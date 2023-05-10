Экс-судья Итурральде о голе де Брюйне после выхода мяча за пределы поля: «Даже если бы он на метр вылетел за линию, после перехвата Камавинга началась другая фаза. ВАР не мог вмешаться»

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил, почему не был отменен гол Кевина де Брюйне.

Незадолго до результативного удара хавбека « » по воротам « » (1:1) мяч вышел за пределы поля.

«Даже если бы мяч вылетел за пределы поля на метр, после того, как Камавинга его вернул своей команде, это уже другая фаза игры.

То, что ВАР не вмешался, – техническое решение.

Это не единая фаза атаки. Если бы Камавинга не вернул мяч, то было бы другое дело, тогда ВАР мог бы вмешаться. Но участие Камавинга сыграло ключевую роль», – сказал бывший арбитр.

Игру Лиги чемпионов обслуживала бригада судей под руководством .

Перед голом де Брюйне «Реалу» мяч вышел за боковую линию поля. Судьи не вмешались