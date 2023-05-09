Отец Месси о слухах про Лео: «Ни с одним клубом нет договоренностей. Решение не будет принято до завершения сезона с «ПСЖ»
Отец Лионеля Месси отреагировал на слухи о будущем футболиста.
«Ни с одним клубом на следующий год абсолютно ничего не запланировано. Решение не будет принято до того, как Лионель завершит чемпионат с «ПСЖ». Как только сезон закончится, настанет время проанализировать и посмотреть варианты, которые у нас есть, а затем принять решение.
Всегда ходят слухи, и многие используют имя Лионеля, чтобы снискать дурную славу, но правда только одна, и мы можем заверить, что ни с кем никаких договоренностей нет. Ни устных, ни подписанных. Ничего не согласовано, и не будет до конца сезона.
Мне кажется неуважением со стороны средств массовой информации, когда они сознательно и преднамеренно вводят в заблуждение, не приводя никаких доказательств своих утверждений и желая превратить в новости любые злонамеренные слухи. Они не хотят, чтобы правда испортила «их новости», – написал Хорхе Месси.
Месси в Саудовской Арави предлагают 500+ млн евро в год, он дал устное согласие на переход. Но Лео хочет понять, сможет ли «Барса» его вернуть (L’Equipe)
Новость видимо не нравится адептам игрока с 0+0 в плей офф за 20 лет на главном турнире в истории спорта - ФИФА ЧМ.
Касаемо Месси, даже британский Sky Sports не включил ни один пенальти Аргентины на ЧМ 2022 в свой топ 10 сомнительных.
В любви Британии к Аргентине упрекнуть нельзя, учитывая историю)
Так устроит?
Отыграл 4 матча?)
Ты сейчас сам же принизил кумира. А кто ему мешал тащить в плей офф против Уругвая, Марокко , что бы этих матчей было не 4 а больше?
Месси за 5 ЧМ - 4 гола с пенальти
Сезон закончится и там будет время рассмотреть варианты и как пишет Романо у Лео на столе контракт с ПСЖ ибо он им нужен, за Лео борется Барса и Ла Лига одобрила план по подписанию Лео, за Лео может пойти Интер Милан по инсайду того же Романо.
А то фан база клубники уже отправила Лео в СА)
"Роналду забил всё свои попытки"
Тогда что это такое? https://youtu.be/JlPIrEKFCeo?t=48 . Если бы он забил эту пенку, то они заняли бы первое место в группе и попали бы в более легкую часть сетки.
Ты слит.
2006 - 1/8 Нидерланды, 1/4 Англия, 1/2 Франция, за 3-е Германия;
2010 - 1/8 Испания;
2018 - 1/8 Уругвай;
2022 - 1/8 Швейцария, 1/4 Марокко.