Экс-судья Итурральде о голе де Брюйне после выхода мяча за пределы поля: «Даже если бы он на метр вылетел за линию, после перехвата Камавинга началась другая фаза. ВАР не мог вмешаться»
Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил, почему не был отменен гол Кевина де Брюйне.
Незадолго до результативного удара хавбека «Манчестер Сити» по воротам «Реала» (1:1) мяч вышел за пределы поля.
«Даже если бы мяч вылетел за пределы поля на метр, после того, как Камавинга его вернул своей команде, это уже другая фаза игры.
То, что ВАР не вмешался, – техническое решение.
Это не единая фаза атаки. Если бы Камавинга не вернул мяч, то было бы другое дело, тогда ВАР мог бы вмешаться. Но участие Камавинга сыграло ключевую роль», – сказал бывший арбитр.
Игру Лиги чемпионов обслуживала бригада судей под руководством Артура Соареша Диаша.
Перед голом де Брюйне «Реалу» мяч вышел за боковую линию поля. Судьи не вмешались
А вот Трушечкин, к слову, отработал паршиво и безэмоционально. По шеям бы надавать тому, кто комментаторов назначает на матче.
если гол забивают с углового, который был ошибочно назначен, то это же считается нормальным? вот например Бензема когда бил головой - он был в оффсайде, в итоге угловой был.. если бы забил потом Реал с этого липового углового, то гол же считался бы нормальным?
Ответ. Обязан если увидел что мяч ушёл. Раз не увидел Вар не вмешается.
Просто зайдите по тегу этого гасконца
Ахахаха.
НУ да. Помнишь 5-0 и как Иттуральде уже на первой минуте начал ржать прямо в камеру. А потом бац - 1-0, бац 2-0...и так до 5-0. Наверно реал пустил под себя из-за того хохота Иттуральде на первых минутах.
Есть повод невзлюбить бгг.
Тут уже получается нарушение правил было но заиграно. Представь что Камавинга прошёл и забил бы после этого а не потерял . Это гол или так же надо было отменять ?
Атака на ворота Реала, нарушение которое судья не увидел, после этого через какой то момент начинается атака Реала и фолят на Бензема. Судья назначает пенальти. Но вмешивается ВАР и отменив пенальти на Бензема, ставит пенальти в ворота Реала. Тогда, этот Итурральде ни слова не сказал "о другой фазе"
Если бы игроки Мадрида не тронули мяч, ВАР мог бы отменить гол де Брюйне.