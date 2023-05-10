Гол «Манчестер Сити» «Реалу» был забит после ошибки судей.

На 67-й минуте мяч после передачи защитника «горожан» Кайла Уокера полностью пересек правую боковую линию поля и в прыжке был выбит из-за нее Бернарду Силвой.

Английская команда продолжила свою атаку, Кевин де Брюйне сделал прострел в штрафную, и мяч, попав в полузащитника мадридцев Луку Модрича, отскочил к Эдуардо Камавинга. Хавбек «Реала» сделал неточный диагональный пас, что привело к перехвату и комбинации, которая завершилась результативным дальним ударом де Брюйне.

Ни главный судья Артур Соареш Диаш, ни его ассистенты, включая ВАР, не зафиксировали выход мяча за пределы поля.

Изображение: twitter.com/ESPNFC