Экс-судья Итурральде о голе де Брюйне после выхода мяча за пределы поля: «Даже если бы он на метр вылетел за линию, после перехвата Камавинга началась другая фаза. ВАР не мог вмешаться»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Кевин де Брюйне Артур Соареш Диаш видеоповторы Футбол

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил, почему не был отменен гол Кевина де Брюйне.

Незадолго до результативного удара хавбека «Манчестер Сити» по воротам «Реала» (1:1) мяч вышел за пределы поля.

«Даже если бы мяч вылетел за пределы поля на метр, после того, как Камавинга его вернул своей команде, это уже другая фаза игры.

То, что ВАР не вмешался, – техническое решение.

Это не единая фаза атаки. Если бы Камавинга не вернул мяч, то было бы другое дело, тогда ВАР мог бы вмешаться. Но участие Камавинга сыграло ключевую роль», – сказал бывший арбитр.

Игру Лиги чемпионов обслуживала бригада судей под руководством Артура Соареша Диаша.

Перед голом де Брюйне «Реалу» мяч вышел за боковую линию поля. Судьи не вмешались

Материалы по теме

93 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Судья отработал эталонно для накала такого матча. Ничего не испортил, все по делу, вовремя тушил эмоциональные пожары.
А вот Трушечкин, к слову, отработал паршиво и безэмоционально. По шеям бы надавать тому, кто комментаторов назначает на матче.
+101
-25
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Эркинбек Апаканов
Мне интересно зачем тогда ВАР????
У ВАР есть четкие правила использования, а если смотреть каждый эпизод перед голом то можно сказать, что какой-то фол десятиминутной давности повлиял на эпизод несмотря на то, что владение мячом несколько раз переходило от одной команды к другой
+68
-8
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramin Mamedov
я вот не понимаю, Реал отобрал после этого мяч, ошибся, пропустил гол...
если гол забивают с углового, который был ошибочно назначен, то это же считается нормальным? вот например Бензема когда бил головой - он был в оффсайде, в итоге угловой был.. если бы забил потом Реал с этого липового углового, то гол же считался бы нормальным?
+41
-11
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
Ответ h4ww7xkqkz
При чем тут другая фаза,даже если мяч у игроков Реала-они ведь не разыграли аут и судья должен был это учесть,не так ли?Т.е даже если игрок Реала владеет мячом,то не обязан ли судья свистнуть для розыгрыша аута?
Он же все досконально объяснил по конкретному эпизоду. Ты разыгрываешь уже другую ситуацию.

Ответ. Обязан если увидел что мяч ушёл. Раз не увидел Вар не вмешается.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Легенда бчк, как всегда выдала «базу» по матчу Реала
+49
-38
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angusht_17
Ответ Arthurino
Легенда бчк, как всегда выдала «базу» по матчу Реала
чьей бы легендой не был, тут он прав. Сити потерял мяч, Камавинга в простой ситуации отдал пас игроку которого накрывали сзади
+20
-9
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Усы Годзиллы
О, экс-арбитр Барсы.

Просто зайдите по тегу этого гасконца
+42
-32
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Егоров
Ответ Ramin Mamedov
я вот не понимаю, Реал отобрал после этого мяч, ошибся, пропустил гол... если гол забивают с углового, который был ошибочно назначен, то это же считается нормальным? вот например Бензема когда бил головой - он был в оффсайде, в итоге угловой был.. если бы забил потом Реал с этого липового углового, то гол же считался бы нормальным?
А если Бензема забил гол,на предмет офсайда эпизод смотрели бы.А ВАР для назначения или не назначения углового не применяется.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
Ответ Усы Годзиллы
О, экс-арбитр Барсы. Просто зайдите по тегу этого гасконца
Это из-за того что все три отработанных класико при Иттуральде закончились со счетами 3-0, 3-0 и 5-0 в пользу Барселоны клоуны так горят с него? )))
Ахахаха.
НУ да. Помнишь 5-0 и как Иттуральде уже на первой минуте начал ржать прямо в камеру. А потом бац - 1-0, бац 2-0...и так до 5-0. Наверно реал пустил под себя из-за того хохота Иттуральде на первых минутах.
Есть повод невзлюбить бгг.
+31
-23
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
h4ww7xkqkz
При чем тут другая фаза,даже если мяч у игроков Реала-они ведь не разыграли аут и судья должен был это учесть,не так ли?Т.е даже если игрок Реала владеет мячом,то не обязан ли судья свистнуть для розыгрыша аута?
+17
-10
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эркинбек Апаканов
Мне интересно зачем тогда ВАР????
+20
-15
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo
Ответ Очки Дани Алвеса
Судья отработал эталонно для накала такого матча. Ничего не испортил, все по делу, вовремя тушил эмоциональные пожары. А вот Трушечкин, к слову, отработал паршиво и безэмоционально. По шеям бы надавать тому, кто комментаторов назначает на матче.
Разве на матч тв остались нормальные комментаторы?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
Ответ Brigande
Интересная позиция у экс-орбитра и легенды Барселоны . А как на счет соблюсти правила , и дать разыграть аут Мадриду по-человечески , пускай даже выбив его к Эдерсену ? У человека как и у обыкновенного местного глора барсы напрочь отсутствует причинно-следственная связь . Если эти слова очень сложны , то вот наглядный пример . Предположим идет заброс на нападающего в штрафную , который заведомо в офсайде , но судьи не фиксируют его , далее нападающий принимает и бьет по воротам , и например вратарь или защитник переводят на угловой , после которого и забивают . Получается , если б нападающий сразу забил , вар отменил бы этот гол , а так вроде бы заиграли и результативный угловой теперь к этому эпизоду отношения не имеет . Никто не видит тут причинно-следственную дыру ?
Тут ситуация другая.
Тут уже получается нарушение правил было но заиграно. Представь что Камавинга прошёл и забил бы после этого а не потерял . Это гол или так же надо было отменять ?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
muchinmuchinmuchin
Ответ Arthurino
Легенда бчк, как всегда выдала «базу» по матчу Реала
Разве он не прав?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Матч Валенсия - Реал.
Атака на ворота Реала, нарушение которое судья не увидел, после этого через какой то момент начинается атака Реала и фолят на Бензема. Судья назначает пенальти. Но вмешивается ВАР и отменив пенальти на Бензема, ставит пенальти в ворота Реала. Тогда, этот Итурральде ни слова не сказал "о другой фазе"
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
h4ww7xkqkz
Ответ WESTERN-
Он же все досконально объяснил по конкретному эпизоду. Ты разыгрываешь уже другую ситуацию. Ответ. Обязан если увидел что мяч ушёл. Раз не увидел Вар не вмешается.
А для чего нужен боковой?Не для таких ли эпизодов?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ Brigande
Интересная позиция у экс-орбитра и легенды Барселоны . А как на счет соблюсти правила , и дать разыграть аут Мадриду по-человечески , пускай даже выбив его к Эдерсену ? У человека как и у обыкновенного местного глора барсы напрочь отсутствует причинно-следственная связь . Если эти слова очень сложны , то вот наглядный пример . Предположим идет заброс на нападающего в штрафную , который заведомо в офсайде , но судьи не фиксируют его , далее нападающий принимает и бьет по воротам , и например вратарь или защитник переводят на угловой , после которого и забивают . Получается , если б нападающий сразу забил , вар отменил бы этот гол , а так вроде бы заиграли и результативный угловой теперь к этому эпизоду отношения не имеет . Никто не видит тут причинно-следственную дыру ?
Мяч был у Реала. Никто не мешал выбить его и сказать что был аут. Тот случай когда переиграли сами себя, пытаясь воспользоваться ошибкой и побыстрее убежать вперед.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Bayern-fan
интересно, а рука игрока Атлетика в обороне, а потом голевая атака Атлетика - это уже одна фаза атаки?))) вот чисто для сравнения вопрос) не сомневаясь в кристальной честности судей))
Если речь о матче Бильбао - Барселона, то там гол был забит непосредственнл после игры рукой. Игроки Барселоны не тронули мяч.
Если бы игроки Мадрида не тронули мяч, ВАР мог бы отменить гол де Брюйне.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Ответ Евгений Лифшиц
Все правильно. Да и нет ни единого доказательства, что мяч вышел за пределы поля, о чем речь
https://twitter.com/totalcristiano/status/1656046319725625381?t=N0GfyFDmqCMAFTNiq89-kQ&s=19
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Турко Ибрагимов
очень удобно))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern-fan
интересно, а рука игрока Атлетика в обороне, а потом голевая атака Атлетика - это уже одна фаза атаки?))) вот чисто для сравнения вопрос) не сомневаясь в кристальной честности судей))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Егоров
Ответ Universal1000
Клоуны скоро будут просить отменять голы забитые через 10 минут после пропущенного по их мнению фоле на очередном актере типа Карвахреналя. Как же я ржал 2 года назад, когда в игре с Реалом ВАР пустил их по кругу в матче с Севильей и чемпионом стал Атлетико.
Я видел по-моему в Голландии через 5 минут отменили гол,когда команды играли при этом счете.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Как же без кулеса Итаральде 😁
+33
-32
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jon Snow
Ответ Barca_mania
кто у тебя на аве?
Легенда барселоны
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
h4ww7xkqkz
Ответ WESTERN-
Понятно. Но это ошибка никто не спорит что ошибка то что не увидели. Но фаза игры та или другая речь об этом. Если бы гол забит был бы в этой атаке без отбора Камавингы гол бы отменили
Ну я к тому,что в основе ошибка судей есть в эпизоде
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий