Отец Месси о слухах про Лео: «Ни с одним клубом нет договоренностей. Решение не будет принято до завершения сезона с «ПСЖ»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Хорхе Месси Футбол

Отец Лионеля Месси отреагировал на слухи о будущем футболиста.

«Ни с одним клубом на следующий год абсолютно ничего не запланировано. Решение не будет принято до того, как Лионель завершит чемпионат с «ПСЖ». Как только сезон закончится, настанет время проанализировать и посмотреть варианты, которые у нас есть, а затем принять решение.

Всегда ходят слухи, и многие используют имя Лионеля, чтобы снискать дурную славу, но правда только одна, и мы можем заверить, что ни с кем никаких договоренностей нет. Ни устных, ни подписанных. Ничего не согласовано, и не будет до конца сезона.

Мне кажется неуважением со стороны средств массовой информации, когда они сознательно и преднамеренно вводят в заблуждение, не приводя никаких доказательств своих утверждений и желая превратить в новости любые злонамеренные слухи. Они не хотят, чтобы правда испортила «их новости», – написал Хорхе Месси.

Месси в Саудовской Арави предлагают 500+ млн евро в год, он дал устное согласие на переход. Но Лео хочет понять, сможет ли «Барса» его вернуть (L’Equipe)

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81 комментарий

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Терминатор///Айлбибекович
Если про 600 лямов в год правда,то это п..ц.От таких денег не отказываются.
+26
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Отец Абду
А местные эксперты спортса уже решили за него и отправили в СА:)
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Domian
Ответ Отец Абду
А местные эксперты спортса уже решили за него и отправили в СА:)
Что то мало комментариев)
Новость видимо не нравится адептам игрока с 0+0 в плей офф за 20 лет на главном турнире в истории спорта - ФИФА ЧМ.
+31
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Analjinn
Наконец-то муссирование слухов остановили на корню.
+20
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Виктор Кашшаи
Ответ DolJun
дает время чтобы фк мем поскреб по сусекам, попросил чави и де йонга снизить зп и подготовиться к возвращению легенды, иначе в аль насре уже ждут)
А когда Челси за Месси начал охотиться?)
+22
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+15
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rej1sta
Ответ Temp LC
Просто ему в отличии от аргентинца в каждом матче не давали пенальти
Единственный гол на чемпионате был забит с пенальти. Совсем уж не позорьтесь.
+17
-3
+14
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Domian
Ответ Temp LC
Просто ему в отличии от аргентинца в каждом матче не давали пенальти
Ему на ЧМ дали самый левейший пенальти с Ганой.

Касаемо Месси, даже британский Sky Sports не включил ни один пенальти Аргентины на ЧМ 2022 в свой топ 10 сомнительных.
В любви Британии к Аргентине упрекнуть нельзя, учитывая историю)
+12
-3
+9
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Vinnipukh Vinni
Ответ Greatest Of All Time
Эхх, закрыл портал для заработка хлеба для журналюг.
Не закрыл. Им плевать на это заявление. Этот поток не остановится.
+7
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yarmuck
Ответ DolJun
а при чем тут челси?)
Да, действительно причём тут середняк АПЛ?
+9
-2
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Domian
Ответ Temp LC
смысл писать 20 лет, если в плей офф ЧМ он играл только 4 матча? Это как то тебя успакаивает? Могу напомнить, что до ЧМ 2022 у Месси тоже была голевая засуха, только матчей он провёл на порядок больше
0+0 в плей офф зв Пять ЧМ.
Так устроит?
Отыграл 4 матча?)
Ты сейчас сам же принизил кумира. А кто ему мешал тащить в плей офф против Уругвая, Марокко , что бы этих матчей было не 4 а больше?
+10
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AnMe
Как же так, Хорхе? Мы всем «умным» сообществом фан-клуба Месси с шипом/реал в душе/пенсом уже видели, как Лео играет в СА.
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Виктор Кашшаи
Ответ DolJun
а при чем тут челси?)
Вот и я задаюсь вопросом, при чём тут Челси.)
+6
-3
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Men77
Не верьте даже его отцу, верьте местным гелевым. Они мне уже рассказали где он будет играть, за сколько. И раскрыли его коварный план. Лично я им верю.
+3
0
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Greatest Of All Time
Эхх, закрыл портал для заработка хлеба для журналюг.
+10
-7
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Бене Гессерит
Ответ DolJun
а при чем тут челси?)
Фк мем — это челси, ты сам про него написал 🤦🏻
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VERBLYUD
Ответ Temp LC
Просто ему в отличии от аргентинца в каждом матче не давали пенальти
Кринж за 5 ЧМ - 3 гола с пенальти
Месси за 5 ЧМ - 4 гола с пенальти
+6
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Domian
Совершенно логично.
Сезон закончится и там будет время рассмотреть варианты и как пишет Романо у Лео на столе контракт с ПСЖ ибо он им нужен, за Лео борется Барса и Ла Лига одобрила план по подписанию Лео, за Лео может пойти Интер Милан по инсайду того же Романо.

А то фан база клубники уже отправила Лео в СА)
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-5
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EminenceGrise
Ответ rej1sta
Единственный гол на чемпионате был забит с пенальти. Совсем уж не позорьтесь.
С нанырянного пенальти!
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VERBLYUD
Ответ Temp LC
Месси забил 5 пенальти и 2 два нереализовал. Роналду забил всё свои попытки, есть разница? Тем более в 2018 нереализованный пенальти мог решить судьбу Аргентины
У Месси 4 гола с пенальти на 5 ЧМ.

"Роналду забил всё свои попытки"
Тогда что это такое? https://youtu.be/JlPIrEKFCeo?t=48 . Если бы он забил эту пенку, то они заняли бы первое место в группе и попали бы в более легкую часть сетки.
Ты слит.
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falkao2013
Товарищ Новиков со своим авторитетным AFP могут гулять)
+3
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Артём Иванов
Ответ Temp LC
перечисли мне их, дружище
Без проблем:
2006 - 1/8 Нидерланды, 1/4 Англия, 1/2 Франция, за 3-е Германия;
2010 - 1/8 Испания;
2018 - 1/8 Уругвай;
2022 - 1/8 Швейцария, 1/4 Марокко.
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Aram Avanesian
После этого заявления можно уверенно пропустить все грядущие новости на эту тему до конца сезона
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Zubilo VRN
Спортс сначала пишет новости потом сам же их и опровергает. Ничего нового :)
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Men77
Ответ хавбек+
все правильно делают, в планах ЗМ урвать если сейчас переход оформить пиар быстро улетучится, аль-хинкал подождет
Т.е. отказаться от ярда ради ЗМ, которых у него итак хоть ж... й жуй. Вряд ли кто то догонит в ближайшие лет 50. Ты логичен ,гелёк. О ЗМ Месси больше всего думаете вы, потому что ваш девиз "главное не Месси" 😁
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Сириусс Чапаев
Да решение уже принято, но до конца Чемпионата его не огласят и не чего тут комедию ломать...только есть одна пословица - ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА...
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