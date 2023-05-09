Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» сыграет с Беларусью в Красноярске. Это 4-й матч команд в турне
«Россия 25» проведет очередной матч с Беларусью.
В Красноярске продолжится «Лига Ставок Большой тур сборной».
Сборную «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг. Команда проведет 4-й матч против Беларуси в рамках турне.
В первых двух матчах в Челябинске россияне одержали победы (4:0, 6:2), в Астане сильнее оказались белорусы (4:7).
Всего запланировано 8 игр – еще по 2 пройдут в Туле (12 и 13 мая) и Минске (15 и 16 мая).
Лига Ставок Большой тур сборной
«Россия 25» – Беларусь – 12:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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