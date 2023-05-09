Отец Месси о слухах про Лео: «Ни с одним клубом нет договоренностей. Решение не будет принято до завершения сезона с «ПСЖ»

Отец Лионеля Месси отреагировал на слухи о будущем футболиста.

«Ни с одним клубом на следующий год абсолютно ничего не запланировано. Решение не будет принято до того, как Лионель завершит чемпионат с « ». Как только сезон закончится, настанет время проанализировать и посмотреть варианты, которые у нас есть, а затем принять решение.

Всегда ходят слухи, и многие используют имя , чтобы снискать дурную славу, но правда только одна, и мы можем заверить, что ни с кем никаких договоренностей нет. Ни устных, ни подписанных. Ничего не согласовано, и не будет до конца сезона.

Мне кажется неуважением со стороны средств массовой информации, когда они сознательно и преднамеренно вводят в заблуждение, не приводя никаких доказательств своих утверждений и желая превратить в новости любые злонамеренные слухи. Они не хотят, чтобы правда испортила «их новости», – написал .

Месси в Саудовской Арави предлагают 500+ млн евро в год, он дал устное согласие на переход. Но Лео хочет понять, сможет ли «Барса» его вернуть (L’Equipe)