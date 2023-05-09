Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» сыграет с Беларусью в Красноярске. Это 4-й матч команд в турне

Теги результаты Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

«Россия 25» проведет очередной матч с Беларусью.

В Красноярске продолжится «Лига Ставок Большой тур сборной».

Сборную «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг. Команда проведет 4-й матч против Беларуси в рамках турне.

В первых двух матчах в Челябинске россияне одержали победы (4:0, 6:2), в Астане сильнее оказались белорусы (4:7). 

Всего запланировано 8 игр – еще по 2 пройдут в Туле (12 и 13 мая) и Минске (15 и 16 мая). 

Лига Ставок Большой тур сборной

«Россия 25» – Беларусь – 12:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

2 комментария

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Ja BRITER
теперь ждём турне с Россией 23
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Wayne Gretzky 99
Королевство кривых зеркал.
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