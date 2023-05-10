Перед голом де Брюйне «Реалу» мяч вышел за боковую линию поля. Судьи не вмешались
Гол «Манчестер Сити» «Реалу» был забит после ошибки судей.
На 67-й минуте мяч после передачи защитника «горожан» Кайла Уокера полностью пересек правую боковую линию поля и в прыжке был выбит из-за нее Бернарду Силвой.
Английская команда продолжила свою атаку, Кевин де Брюйне сделал прострел в штрафную, и мяч, попав в полузащитника мадридцев Луку Модрича, отскочил к Эдуардо Камавинга. Хавбек «Реала» сделал неточный диагональный пас, что привело к перехвату и комбинации, которая завершилась результативным дальним ударом де Брюйне.
Ни главный судья Артур Соареш Диаш, ни его ассистенты, включая ВАР, не зафиксировали выход мяча за пределы поля.
Изображение: twitter.com/ESPNFC
Делаю работу ща вас и с видео.
https://twitter.com/AdriRM33/status/1656056452916682753?t=8hAJlVMIJCWM1hzZaau4dA&s=19
Рассматриваемый эпизод случился не в голевой атаке. ВАР вмешаться не мог. Поэтому гол засчитан по правилам.
Сам факт выхода мяча за боковую линию сомнителен, т.к. технологии фиксации выхода мяча за боковую линию нет.
Ты представляешь, что сейчас творилось бы в комментах, если бы арбитры проигнорировали два попадания в руку в штрафной и гол после вылета мяча в аут в пользу Реала?
Так что нифига не пофиг. В прежние годы тоже было дофига ошибок против Реала, но они вечно замалчиваются в то время, как каждая, даже незначительная, ошибка в пользу Реала раздувается до скандала.