лифшиц
Ответ Alisher Yusufov
Может ты не знаешь правила. Смотрят всю атаку, с начало до конца, если много смотришь футбол, то не задал бы такой вопрос, но правила такие.
откуда начало атаки, гений?
+14
-6
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M93
Спортс, а проекции от Bein Sport не смогли найти?
Делаю работу ща вас и с видео.
https://twitter.com/AdriRM33/status/1656056452916682753?t=8hAJlVMIJCWM1hzZaau4dA&s=19
+9
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mr_ h2o
Как фан Реала скажу, что пофиг на этот момент. Камавинга привез сам. Если Вар мог за попадания в руки поставить пенки, то косяк, если нет то ок. Счет вполне по игре. Судья матч не испортил
+14
-6
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Графика на уровне 🤡
+14
-7
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<~Inter~>
Ответ Alisher Yusufov
Может ты не знаешь правила. Смотрят всю атаку, с начало до конца, если много смотришь футбол, то не задал бы такой вопрос, но правила такие.
Если мяч был перехвачен Реалом то ВАР не имеет право вмешиваться. ВАР будет смотреть атаку лишь с момента перехвата Родри, а всё что было до уже не рассматривается
+11
-4
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Давид Agabekyan
Ответ Talgat Ergeshov
конечно же,после матча гол отменить нельзя,но в таких случаях нужно наказывать судей,когда они делают вид,что не заметили явную ошибку,которая завершилась голом....либо штраф,либо дисква на несколтко матчей или что-то такое....столько обибочных голов в этом сезоне и в апл и в ла лиге🤨
Либо не стоит верить первой попавшейся графике от кого-то канала
+7
-2
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Batt Monner
Ответ Karl Franz F. Brandt
Вот Камавинга, д...б! Вы можете себе представить, чтобы тот же Барриос сделал такую ошибку около своей штрафной (пас на Родриго)? Потому что это действительно топ-игрок. Выбей мяч просто вперёд сильно - всего и делов. Папа Карло в раздевалке потом, я не сомневаюсь, ему такое устроил, что страшно себе представить.
Камавинге 20 лет, он уже выиграл ЛЧ и у него все впереди. Барриосу под 30 и он играет в РПЛ. Наверное есть причина, почему такой расклад и Барриосу не подпускают к штрафным Реала в принципе
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Azar Cherdantsev
Ответ Hans Castorp
В том что судьи очень часто отменяют такие голы, порой даже отматывая на несколько минут назад , а в этом эпизоде и 30 секунд не прошло.
Напомните хоть один отменный гол который был отменен из-за фола который был более чем за 180 секунд(ваши «несколько минут») до этого самого гола? Если нет примера - то вы классический пустозвон. Но и раз вы сказали «голы» то примера должно быть хотя бы 2.
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Timur_A
Голевая атака началась с перехвата Родри. В ходе атаки мяч ни разу не приближался к боковой линии ближе, чем на 12 метров.
Рассматриваемый эпизод случился не в голевой атаке. ВАР вмешаться не мог. Поэтому гол засчитан по правилам.
Сам факт выхода мяча за боковую линию сомнителен, т.к. технологии фиксации выхода мяча за боковую линию нет.
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Razrubsis
Ответ Константин Эсперов
Момент был доигран , это уже другая фаза атаки была
Тогда и пенальти на Вар смотреть не надо, если момент был заигран и была "другая фаза" атаки.
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soulsick
Ответ mr_ h2o
Как фан Реала скажу, что пофиг на этот момент. Камавинга привез сам. Если Вар мог за попадания в руки поставить пенки, то косяк, если нет то ок. Счет вполне по игре. Судья матч не испортил
Вообще-то не должно быть пофиг.

Ты представляешь, что сейчас творилось бы в комментах, если бы арбитры проигнорировали два попадания в руку в штрафной и гол после вылета мяча в аут в пользу Реала?

Так что нифига не пофиг. В прежние годы тоже было дофига ошибок против Реала, но они вечно замалчиваются в то время, как каждая, даже незначительная, ошибка в пользу Реала раздувается до скандала.
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Crawling
Ответ soulsick
Вообще-то не должно быть пофиг. Ты представляешь, что сейчас творилось бы в комментах, если бы арбитры проигнорировали два попадания в руку в штрафной и гол после вылета мяча в аут в пользу Реала? Так что нифига не пофиг. В прежние годы тоже было дофига ошибок против Реала, но они вечно замалчиваются в то время, как каждая, даже незначительная, ошибка в пользу Реала раздувается до скандала.
Этим мы отличаемся от кое-кого
+4
-1
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Ramin Nuriev
Ответ Leo
Это же проекция от ТВ канала, у которого нет камер ВАР. То есть не более чем предположение. Даже на стоп-кадре можно понять, что мяч не ушёл за линию
Даже ближайшая нога выносящего мяч за пределами поля и только чуть чуть касается линии, а выносит он мяч ногой которая находится дальше. Каким образом получается что мяч не вышел?
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FC.Barcelona
Лучше бы так километровые оффсайды Реала обсуждали, как эти скрины с телевизора
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Ivan Rantsev
Я так понимаю, если бы Камавинга вынес удачно и в контратаке Реал бы забил, болельщики Реала топили бы за аут вместо гола?
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llolishe
Ответ Евгений Лифшиц
лол, межу голом и этим моментом даже смена владения произошла, вы еще эпизоды из первого тайма приплетите
Из-за таких мелких ошибок арабский проект Сити и выигрывает АПЛ когда судьи не замечают нарушения правил и назначают пенальти за то что мяч попадает в подмышку
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